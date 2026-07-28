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ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Υπέγραψε bridge finance 7,8 εκατ. ευρώ με την Credia Bank

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση θα στηρίξει πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες και την προετοιμασία του έργου αγροτουριστικού χωριού στη Χαλκιδική

Business 28.07.2026, 20:28
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ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Υπέγραψε bridge finance 7,8 εκατ. ευρώ με την Credia Bank
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Στην υπογραφή Σύμβασης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης (bridge finance) έως 7,8 εκατ. ευρώ με την Credia Bank προχώρησε η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., με στόχο την έναρξη των εργασιών για το επενδυτικό της σχέδιο στη Σάνη Χαλκιδικής. Η χρηματοδότηση έχει διάρκεια οκτώ μηνών και εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου για την ανάπτυξη «Αγροτουριστικού Χωριού με Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων».

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση θεωρείται το επόμενο στάδιο υλοποίησης της ήδη εγκεκριμένης και συμβασιοποιημένης κύριας χρηματοδοτικής δομής. Τα κεφάλαια θα καλύψουν πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες, τεχνική και εργοταξιακή προετοιμασία, καθώς και λοιπές επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, επιταχύνοντας τη μετάβαση του έργου στις επόμενες φάσεις υλοποίησης.

Η δομή της χρηματοδότησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η κύρια χρηματοδοτική δομή του έργου περιλαμβάνει δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 130,439 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της Credia Bank ύψους 99,134 εκατ. ευρώ και ίδια συμμετοχή της εταιρείας 57,393 εκατ. ευρώ. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 286,966 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα κοινού ομολογιακού δανείου, που υπεγράφη στις 8 Μαΐου 2026, αφορά συνολικό ποσό έως 229,573 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τα δύο βασικά δανειακά σκέλη της επένδυσης. Η ενεργοποίηση του bridge finance βασίζεται στην ολοκλήρωση αυτής της συμβασιοποίησης και λειτουργεί ως ενδιάμεσο εργαλείο για την άμεση έναρξη των έργων.

Πώς θα εκταμιεύονται τα κεφάλαια

Η αποδέσμευση των κεφαλαίων θα γίνεται σταδιακά, σε ποσοστό 80% επί των επιλέξιμων δαπανών, με ταυτόχρονη συμμετοχή της εταιρείας κατά 20%. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται βάσει πιστοποίησης τιμολογίων από τον ανεξάρτητο ελεγκτή Resolute Hellas, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η επένδυση έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με αριθμό αίτησης χρηματοδότησης 107923/2026. Το έργο προχωρά έτσι σε ένα πιο ώριμο στάδιο υλοποίησης, με σαφές χρηματοδοτικό πλαίσιο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η δήλωση της διοίκησης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, Λεωνίδας Ζησιάδης, τόνισε ότι η υπογραφή της ενδιάμεσης χρηματοδότησης αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής δομής του έργου. Όπως σημείωσε, τα νέα κεφάλαια επιτρέπουν την άμεση έναρξη των πρόδρομων κατασκευαστικών και προπαρασκευαστικών εργασιών, με διατήρηση του προγραμματισμού.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εταιρεία συνεχίζει «με συνέπεια και χρηματοδοτική πειθαρχία» μια επένδυση στρατηγικής σημασίας για τη Χαλκιδική και τον ελληνικό τουρισμό, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, την τοπική οικονομία και την ευρύτερη περιοχή.

Η επενδυτική σημασία

Το έργο της Σάνης Χαλκιδικής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα. Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνδυασμό με τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια δείχνει ότι η επένδυση έχει περάσει σε φάση υλοποίησης με ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά βαρύτητα και για τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού, καθώς επιβεβαιώνει τη συνέχιση της επενδυτικής κινητικότητας σε projects υψηλής κλίμακας, με έμφαση σε υποδομές που συνδέουν τον τουρισμό με την τοπική ανάπτυξη και την αγροτική δραστηριότητα.

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