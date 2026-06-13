 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Science"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Κλίμα: Το 2030 ξεπερνάμε το όριο +1,5ο C της Συμφωνίας του Παρισιού

Καμπανάκι επιστημόνων για το κλίμα σε διεθνές συνέδριο - Οι εκπομπές CO2 και την υπερθέρμανση του πλανήτη

Κλιματική αλλαγή 13.06.2026, 22:00
Σχολιάστε
Κλίμα: Το 2030 ξεπερνάμε το όριο +1,5ο C της Συμφωνίας του Παρισιού
Επιμέλεια Αλέξανδρος Καψύλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων και η διπλωματία μετατρέπει τους εθνικούς – ή και υπερεθνικούς – στόχους σε σύμβολα. Αν όντως ισχύει η παραδοχή αυτή, τότε το περιβαλλοντικό ζήτημα θα αποτελέσει μια παταγώδη αποτυχία τόσο της πολιτικής όσο και της διεθνούς διπλωματίας.

Συνδιάσκεψη για το κλίμα που διοργανώθηκε τη βδομάδα αυτή στη γαλλική πρωτεύουσα έδειξε ότι ο στόχος που είχε θέσει το 2015 η διεθνής κοινότητα για συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της γης στον 1,5 βαθμό Κελσίου έως τα τέλη του 21ου αιώνα θα έχει μια χρονική απόκλιση… 7 δεκαετιών.

«Θέτοντας τον μαξιμαλιστικό αυτό στόχο πολλοί από τους συμμετάσχοντες το 2015 στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα γνώριζαν ήδη από τότε ότι η πρόκληση ήταν πολύ μεγάλη. Γνώριζαν ότι ο στόχος ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. Λίγοι όμως φαντάζονταν ότι η υπέρβαση θα γινόταν τόσο γρήγορα», γράφει η Μαρί Μπελάν στη «Le Figaro».

Η ρεπόρτερ της γαλλικής εφημερίδας σημειώνει ότι οι 73 επιστήμονες από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη της εβδομάδας αυτής στο Παρίσι κατέληξαν στο απογοητευτικό συμπέρασμα ότι το μέσο επίπεδο αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη θα έχει κι όλας φθάσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε, αντί για το τέλος του 21ου αιώνα.

Στη συνδιάσκεψη αναλύθηκαν τα ευρήματα και τα συμπεράσματα μελέτης για το κλίμα που δημοσίευσε πρόσφατα το περιοδικό «Earth System Science Data». Υπενθυμίζεται ότι ως βάση για τον υπολογισμό της αύξησης της θερμοκρασίας της γης συμφωνήθηκε να λαμβάνεται η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη την πεντηκονταετία 1850-1900, την περίοδο δηλαδή της μεγάλης έκρηξης της βιομηχανικής επανάστασης.

Υδρογονάνθρακες στο στόχαστρο

«Αυτό που δείχνει η μελέτη μας είναι ότι με βάση τις τρέχουσες τάσεις, φτάνουμε στην αύξηση του 1,5°C το έτος 2030. Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορεί και ο προϋπολογισμός άνθρακα που απομένει…», δήλωσε στον «Figaro» ο Ορελιέν Ριμπ, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογικής Έρευνας του Météo-France.

Ο Γάλλος ερευνητής εξήγησε ότι με τον τρέχοντα ρυθμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχουμε μπροστά μας μόνο τρία χρόνια για να παραμείνουμε εντός του προκαθορισμένου στόχου (+1,5°C).

Ο Ριμπ πρόσθεσε ότι ακόμα κι αν αναθεωρηθεί ο στόχος και αυξηθεί το όριο στους 2°C, εξέλιξη που προοιωνίζεται πολύ πιο έντονες και συχνότερες κλιματικές διαταραχές, «ο προϋπολογισμός μας για τον άνθρακα που απομένει αντιστοιχεί σε δώδεκα χρόνια εκπομπών». Στα τέλη της δεκαετίας που διανύουμε δηλαδή η μέση θερμοκρασία της γης θα έχει αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό Κελσίου και στα τέλη της επόμενης δεκαετίας κατά 2 βαθμούς.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ

Το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι, σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρύπων, καλπάζουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ελάχιστη παρηγοριά προσφέρει η παρατήρηση ότι ο καλπασμός δεν είναι τόσο γρήγορος όσο στο πρόσφατο παρελθόν, αφού χάρη στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι εκπομπές δεν αυξάνονται τόσο γρήγορα όσο κατά τη δεκαετία του 2000.
Έτσι το 2024, την τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν επίσημα στοιχεία, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έφθασαν στο επίπεδο-ρεκόρ των 56,8 δισεκατομμυρίων τόνων.

«Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα», γράφει ο Ορελιέν Ριμπ στον «Figaro»: «εξαιτίας της αύξησης των εκπομπών ρύπων σε νέο επίπεδο-ρεκόρ το 2024, το επίπεδο της μακροχρόνιας θέρμανσης λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έφτασε τους +1,37°C το 2025 και η μέση θερμοκρασία της γήινης ατμόσφαιρας που έχει καταμετρηθεί εφέτος βρίσκεται ήδη στους +1,39°C πάνω από τον μέσο όρο του 1850-1900».

