Orchestra Hellas: Επενδύσεις, παρά τις προκλήσεις

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Η αύξηση του τζίρου, η βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους αλλά και εδραίωση της εταιρείας στον τομέα του λιανικού εμπορίου παιδικού και βρεφικού ρούχου, συνθέτουν το πλέγμα των στόχων της Orchestra Hellas, μέλος του ομώνυμου γαλλικού ομίλου. Η εταιρεία παρά τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει εξαιτίας του δημογραφικού αλλά και του ανταγωνισμού από τις αλυσίδες fast fashion, προχώρησε σε επενδύσεις την περσινή χρονιά συνολικού ποσού 1,284 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό νέων και στην ανακαίνιση υφιστάμενων καταστημάτων.

Αύξηση τζίρου 12,92% για την Orchestra Hellas

Στην οικονομική χρήση 1/3/2025-28/2/2026 η Orchestra Hellas κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 12,92%, καθώς διαμορφώθηκε σε 70.875.568 ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη με περιθώριο καθαρού κέρδους 1,90%, σε αντίθεση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία εμφάνισε κέρδη με περιθώριο καθαρού κέρδους 3,14%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε κέρδη 1.973.566,11 ευρώ έναντι κερδών 2.679.012,60 ευρώ το 2024. Το μικτό κέρδος για το 2025 ανέρχεται σε 37,59% έναντι 38,62%% το 2024, με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να αυξάνονται σε 524.098,76 ευρώ το 2025 από 181.691,39 ευρώ που ήταν το 2024.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας ανήλθαν σε -2.366.612,15 ευρώ για το 2025 έναντι 1.906.577,74 ευρώ για το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,13%. Ο συνολικός δανεισμός από 8.000.000,00 ευρώ στις 28/02/2025 ανήλθε σε 7.750.000,00 ευρώ στις 28/02/2026.

Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της 28/02/2026 διαμορφώθηκαν σε 919.870,13 ευρώ έναντι 1.391.506,29 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το δίκτυο των καταστημάτων

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, παρά τη γενικότερη μεταβλητότητα που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, η εταιρεία δεν έχει υποστεί σημαντικές επιπτώσεις στις λειτουργικές της δαπάνες ή στην ομαλότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας που να σχετίζονται άμεσα με τα γεγονότα στο Ιράν.

Η εταιρεία Orchestra Hellas Α.Ε. ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στο Αιγάλεω. Το κύριο αντικείμενό της είναι η εμπορία παιδικών, βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού, καροτσιών και μερών τους, ειδών καλλωπισμού και αρωμάτων και καλλυντικών. Η eταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Τα εμπορευόμενα προϊόντα εκ μέρους της εταιρείας εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς: α) Παιδικό ρούχο β) Βρεφικό Ρούχο, γ) Είδη βρεφανάπτυξης.

Το δίκτυο πωλήσεων της eταιρείας γεωγραφικά καλύπτει τις περιφέρειες Αττικής, Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Κρήτης, Αιγαίου, και Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα αριθμεί 29 καταστήματα, με τον αριθμό προσωπικού τον Φεβρουάριο του 2026 να ανέρχεται σε 300 άτομα.