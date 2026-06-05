Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων: Ποιος είναι ο νέος ισχυρός πόλος στα τρόφιμα

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Επενδύσεις ύψους 25 δισ. ευρώ στην πενταετία 2026 – 2030, η ενίσχυση της παρουσίας των ζυμαρικών «Ηλιος» στην λιανική αγορά και η ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας, συνιστούν τη νέα στρατηγική της επιχειρηματικής οικογένειας Δάκου, ενώ παράλληλα οι δύο εταιρείες της, οι Μύλοι Δάκου και η βιομηχανία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ συγχωνεύονται και δημιουργείται η Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων ΑΕ.

Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων: Με αφετηρία το…1875

Οι κυρίες Κατερίνα και Αθανασία Δάκου, διευθύνουσες σύμβουλοι των Μύλων Δάκου και Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, αντιστοίχως, παρουσίασαν την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οικογένειας από το 1875 ως και το 2026 – με συνεχή λειτουργία επί 151 χρόνια, γεγονός που την καθιστά ως την παλαιότερη βιομηχανία του κλάδου της ελληνικής αλευροβιομηχανίας και μία από τις ιστορικότερες εταιρείες στην Ελλάδα.

Σημείο τομής στην επιχειρηματική εξέλιξη της οικογένειας ήταν η εξαγορά της ΗΛΙΟΣ από την οικογένεια Σακαλή το 1995 κι όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη δεκαετία του 1990 υπήρχαν 12 βιομηχανίες ζυμαρικών και πλέον λειτουργούν μόνον τέσσερις από τις οποίες μόνο οι δύο είναι ολωσδιόλου ελληνικής ιδιοκτησίας.

Μάλιστα, στη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων η οικογένεια Δάκου δέχθηκε πολλές προσφορές για την πώληση των μύλων, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά, όπως ανέφερε η κυρία Κατερίνα Δάκου: «παραμένουμε ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση».

Πωλήσεις και κερδοφορία

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δύο μέτοχοι στη διάρκεια του 2025 οι πωλήσεις των δύο βιομηχανιών ανήλθαν στα περίπου 26 εκατ. ευρώ – στα 15 εκατ. ευρώ έκλεισαν οι πωλήσεις των Μύλων Δάκου και λίγο περισσότερο από 11 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της ΗΛΙΟΣ – ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 21 εκατ. ευρώ, με θετικό ebitda και οριακά αποτελέσματα τελικής κερδοφορίας.

Η παραγωγή της ανέρχεται στους 29.000 τόνους ζυμαρικών ετησίως, διαθέτουν τρεις παραγωγικές εγκαταστάσεις, δύο στον Αυλώνα της Αττικής και μία στη Μεταμόρφωση, απασχολώντας συνολικά 140 εργαζομένους.

Το επενδυτικό σχέδιο των 25 εκατ. ευρώ

Το επενδυτικό σχέδιο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ύψους 25 εκατ. ευρώ, αφορά κατά 20 εκατ. ευρώ του μύλους και κατά 5 εκατ. ευρώ την ΗΛΙΟΣ. Πρόκειται κυρίως για επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και στην ενσωμάτωση συσκευαστικών γραμμών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων επενδύσεων θα προέλθει από ίδια κεφάλαια.

Ο στόχος για τις εξαγωγές και η «νέα εμφάνιση» στην εγχώρια αγορά

Παράλληλα το 20% του όγκου των ζυμαρικών που παράγονται εξάγεται σε περισσότερες από 30 χώρες – κατά το μεγαλύτερο μέρος του αφορά σε προιόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά πλέον υπάρχουν και αγορές όπου η εταιρεία εξάγει επώνυμα προϊόντα. Στόχος της εταιρείας είναι ως το 2030 ο όγκος των εξαγωγών να διπλασιαστεί.

Αναφορικά με την εσωτερική αγορά, η διοίκηση της Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων, αλλάζοντας τη συσκευασία και το λογότυπο, επιχειρεί, όπως τονίστηκε συγκεκριμένα, να «επανασυστηθεί» στους Έλληνες καταναλωτές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των επώνυμων προϊόντων της.