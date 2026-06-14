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Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Τηλεπικοινωνίες 14.06.2026, 08:00
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Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

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Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η κινητή τηλεφωνία αποκάλειψε στο περιθώριο της πρόσφατης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΟΤΕ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής: ενσωμάτωση AI απευθείας στο δίκτυο, καθιστώντας τις «έξυπνες» λειτουργίες διαθέσιμες σε κάθε χρήστη, ανεξαρτήτως συσκευής.

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Νεμπής, η πρωτοποριακή τεχνολογία θα προέλθει από τη συνεργασία με την ElevenLabs, εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί και η ελληνική Κυβέρνηση για την αναβάθμιση του Gov.gr. Όπως επισημάνθηκε, η μεγάλη καινοτομία δεν είναι η ύπαρξη AI assistants στις συσκευές – κάτι που ήδη συμβαίνει – αλλά η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο core δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας.

«Εκδημοκρατισμός» της τεχνητής νοημοσύνης

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δυνατότητες AI θα παρέχονται σε επίπεδο δικτύου και όχι συσκευής, ανοίγοντας τον δρόμο για καθολική πρόσβαση. «Δεν εξαρτάται από τις συσκευές. Είναι ένας εκδημοκρατισμός του AI στις τηλεφωνικές κλήσεις», τονίστηκε χαρακτηριστικά.

Το project αναπτύσσεται σε επίπεδο ομίλου Deutsche Telekom, με την Ελλάδα και τη Γερμανία να επιλέγονται ως οι πρώτες αγορές για πιλοτική εφαρμογή. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουν δοκιμές εντός του 2026 με περιορισμένο αριθμό χρηστών, ενώ η πλήρης εμπορική διάθεση τοποθετείται χρονικά στο 2027.

Η επιλογή της Ελλάδας ως μίας από τις δύο χώρες-πιλότους δεν είναι τυχαία, καθώς –όπως επισημάνθηκε– συμμετέχει ενεργά στη δοκιμή και ανάπτυξη των νέων AI δυνατοτήτων σε συνεργασία με τη Γερμανία.

Η πιλοτική φάση περιλαμβάνει scaling από μικρό αριθμό χρηστών σε δεκάδες χιλιάδες, πριν την ευρύτερη διάθεση σε εμπορική κλίμακα.

O Κώστας Νεμπής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ (δεξιά), και ο Μπάμπης Μαζαράκης, chief officer χρηματοοικονομικών θεμάτων (αριστερά), στην πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Ομίλου

Επενδύσεις σε οπτικές ίνες και αξιολόγηση ευκαιριών

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι η στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη στην επέκταση των δικτύων οπτικών ινών. Χωρίς να υπάρξει επιβεβαίωση για τις  φημολογούμενες εξελίξεις γύρω από το δίκτυο οπτικών ινών της Nova, έγινε σαφές ότι κάθε διαθέσιμο asset στην αγορά αξιολογείται από την πλευρά του ΟΤΕ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ επιβεβαίωσε παράλληλα την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται και στον τομέα των ICT υπηρεσιών, ο οποίος αναπτύσσεται οργανικά, σε συνδυασμό με στρατηγικές συνεργασίες. Σήμερα, περίπου το 30% του κύκλου εργασιών του ICT προέρχεται από ευρωπαϊκά έργα, σημείωσε ο Κώστας Νεμπής, ενώ –αν και δεν αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο– δεν αποκλείεται στο μέλλον η απόσχιση του κλάδου.

Επιπλέον, παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η διοίκηση του ΟΤΕ βλέπει σημαντικές ευκαιρίες:

  • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου
  • Στην αυξανόμενη ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα
  • Στην αξιοποίηση έργων που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα ως «εξαγώγιμα μοντέλα»

