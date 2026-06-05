Γαλακτοκομικά: Ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ ο τζίρος τους στα σούπερ μάρκετ

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Ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ η ελληνική αγορά στα γαλακτοκομικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 6,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ σε σχέση με το 2024 εμφανίζει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 11,9%.

Γαλακτοκομικά: Μερίδιο 20% στα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα της NielsenIQ, τα γαλακτοκομικά αντιπροσωπεύουν το 15% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ και το 20% των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων FMCGs (Fast-Moving Consumer Goods), επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό τους ρόλο στο καθημερινό καλάθι του καταναλωτή.

Η έρευνα ανέδειξε ότι η ελληνική αγορά γαλακτοκομικών στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την παράδοση, την υγεία και την καινοτομία. Ο σύγχρονος καταναλωτής δεν επιλέγει ανάμεσα σε αυτούς, αλλά αναζητά προϊόντα που συνδυάζουν αυθεντικότητα, διατροφική αξία και σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Τα πρωτεϊνούχα «καλπάζουν»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέες τάσεις που καταγράφονται στην αγορά. Τα πρωτεϊνούχα γαλακτοκομικά προϊόντα παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη, ξεπερνώντας το 86% σε αξία μέσα στην τελευταία διετία, ενώ τα προϊόντα κεφίρ και άλλες κατηγορίες που συνδέονται με την πεπτική υγεία καταγράφουν αύξηση που ξεπερνά το 77%.

Παράλληλα, αναπτύσσονται νέες κατηγορίες όπως τα έτοιμα γεύματα γάλακτος «on the go», ανταποκρινόμενα στις ανάγκες ενός πιο απαιτητικού και δραστήριου τρόπου ζωής, τα οποία προσφέρουν πλήρη θρεπτική αξία όπως ένα κανονικό γεύμα, και ήδη ξεπερνούν τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ σε μέγεθος αγοράς.

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι, παρά τη μεγάλη ευαισθησία των καταναλωτών στις ανατιμήσεις ( εκτιμάται πως περίπου το 50–60% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις αλλαγές στις τιμές, λόγω και της υψηλής συχνότητας επαναγοράς τους) οι Έλληνες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα που προσφέρουν πραγματικά διατροφικά οφέλη. Η φρεσκάδα, η φυσικότητα, η απουσία συντηρητικών, η βιολογική προέλευση και ο εμπλουτισμός με θρεπτικά συστατικά αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής. Η υγεία, επομένως, λειτουργεί ως βασικός γνώμονας στις επιλογές τους, κάνοντας τους πιο πρόθυμους να επενδύσουν σε premium προϊόντα.

Στο 1,4 τρισ. ευρώ διεθνώς

Σε διεθνές επίπεδο, η αγορά γαλακτοκομικών ανέρχεται σε 1,4 τρισ. ευρώ, αποτελώντας το 10,4% του συνόλου των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων. Ευρώπη και Β.Αμερική κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε αξία, όμως οι αναδυόμενες αγορές είναι εκείνες που φέρνουν την ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για προϊόντα με έντονη ελληνική ταυτότητα, όπως η φέτα και το ελληνικό γιαούρτι, τα οποία καταγράφουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σε πολλές αγορές του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων.

Η ώθηση και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο πλαίσιο του συνεδρίου The Dairy conference που διοργάνωσε η Boussias events, όπου και παρουσιάστηκε η έρευνα της NielsenIQ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις καταναλωτικές επιλογές, αναδεικνύοντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και επανατοποθετώντας παραδοσιακές κατηγορίες στη συνείδηση του κοινού μέσα από νέες χρήσεις και σύγχρονες εφαρμογές.

Σε φάση επαναπροσδιορισμού

Κλείνοντας την παρουσίαση, η Έφη Γιαννακοπούλου, Sales & Engagement Associate, NielsenIQ υπογράμμισε ότι η αγορά γαλακτοκομικών δεν βρίσκεται απλώς σε φάση εξέλιξης αλλά σε φάση επαναπροσδιορισμού. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η αυξανόμενη σημασία της υγείας και η μετατροπή της ευεξίας σε τρόπο ζωής δημιουργούν νέες ευκαιρίες για καινοτομία, διαφοροποίηση και ανάπτυξη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου.

Για τον κλάδο των γαλακτοκομικών, η επόμενη ημέρα διαμορφώνεται γύρω από προϊόντα που συνδυάζουν παράδοση, διατροφική αξία και σύγχρονο τρόπο ζωής, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά διαθέτει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αναφέρεται σχετικά.