«Τα στοιχεία που διαθέτουμε δείχνουν ότι η υπερθέρμανση που παρατηρήθηκε την τελευταία δεκαετία οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ανθρώπινες δραστηριότητες», σημειώνει η Σαμάνθα Μπέργκες, αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus. Η συμμετοχή φυσικών φαινομένων, όπως ας πούμε είναι τα ηφαίστεια, στην εκπομπή CO2 ήταν ελάχιστη.

«Βράζουν» οι θάλασσες

Η συνδιάσκεψη του Παρισιού την εβδομάδα αυτή συνέπεσε με την αναμονή του νέου Ελ Νίνιο τους αμέσως επόμενους μήνες στον Ειρηνικό και με τις προβλέψεις για ακραία καιρικά φαινόμενα και νέες εξάρσεις καύσωνα και ξηρασιών που θα φέρει το φαινόμενο που διαδέχθηκε την ψυχρή Λα Νίνια.

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν σημείωσαν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη εκδηλώνεται επίσης με την επιτάχυνση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η οποία το 2025 έφτασε σε νέο ύψος-ρεκόρ 23 εκατοστών του μέτρου από το επίπεδο που βρισκόταν το 1901.

Όσον αφορά τον αριθμό των ημερών θαλάσσιου καύσωνα, οι ειδικοί παρατηρούν ότι αυτός υπερτριπλασιάστηκε την 35ετία μεταξύ 1991 και 2025. «Κάθε αύξηση της τάξης του 0,1οC στη θερμοκρασία των θαλασσών μετράει και εκδηλώνεται με τη δημιουργία ακραίων κλιματικών επεισοδίων», τόνισε στον «Figaro» η Βαλερί Μασόν-Ντελμότ, διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών CEA.

«Η προσοχή των ερευνητών επικεντρώθηκε στην πρόοδο της κλιματικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια και στις καθαρές τεχνολογίες που εφαρμόζονται. Η μελέτη μας υπογραμμίζει ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπων συνεχίζουν να αυξάνονται σε απόλυτους αριθμούς, οδηγώντας σε ταχεία υπερθέρμανση του πλανήτη», εξήγησε η Γαλλίδα ερευνήτρια η οποία συνυπογράφει και τη μελέτη που δημοσίευσε το περιοδικό «Earth System Science Data».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γροιλανδία: Η Ιαπωνία στέλνει ειδικούς για να αξιολογήσει την εξόρυξη σπάνιων γαιών
World

Η Ιαπωνία... εποφθαλμιά τις σπάνιες γαίες της Γροιλανδίας
Πανελλαδικές: Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα – Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές
Κυβέρνηση: Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου
Πολιτική

Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου
Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση 3% – Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου
Πετρέλαιο: Αλλάζει ο χάρτης των ροών στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο

Αλλάζει ο χάρτης των ροών πετρελαίου στη Μέση Ανατολή
Βρετανία – Ιαπωνία: Mega deal 24 δισ. δολαρίων για συνεργασίες στην τεχνολογία
World

Βρετανία – Ιαπωνία: Mega deal 24 δισ. δολαρίων για συνεργασίες στην τεχνολογία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλεξάντερ Φορντάις: Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run
World

Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run

Στις αρχές του 1770 ο Φορντάις έμοιαζε να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Λονδίνου και τίποτα δεν προμήνυε ττι έμελε να συμβεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μουντιάλ 2026: Πώς το τουρνουά τροφοδοτεί τη «gamification» των αγορών
Business of Sport

Το ποδόσφαιρο και οι αγορές στην εποχή του «gamification»

Το φετινό Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια σε συνολικό στοιχηματικό όγκο, σύμφωνα με αναλυτές

Γιώργος Πολύζος
Επενδύσεις: Ποιες Περιφέρειες της χώρας πρωταγωνιστούν
Economy

Ποιες Περιφέρειες πρωταγωνιστούν στις επενδύσεις [γραφήματα]

Οι πρωταθλήτριες και οι ουραγοί στις επενδύσεις - Οι κλάδοι που κυριαρχούν

Μαρία Σιδέρη
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς το Euronext αλλάζει το παιχνίδι και φέρνει νέα κεφάλαια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε νέα πίστα το ΧΑ - Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Το νέο τοπίο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τους επενδυτές και τις εσηγμένες ανέλυσαν στο 7ο OT FORUM ο Γιάννος Κοντόπουλος και η Βασιλική Λαζαράκου

Γιώργος Μανέττας
Κλιματική αλλαγή: Ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας – Ποιους επηρεάζει
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας - Ποιους επηρεάζει

Τι αποκαλύπτει ανάλυση δεδομένων από το 1960 έως σήμερα...

