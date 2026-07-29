Labubu: Έγινε γλυκό και τινάζει τη μπάνκα στη Σιγκαπούρη

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Ένα bakery δαφορετικό από τα συνηθισμένα έκανε την εμφάνισή του στη Σιγκαπούρη με την υπογραφή της Pop Mart, που αποφάσισε να τινάξει την μπάνκα στον αέρα με τις γλυκές Labubu.

Η εταιρεία παιχνιδιών με έδρα το Πεκίνο κεφαλοποιεί την επιτυχία των άσχημων-όμορφων τεράτων Labubu και άλλων χαρακτήρων των προϊόντων της που τους μεταμορφώνει σε γλυκά. Η Pop Mart στοχεύει μάλιστα στην επέκταση των αρτοποιείων της στη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ,

αλλά και πέρα από τον τομέα των παιχνιδιών, με την παραγωγή ταινίας και την επέκταση θεματικών πάρκων.

Labubu και σε παγωτό

Ο γνωστός κατασκευαστής παιχνιδιών μετατρέπει τους πιο γνωστούς χαρακτήρες του σε τρισδιάστατα βρώσιμα γλυκά, από παγωτά Labubu με μαύρο σουσάμι έως Molly με διπλό τσιζκέικ. Το διώροφο αρτοποιείο, ​απέναντι από τα Universal Studios Singapore, πωλεί 45 είδη αρτοσκευασμάτων και ροφημάτων εμπνευσμένα από τα παιχνίδια, με τιμές που κυμαίνονται από 3,87 έως 24,77 δολάρια.

Η Σιγκαπούρη είναι ο πρώτος σταθμός. «Εξετάζουμε επίσης το ενδεχόμενο να ανοίξουμε αρτοποιεία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οι επόμενες κινήσεις είναι θέμα σωστού timing καθώς πρέπει να επιλύσουμε ζητήματα όπως οι τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού», διευκρίνισε στο Reuters ο Zhang Xiaoyang, επικεφαλής της Pop Bakery στην Pop Mart.

Η Pop Mart δοκίμασε την ιδέα του bakery μέσω περισσότερων από 30 pop up καντίνες στην Κίνα

Η Pop Bakery

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να ανοίξει καταστήματα γλυκών σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, μεταξύ άλλων στην Ταϊλάνδη, την Ινδονησία και τη Μαλαισία, πρόσθεσε.

Το άνοιγμα στη Σιγκαπούρη ακολουθεί το ντεμπούτο του πρώτου αρτοποιείου της Pop Mart στη βόρεια παράκτια πόλη Qinhuangdao της Κίνας τον Απρίλιο, αφού η εταιρεία δοκίμασε την ιδέα μέσω περισσότερων από 30 pop up καντίνες στην Κίνα.

Αυτό συμβαίνει επίσης σε μια περίοδο που η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένα κόστη παραγωγής, ενώ οι αναλυτές έχουν αμφισβητήσει τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, καθώς η ετήσια αύξηση των πωλήσεων και των κερδών κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες τα τελευταία τρίμηνα.

«Η Pop Bakery αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο διαφοροποίησης, καθώς οι δυνατότητες μιας εταιρείας παιχνιδιών είναι περιορισμένες και πιθανότατα έχει φτάσει στο ανώτατο όριο της παραγωγής παιχνιδιών», σχολίασε σχετικά η Λόρα Παν, λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης SDA Bocconi.

Στη μεγάλη οθόνη

Μετά από ένα παγκόσμιο κύμα ζήτησης για τα πλαστικά παιχνίδια, τα διακοσμητικά για τσάντες και τα συλλεκτικά αντικείμενά της, η Pop Mart έχει επεκταθεί όλο και περισσότερο πέρα από την πώληση παιχνιδιών και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τα βήματα του κολοσσού της ψυχαγωγίας Disney.

Φέτος, η Pop Mart ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Sony Pictures για την παραγωγή μιας ταινίας με πρωταγωνιστή τις Labubu και εγκαινίασε την επέκταση του θεματικού πάρκου της στο Πεκίνο, το Pop Land.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Pop Mart να μετατρέψει ένα κουκλάκι από μια viral αίσθηση σε ένα franchise ψυχαγωγίας με διεθνή εμβέλεια.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές της χρονιάς, η Pop Mart επέλεξε το Λονδίνο για ευρωπαϊκή έδρα, ανοίγοντας νέα καταστήματα και δίνοντας ώθηση σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο Πολ Κινγκ, ο υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης των ταινιών «Paddington», «Paddington 2» και «Wonka», έχει αναλάβει την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της ταινίας. Θα συνυπογράψει επίσης το σενάριο με τον Στίβεν Λέβενσον, τον βραβευμένο συγγραφέα, γνωστό για την ταινία «Dear Evan Hansen».

Η ταινία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και έχει προγραμματιστεί να είναι μια υβριδική ταινία live-action και CGI.