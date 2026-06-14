Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

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Από τον φωτισμό των δρόμων της πρωτεύουσας του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους μέχρι τη διαχείριση των λογαριασμών από το … κινητό τηλέφωνο, κύλησε πολύ, μα πολύ, νερό στο αυλάκι για την Φυσικό Αέριο Ελλάδος, τον ιστορικότερο πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα, με 600.000 οικιακούς καταναλωτές, 18.000 επαγγελματίες, 785 εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες και περί τα 1.770 σχολεία και δημόσια κτίρια.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Η ανάπτυξη συνδέεεται με την ευημερία της κοινωνίας

Πώς όμως μία επιχείρηση καθίσταται μακροπρόθεσμα βιώσιμη και με αναπτυξιακό πρόσημο; Ο κ. Γιάννης Μητρόπουλος μέσα από τις εργασίες του 7ου OT FORUM που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο, έδωσε τα βασικά συστατικά της «συνταγής», που ακολουθεί η Φυσικό Αέριο Ελλάδος.

«Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην προσφορά μιας μοναδικής εμπειρίας στους πελάτες και τη συνεισφορά στην κοινωνία», είπε ο κ. Μητρόπουλος, διευκρινιζοντας ότι «αυτή η στάση ζωής μας βοήθησε να είμαστε προσαρμοστικοί στις αλλαγές και να εξελισσόμαστε μαζί με κοινωνία στην οποία οφείλουμε πολλά και το σημαντικότερο για μας να συμβάλλουμε στην ευημερία της».

«Οι επιχειρήσεις», εξήγησε, «πρέπει να είναι κερδοφόρες, διαφορετικά επιβαρύνεται η οικονομία και η κοινωνία, αλλά η ευημερία της επιχείρησης είναι βιώσιμη, όταν γίνεται παράλληλα με την ευημερία της κοινωνίας».

Ισορροπία κερδοφορία και επιστροφής στην κοινωνία

Αφού ανέφερε ότι οι επιδόσεις εταιρείας είναι ανοδικές από την αρχή της χρονιάς έως τώρα, διατύπωσε την εκτίμηση πως «η φιλοσοφία μας είναι ότι ο σεβασμός για τους καταναλωτές, μάς βοηθά να είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να έχουμε πάντα μία ισορροπία κερδοφορίας και επιστροφής στην κοινωνία».

Ο κ. Γιάννης Μητρόπουλος, σημείωσε χαρακτηριστικά «πως για να έχει μία εταιρεία μέλλον απαιτεί να έχει νομιμοποίηση και αποδοχή της κοινωνίας».

Μιλώντας για την αγορά ενέργειας, αφού διευκρίνισε ότι έχει τα μεγαλύτερα επίπεδα διαχείρισης κινδύνου, ανέφερε ότι η εμπειρία που έχει συσσωρεύσει η επιχείρηση τής δίνει τη δυνατότητα αλλά και τη διορατικότητα να ανταπεξέρχεται επιτυχώς.

«’Οταν έχεις ξεκάθαρο όραμα και σκοπό ό,τι κι αν έχεις να αντιμετωπίσεις, έχεις πάντα ένα φάρο, μία πυξίδα», είπε χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία Φυσικό Αέριο Ελλάδος, ταξιδεύει βαθιά στον χρόνο και την ιστορία της πόλης των Αθηνών και συναντάται πρώτη φορά, στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, στον πρόδρομό της που είναι το εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας.

«Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας»

Ήταν το 1857 όταν ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου στο Γκάζι με βασική δραστηριότητα τον δημόσιο φωτισμό της Αθήνας – «ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ χρόνια μετά, το 1952, θα συσταθεί η Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (Δ.Ε.Φ.Α. ) και το εργοστάσιο φωταερίου θα λειτουργήσει έως το κλείσιμό του το 1984.

Δύο χρόνια αργότερα ο χώρος χαρακτηρίζεται διατηρητέο ιστορικό μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και ξεκινούν μελέτες για την αξιοποίησή του.

Το 2001 θα κάνει την εμφάνισή της η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής για την αποκλειστική διανομή και εμπορία του φυσικού αερίου στην Αττική και το 2017 θα ιδρυθεί η νέα ΕΠΑ Αττικής βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αποτελώντας τη φυσική και ιστορική συνέχεια του παρελθόντος.

Ορόσημο για την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής είναι και το 2018, οπότε αλλάζει τον διακριτικό της τίτλο σε Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε όλη την Ελλάδα και εισέρχεται και στην ηλεκτρική ενέργεια.