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Όταν οι Αξίες Ταξιδεύουν Πέρα από τα Σύνορα: Η carpo ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη Ντόχα

Η νέα αυτή παρουσία αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από το άνοιγμα ενός ακόμη καταστήματος

Τα νέα της αγοράς 11.06.2026, 13:56
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Όταν οι Αξίες Ταξιδεύουν Πέρα από τα Σύνορα: Η carpo ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη Ντόχα
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Σε μια εποχή όπου η αυθεντικότητα, η ανθρώπινη σύνδεση και οι ουσιαστικές εμπειρίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία, ιστορίες που βασίζονται στη συνέπεια, τον σεβασμό, τη φροντίδα και το μακροπρόθεσμο όραμα συνεχίζουν να εμπνέουν.

Στις 9 Ιουνίου 2026, η carpo, η αγαπημένη Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε το ταξίδι της, πριν από πάνω από τρεις δεκαετίες, με μια απλή αλλά αδιαπραγμάτευτη δέσμευση στην ποιότητα, τη φροντίδα και τη γνήσια φιλοξενία, εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της με το άνοιγμα του πρώτου της καταστήματος στη Ντόχα του Κατάρ.

Η νέα αυτή παρουσία αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από το άνοιγμα ενός ακόμη καταστήματος.

Αντικατοπτρίζει τη διαδρομή μιας οικογενειακής επιχείρησης που, μέσα από αφοσίωση στην ποιότητα, στην επιμονή και τις σταθερές αξίες, εξελίχθηκε σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο premium brand, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη επισκεπτών από όλο τον κόσμο, καθώς και τη συνεργασία ενός από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς ομίλους της περιοχής, της Americana Restaurants.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη Via Domo, στο ισόγειο του Villaggio Mall, ενός από τους πλέον εμβληματικούς προορισμούς αγορών και ψυχαγωγίας στο Κατάρ. Το νέο κατάστημα θα προσφέρει τις χαρακτηριστικές γεύσεις της carpo: φρεσκοψημένους ξηρούς καρπούς, χειροποίητες σοκολάτες, εκλεκτό καφέ και προσεγμένες προτάσεις δώρων, όλα πλαισιωμένα από τη ζεστή φιλοξενία και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Το άνοιγμα της carpo στη Ντόχα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας και το πρώτο κατάστημα που εγκαινιάζεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της carpo και της Americana Restaurants. Βασισμένη σε κοινές αξίες όπως η αριστεία, το μακροπρόθεσμο όραμα και η δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τον επισκέπτη, η συνεργασία αυτή αποδεικνύει πως επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μετά την είσοδο στο Κατάρ, το αναπτυξιακό πλάνο προβλέπει τη συνέχιση της επέκτασης της carpo στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές παγκοσμίως

Όπως δήλωσε ο Ιδρυτής και CEO της carpo, Κώστας Κοντόπουλος: «Το άνοιγμα του πρώτου μας καταστήματος στη Ντόχα έχει μια σημασία που ξεπερνά την επιχειρηματική ανάπτυξη. Αντικατοπτρίζει μια διαδρομή χτισμένη πάνω στην επιμονή, τη σκληρή δουλειά και την πίστη στις αξίες μας. Σε περιόδους που δοκιμάζουν όλους μας, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίζουμε να δημιουργούμε, να επενδύουμε και να χτίζουμε γέφυρες μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη της Americana Restaurants και υπερήφανοι που φέρνουμε την εμπειρία της carpo στο Κατάρ, μοιραζόμενοι το πάθος μας για την ποιότητα, τη φιλοξενία και την ανθρώπινη σύνδεση με μια νέα κοινότητα».

Όπως σχολίασε ο Mohamed Alabbar, Chairman of the Board της Americana Restaurants: «Μετά την επιτυχημένη πορεία της carpo στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η είσοδός της στο Κατάρ αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του brand στην ευρύτερη περιοχή. Η carpo, γνωστή για τους φρεσκοψημένους ξηρούς καρπούς, τις χειροποίητες σοκολάτες και τους εκλεκτούς καφέδες της, προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό ποιότητας, αυθεντικότητας και δεξιοτεχνίας, που ανταποκρίνεται απόλυτα στις
απαιτήσεις των καταναλωτών του Κατάρ. Με την υποστήριξη της Americana, αξιοποιώντας την κλίμακα, την τεχνογνωσία και τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς, είμαστε βέβαιοι ότι η carpo θα καθιερωθεί ως ένας ξεχωριστός προορισμός γεύσης και φιλοξενίας στην αγορά του Κατάρ». Η νέα αυτή παρουσία ενισχύει τη δέσμευση της carpo να μοιράζεται την ελληνική φιλοξενία, την υψηλή ποιότητα και τη δεξιοτεχνία της με επισκέπτες σε όλο τον κόσμο, παραμένοντας πιστή στις αξίες που τη συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα της πορείας της: συνέπεια, φροντίδα, ταπεινότητα, ανθεκτικότητα και σεβασμό προς κάθε επισκέπτη.

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