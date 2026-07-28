Visa: Απολύει το 7% του εργατικού δυναμικού της

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H Visa, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο πληρωμών στον κόσμο, σχεδιάζει να απολύσει περίπου το 7% του εργατικού δυναμικού της, για την βελτιστοποίηση της εταιρείας και την αύξηση των επενδύσεων σε τομείς ανάπτυξης, σύμφωνα με υπόμνημα το οποίο επικαλείται το CNBC.

Ειδικότερα, η εταιρεία σχεδιάζει να καταργήσει περίπου 2.600 θέσεις εργασίας, κυρίως στις λειτουργίες τεχνολογίας και προϊόντων, σύμφωνα με το υπόμνημα.

«Για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας περιμένουν και να τοποθετήσουμε την Visa στην καλύτερη δυνατή θέση για να ηγηθεί αυτού του μετασχηματισμού, πρέπει να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε», έγραψε ο ο Διευθύνων Σύμβουλος Ryan McInerney. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει επίσης στην επιτάχυνση αυτής της εξέλιξης και στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εργασία στη Visa».

Οι απολύσεις έρχονται καθώς εταιρείες σε όλους τους χρηματοοικονομικούς και τεχνολογικούς τομείς χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση τεχνικών εργασιών όπως η ανάπτυξη λογισμικού, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να περιορίσουν το κόστος μετά από χρόνια ραγδαίων προσλήψεων. Η Visa είχε περίπου 34.100 υπαλλήλους στο τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους.

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη έπαιξε σημαντικό ρόλο στις απολύσεις, δεν ήταν ο μοναδικός παράγοντας, σύμφωνα με το άτομο με άμεση γνώση του θέματος.

Η Visa θέλει να επενδύσει περισσότερο σε αυτούς που θεωρεί τομείς ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της έμφασης που δίνει στους εύπορους πελάτες, στη διασυνοριακή δραστηριότητα, στις επιχειρηματικές πληρωμές, στα σταθερά κρυπτονομίσματα και στη γεωγραφική επέκταση, δήλωσε το ίδιο άτομο.

«Ως αποτέλεσμα των επιλογών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή στο εμπόριο με μια επιχείρηση που έχει πραγματική δυναμική», έγραψε ο McInerney, επικαλούμενος καλά οικονομικά αποτελέσματα και ικανοποίηση πελατών.

Η Visa έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα τριμηνιαία κέρδη μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη.