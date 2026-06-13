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KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης

Ψευδείς μελέτες περιπτώσεων για την UBS και τα συστήματα μεταφορών υπερβάλλουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στην έκθεση της KPMG

Tεχνητή νοημοσύνη 13.06.2026, 23:40
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KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
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Ως προς την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπερέβαλε έκθεση της KPMG σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο με ψευδείς μελέτες περιπτώσεων που φαίνεται να βασίστηκαν σε ψευδαισθήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η έκθεση του Οκτωβρίου, με τίτλο «Επαναπροσδιορισμός της αριστείας στην εποχή της πρακτικής Τεχνητής Νοημοσύνης», έκανε πολυάριθμους ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από οργανισμούς, όπως η ελβετική τράπεζα UBS, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και οι ομάδες δημόσιων συγκοινωνιών, όπως η ελβετική Swiss Federal Railways και η λονδρέζικη Transport for London.

Οι ανακρίβειες αναγνωρίστηκαν ως ψευδαισθήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης από την ερευνητική ομάδα GPTZero και επαληθεύτηκαν από τους Financial Times. Αφού ειδοποιήθηκε για το ζήτημα, η UBS δήλωσε ότι θα ζητήσει από την KPMG να αφαιρέσει τους ψευδείς ισχυρισμούς και η εταιρεία Big Four την Πέμπτη απέσυρε την έκθεση από ορισμένους από τους ιστότοπούς της.

Η ανακάλυψη είναι η τελευταία σε μια σειρά από εμφανείς ψευδαισθήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αναφορές εταιρειών επαγγελματικών υπηρεσιών και έρχεται μετά την ανάκληση μιας μελέτης από την EY τον περασμένο μήνα σχετικά με ψευδείς υποσημειώσεις και άλλα σφάλματα που εντόπισε η GPTZero.

Η έκθεση της KPMG ισχυρίστηκε ότι η UBS, εταιρεία διαχείρισης παγκόσμιου πλούτου, «ενσωματώνει πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης σε συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων, διαχείριση κινδύνων και παρακολούθηση συμμόρφωσης».

Πλατφόρμα της KPMG από κοινού με την Microsoft

Η KPMG έγραψε: «Αυτοί οι πράκτορες λειτουργούν μέσα σε μια σύνθετη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από κοινού με τη Microsoft, επιτρέποντας εξατομικευμένες, αποτελεσματικές και συμβατές οικονομικές διαδρομές».

Ένας εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε στους FT ότι οι ισχυρισμοί ήταν «πραγματικά λανθασμένοι».

Η μελέτη ανέφερε επίσης ότι οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι προσφέρουν πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης που «βοηθούν τους χρήστες να σχεδιάζουν, να κάνουν κρατήσεις και να βελτιστοποιούν διαδρομές με βάση τις προτιμήσεις, τις συνθήκες σε πραγματικό χρόνο και τον αντίκτυπο του άνθρακα, μετατρέποντας την SBB σε έναν ολιστικό ενορχηστρωτή κινητικότητας».

Ένας εκπρόσωπος του σιδηροδρόμου επιβεβαίωσε στους FT ότι ο ισχυρισμός «δεν ήταν ακριβής».

Η μελέτη της KPMG ισχυρίστηκε επίσης ότι η Transport for London χρησιμοποιούσε πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης «για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της συμφόρησης, την εξατομίκευση των ενημερώσεων για τους μετακινούμενους και τον συντονισμό των πολυτροπικών μεταφορών».

Ένας εκπρόσωπος του συστήματος μεταφορών δήλωσε ότι ο ισχυρισμός ήταν «παραπλανητικός».

Ένας ισχυρισμός της KPMG ότι το NHS Greater Manchester χρησιμοποιεί πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόβλεψη επανεισαγωγών σε νοσοκομεία, την ταξινόμηση ασθενών και την αυτοματοποίηση παραπομπών «δεν ευθυγραμμίζεται πραγματικά» με το δελτίο τύπου στο οποίο φαινόταν να βασίζεται, δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Οι υποσημειώσεις δείχνουν ότι ο ισχυρισμός προήλθε από ένα ανακοινωθέν σχετικά με ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση του καρκίνου του πνεύμονα. Σε αυτό, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην εκτέλεση τέτοιων εργασιών από agentic AI.

Ένας εκπρόσωπος της International δήλωσε στους FT ότι η εταιρεία «λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ακρίβεια και την ακεραιότητα του δημοσιευμένου περιεχομένου της» και ότι είχε αφαιρέσει την έκθεση από ιστότοπους, ενώ διερευνά τις συνθήκες που περιβάλλουν τη δημοσίευση της έκθεσης.

«Αναμένουμε από όλους τους ανθρώπους μας να ακολουθήσουν τις οδηγίες μας σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης εποπτείας για την επικύρωση περιεχομένου και την επαλήθευση ανεξάρτητων πηγών», είπε.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι ψευδαισθήσεις «δηλητηριάζουν το πηγάδι των πληροφοριών»

Ο Έντουαρντ Τίαν, ​​διευθύνων σύμβουλος της GPTZero, δήλωσε ότι οι γεμάτες λάθη δημοσιεύσεις των Big Four «δηλητηριάζουν το πηγάδι των πληροφοριών». Τα ευρήματα της KPMG έχουν ήδη αναφερθεί από πολλές εκδόσεις του κλάδου, καθώς και από μια μεγάλη τσεχική εφημερίδα, σύμφωνα με την έρευνα της GPTZero.

Μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες όπως η KPMG και η EY θεωρούνται εξαιρετικά αξιόπιστες, επομένως η εξάρτησή τους από ψευδείς πληροφορίες «αυξάνει τον κίνδυνο ψευδών πληροφοριών από δεύτερο χέρι», δήλωσε ο Τίαν.

Εταιρείες συμβούλων όπως η KPMG προωθούν σε μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες τους σε εταιρικούς πελάτες ως σύμβουλοι για την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογίας και της εφαρμογής πολιτικών για την αποφυγή σφαλμάτων. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα «ηγεσίας σκέψης» για την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσουν στην προσέλκυση πελατών.

Το «Επαναπροσδιορισμός της αριστείας στην εποχή της πρακτορικής Τεχνητής Νοημοσύνης» διανεμήθηκε από ομάδες συμβούλων της KPMG σε διάφορες χώρες, που περιείχε τοπικές επαφές μάρκετινγκ.

Οι ψευδαισθήσεις αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε όλες τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Η κορυφαία δικηγορική εταιρεία Sullivan & Cromwell παραδέχτηκε επίσης τον Απρίλιο ότι μια κατάθεση που υπέβαλε σε μια υπόθεση πτώχευσης περιείχε πολλές ανακρίβειες που δημιουργήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων λανθασμένων ερμηνειών του κώδικα πτώχευσης των ΗΠΑ.

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