Αννα Μαρία Δρόσου
EΕ: Καθιστά πιο δύσκολη την αναστολή του τέλους CO2 στις εισαγωγές
Green

Δυσκολεύει η αναστολή του τέλους CO2 για εισαγωγές στην ΕΕ

Το τέλος επιδιώκει να προστατεύσει τις βιομηχανίες της ΕΕ από τον φθηνότερο και πιο ρυπογόνο ανταγωνισμό από το εξωτερικό

OT Forum – Καραλή (Enerwave) – Στάμτσης (ΕΣΑΗ) – Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Πώς θα επιτευχθεί το electrification
OT FORUM

Το electrification όπλο για ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα

Οι Κατερίνα Καραλή (Enerwave), Γιώργος Στάμτσης (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτης Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ) μίλησαν στο 7ο OT FORUM

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Εντάσσονται επιπλέον 6.000 νοικοκυριά
Green

«Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Πότε εξαργυρώνονται τα vouchers

Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» υπερβαίνει τα 21,5 εκατ. ευρώ

Εκπομπές ρύπων (ETS2): Η Ευρώπη βάζει «φρένο» στις αυξήσεις, αλλά ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά έρχεται
Green

Ο νέος λογαριασμός του άνθρακα και η μάχη για τα νοικοκυριά

Σχέδιο άμυνας απέναντι στις αυξήσεις σε καύσιμα και θέρμανση για τα νοικοκυριά υιοθέτησαν οι Βρυξέλλες -Το νέο κόστος του άνθρακα και το στοίχημα της κοινωνικής συνοχής

Μάχη Τράτσα
R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού της δανείου
Green

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων που αντιστοιχούν στην 9η περίοδο πληρωμής (Ex coupon date) από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Latest News
Γροιλανδία: Η Ιαπωνία στέλνει ειδικούς για να αξιολογήσει την εξόρυξη σπάνιων γαιών
World

Η Ιαπωνία... εποφθαλμιά τις σπάνιες γαίες της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία διαθέτει περίπου 1,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σπάνιων γαιών

Πανελλαδικές: Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα – Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αρχίζουν την προσεχή Τρίτη και ολοκληρώνονται την Πέμπτη, 25 Ιουνίου

Κυβέρνηση: Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου
Πολιτική

Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου

Οι παραιτήσεις γενικών γραμματέων, οι αναφορές στη δικογραφία και τα ερωτήματα που φέρνει στο προσκήνιο το κύκλωμα των πολεοδομιών

Τζίνα Μοσχολιού
Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση 3% – Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου

Εως τις 10 Ιουνίου 2026, είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις Ε1, καθώς 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες

Πετρέλαιο: Αλλάζει ο χάρτης των ροών στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο

Αλλάζει ο χάρτης των ροών πετρελαίου στη Μέση Ανατολή

Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αποφεύγουν ενέργειες που θα οδηγούσαν σε πλήρη διακοπή των εξαγωγών σε πετρέλαιο

Βρετανία – Ιαπωνία: Mega deal 24 δισ. δολαρίων για συνεργασίες στην τεχνολογία
World

Βρετανία – Ιαπωνία: Mega deal 24 δισ. δολαρίων για συνεργασίες στην τεχνολογία

Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν από τη συνεργασία που προωθούν Βρετανία και Ιαπωνία

ΗΠΑ – Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, ασαφής ο χρόνος υπογραφής της
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, ασαφής ο χρόνος υπογραφής της

Ηγετικά στελέχη των ΗΠΑ και του Πακιστάν προβλέπουν την υπογραφή του πλαισίου ειρήνης την Κυριακή με Ιράν

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Economist: Το νέο κύμα μετανάστευσης των πλουσίων και η βιομηχανία των 40 δισ. δολαρίων
World

Οι πλούσιοι ψάχνουν νέα πατρίδα – Μια βιομηχανία 40 δισ.

Σύμφωνα με τον Economist, περισσότεροι από 165.000 εκατομμυριούχοι αναμένεται να μεταφέρουν φέτος τη φορολογική και προσωπική τους έδρα σε άλλη χώρα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς το Euronext αλλάζει το παιχνίδι και φέρνει νέα κεφάλαια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε νέα πίστα το ΧΑ - Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Το νέο τοπίο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τους επενδυτές και τις εσηγμένες ανέλυσαν στο 7ο OT FORUM ο Γιάννος Κοντόπουλος και η Βασιλική Λαζαράκου

Γιώργος Μανέττας
Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Experts

Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Απόστολος Αλωνιάτης
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Αλεξάντερ Φορντάις: Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run
World

Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run

Στις αρχές του 1770 ο Φορντάις έμοιαζε να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Λονδίνου και τίποτα δεν προμήνυε ττι έμελε να συμβεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μετατόπιση κεφαλαίων εντός του οικοσυστήματος ΤΝ
Opinion

Μετατόπιση κεφαλαίων στην ΑΙ

Η διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων οδηγούν τους επενδυτές σε αναζήτηση ασφάλειας και αξίας σε ενεργειακές υποδομές, ακίνητα και εταιρείες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Συμεών Μαυρουδής
Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Γιώργος Μανέττας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies