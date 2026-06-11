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OT FORUM – Κατσιμπέρη (NAK Insurance): Δεν πουλάμε απλά προϊόντα, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Η γενική διευθύντρια της NAK Insurance Brokers, Όλγα Κατσιμπέρη, ανέδειξε στο 7ο ΟΤ Forum την ιστορία τριών γενεών και τη σταθερή φιλοσοφία της εταιρείας

OT FORUM 11.06.2026, 19:45
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OT FORUM – Κατσιμπέρη (NAK Insurance): Δεν πουλάμε απλά προϊόντα, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης
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Με ιστορία που ξεπερνά τα 90 χρόνια και πλέον διανύει την τρίτη γενιά της οικογένειας Κατσιμπέρη, η NAK Insurance Brokers αποτελεί μια από τις πιο σταθερές παρουσίες στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε στο 7o OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο. η γενική διευθύντρια της εταιρείας, Όλγα Κατσιμπέρη, η πορεία της ΝΑΚ στηρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αξίες: εμπιστοσύνη, εξειδίκευση και συνέπεια.

H κα. Όλγα Κατσίμπερη συζήτησε για το αποτύπωμα μίας ελληνικής εταιρείας μέσα στις δεκαετίες με τους δημοσιογράφους του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Γιώργο Μανέττα, Αλέξανδρο Κλώσσα και Αθανασία Ακρίβου.

Η αφετηρία της εταιρείας τοποθετείται στο 1935, όταν ο Νίκος Κατσιμπέρης πίστεψε στην αξία της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και έθεσε τα θεμέλια μιας επιχείρησης που θα εξελισσόταν διαχρονικά μαζί με την αγορά. Το 1980, η εταιρεία πέρασε στην επόμενη γενιά, υπό την ηγεσία του πατέρα της κ. Κατσίμπερη, με έμφαση στις τεχνικές ασφαλίσεις και την ασφάλιση υποδομών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος άρχισε να αποκτά πιο σύνθετες ανάγκες και μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών.

Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυσή της, η NAK Insurance Brokers εξακολουθεί να στηρίζεται στο ίδιο αξιακό πλαίσιο. Η κ. Κατσιμπέρη επισημαίνει ότι η διατήρηση της φιλοσοφίας της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης είναι ταυτόχρονα πρόκληση και επιλογή. «Δεν πουλάμε απλά», είναι το βασικό μήνυμα που συνοψίζει τη λογική με την οποία λειτουργεί η εταιρεία, καθώς κάθε συνεργασία ξεκινά από την καταγραφή των αναγκών του πελάτη, την ανάλυση των κινδύνων και την επιλογή των κατάλληλων ασφαλιστικών λύσεων.

Η ασφαλιστική υπηρεσία ως συνεργασία

Για τη ΝΑΚ, η ασφαλιστική υπηρεσία δεν εξαντλείται στη σύναψη ενός συμβολαίου. Αντιθέτως, όπως υπογραμμίζει η Όλγα Κατσιμπέρη, η δουλειά της εταιρείας ξεκινά ουσιαστικά τη στιγμή που αναλαμβάνει το έργο για τον κάθε πελάτη. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εξατομίκευση, στην τεχνική γνώση και στη διαρκή παρουσία δίπλα στον ασφαλισμένο, στοιχεία που η εταιρεία θεωρεί κρίσιμα για τη διαχείριση σύνθετων κινδύνων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, επίσης, το ήθος, η ειλικρίνεια και η εμπειρία που συνοδεύουν κάθε επαφή με τον πελάτη ή τον συνεργάτη. Η NAK επιχειρεί να χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και όχι ευκαιριακές συναλλαγές, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί βασικό λόγο διαχρονικής αντοχής της εταιρείας στην αγορά.

Νέες απειλές, νέα δεδομένα

Η ασφαλιστική αγορά μεταβάλλεται πλέον με ταχύτερους ρυθμούς, καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έρχονται αντιμέτωπα με νέου τύπου απειλές. Η κλιματική κρίση έχει αναδείξει ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ ζημιών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν σημαντικές καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις.

Η κ. Κατσιμπέρη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σε μόλις δύο ημέρες κακοκαιρίας έχουν προκύψει αποζημιώσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της έκθεσης που καλείται να διαχειριστεί ο κλάδος. Για τις ασφαλιστικές και τους διαμεσολαβητές, η πρόκληση δεν είναι μόνο να καλυφθούν οι ζημίες, αλλά και να σχεδιαστούν προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται σε μια πραγματικότητα ολοένα και πιο ασταθή.

Την ίδια ώρα, η ψηφιακή εποχή προσθέτει έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα κινδύνου: τις κυβερνοεπιθέσεις. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικά της γενετικής AI δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά και νέα πεδία απειλών, με τις επιθέσεις να γίνονται ταχύτερες, πιο εξελιγμένες και δυσκολότερες στην αντιμετώπιση. Στο περιβάλλον αυτό, οι κυβερνοκίνδυνοι αναδεικνύονται πλέον σε Νο 1 απειλή για τις επιχειρήσεις.

Προσαρμογή και συνέχεια

Μέσα σε αυτό το αυξημένα απαιτητικό περιβάλλον, η ΝΑΚ Insurance Brokers επενδύει στη διαρκή προσαρμογή της, χωρίς να εγκαταλείπει τις αρχές που τη στήριξαν επί δεκαετίες. Η εταιρεία επιδιώκει να συνδυάζει την ιστορική της εμπειρία με την ανάγκη για σύγχρονη τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις παραδοσιακές ασφαλιστικές ανάγκες όσο και στους νέους, σύνθετους κινδύνους.

Η διαχρονική της θέση στην αγορά, όπως προκύπτει από τη φιλοσοφία που περιγράφει η κ. Κατσιμπέρη, δεν βασίζεται μόνο στη διάρκεια, αλλά και στη συνέπεια της σχέσης με τον πελάτη. Σε μια αγορά όπου η εμπιστοσύνη αποτελεί ίσως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο, η ΝΑΚ εμφανίζεται να προβάλλει τον ρόλο της ως σταθερή αξία, με έμφαση στην προσωπική εξυπηρέτηση και στην ουσιαστική κατανόηση των αναγκών κάθε συνεργάτη.

Η Όλγα Κατσιμπέρη συνοψίζει αυτή τη διαδρομή με τρεις λέξεις που λειτουργούν και ως πυξίδα για το μέλλον της εταιρείας: εμπιστοσύνη, εξειδίκευση και συνέπεια. Την ίδια στιγμή, η ΝΑΚ συνεχίζει να επενδύει σε αυτό που τη διακρίνει διαχρονικά: στη σχέση που χτίζεται με τον πελάτη πριν και μετά την ασφάλιση, με στόχο να παραμένει ένας αξιόπιστος σύμβουλος σε μια αγορά που αλλάζει διαρκώς.

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