Σχετικά με τα έργα ICT, ο Κώστας Νεμπής σημείωσε ότι ο ΟΤΕ έχει επιλέξει να λειτουργήσει τον τομέα εσωτερικά αλλά με αρκετές συνεργασίες σε επιμέρους έργα, ενώ δεν απέκλεισε μελλοντικά να υπάρξει κάποια απόσχιση ώστε ένα εταιρικό σχήμα να δραστηριοποιείται αποκλειστικά με έργα ICT χωρίς όμως αυτό να αποτελεί τη βασική στρατηγική προσέγγισης. Όπως είπε, το 30% του τζίρου του ΟΤΕ προέρχεται από έργα ICT ενώ αποκάλυψε ότι τα περισσότερα από αυτά είναι ευρωπαϊκά.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης είπε ότι «σίγουρα δεν θα υπάρχει η ίδια ανάπτυξη και το έχουμε ήδη δώσει σαν μήνυμα στις αγορές». «Βέβαια, υπάρχουν ακόμα πράγματα να γίνουν στο δημόσιο τομέα. Θεωρώ ότι το θέμα είναι να βλέπουμε να τα προκηρύσσουν. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι το πιστεύει πάρα πολύ το κομμάτι του digitization για να δώσει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες της», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος λόγω του RRF ίσως έμεινε πίσω από άποψης πόρων άρα θα πρέπει να κερδίσουν οι επιχειρήσεις τον χαμένο χρόνο. «Και υπάρχουν εννοείται και οι Βρυξέλλες», τόνισε. «Για παράδειγμα, πράγματα που έχουμε υλοποιήσει στην Ελλάδα για το δημόσιο, όπως στην υγεία, μας ζητάνε από άλλες χώρες να πάμε να τα κάνουμε replica, είτε στην Κύπρο είτε στην Ολλανδία. Υπάρχουν ευκαιρίες δηλαδή. Και από κει πέρα υπάρχουν και καινούργιες προοπτικές γύρω από το AI», κατέληξε.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να δίνουμε ένα ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας, για να μπορούμε να διαφοροποιούμαστε από το να παίζουμε μοναχά στη τιμή. Η συνεργασία με την Protergia έρχεται να προσθέσει σε αυτό, πέρα από το Box, το Payzy, το Cosmote Insurance. Όλα αυτά δημιουργούν ένα value proposition που μας επιτρέπει να κρατάμε τους πελάτες μας, ακόμα και αν δεν είμαστε ο price leader», είπε ο Κώστας Νεμπής.

5G Stand-Alone και νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη του ΟΤΕ διαδραματίζει το 5G Stand-Alone (SA), επισήμανε ο CEO του Ομίλου, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία «network slices» και την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών.

Όπως είπε ο Κώστας Νεμπής, μεταξύ των βασικών εφαρμογών περιλαμβάνονται το Fixed Wireless Access (FWA) χωρίς υποβάθμιση της εμπειρίας mobile broadband, gaming με χαμηλό latency μέσω δικτυακών δυνατοτήτων, δυνατότητα «exposure» λειτουργιών του δικτύου προς τρίτες εφαρμογές.

Όπως τονίστηκε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές χώρες με εκτεταμένη ανάπτυξη 5G SA, γεγονός που της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ανταγωνισμός και αγορά

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά και τις συζητήσεις γύρω από έναν ενδεχόμενο τέταρτο πάροχο, επισημάνθηκε από τον Κώστα Νεμπή ότι το τοπίο παραμένει ασαφές.

Σχετικά με τη ΔΕΗ και τον από εκεί προερχόμενο ανταγωνισμό, ο Κώστας Νεμπής σημείωσε ότι «από τη μια επίσημα λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει, από την άλλη στέλνουν παρατηρήσεις στην ΕΕΤΤ, όπου λίγο-πολύ τους ζητάνε να έχουν προνομιακή μεταχείριση για να μπορέσουν να φτιάξουν τέταρτο δίκτυο [κινητής] εις βάρος των άλλων παρόχων. Με μειωμένες τιμές. Θέλουν φάσμα από όλο το διαθέσιμο».

«Είναι ακόμα θολό το τοπίο, και περιμένουμε κι εμείς να δούμε πού θα καταλήξει η διαβούλευση και οι όροι του διαγωνισμού. Εγώ απλά να πω ότι αν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι, είναι για την ποιότητα των δικτύων κινητής. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα καλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη. Είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε 5G Stand-Alone παντού», σημείωσε ο Κώστας Νεμπής.

«Την ώρα που η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτούς τους ρυθμούς (έρχεται το 6G), χρειάζεται να υπάρχει scale και ψάχνουν να πάνε από 4 σε 3, εμείς θα πηγαίναμε στην αντίθετη κατεύθυνση; Παράδοξο θα το έλεγα. Θα δείξει», κατέληξε.

Περιεχόμενο, συνδρομητές και στρατηγική διαφοροποίησης

Σχετικά με τα τηλεοπτικά, o OTE συνεχίζει στην στρατηγική του να συγκεντρώνει το περιεχόμενο και να το προσφέρει στους πελάτες με τρόπο ώστε να είναι σχετικό με τις απαιτήσεις τους. Όπως είπε ο Κώστας Νεμπής «προφανώς θα πρέπει να διατηρήσουμε το περιεχόμενο σε τιμές που μπορεί και το ελληνικό νοικοκυριό να αντέξει»

«Ένας από τους βασικούς λόγους που κάναμε αυτή τη συνεργασία πριν κάποιους μήνες με τη Nova, ήταν γιατί θέλαμε σε ένα εύλογο ποσό να μπορεί το μέσο ελληνικό νοικοκυριό να βλέπει και τα μεν και τα δε. Άρα σαφέστατα, όλα έχουνε και τη διάσταση της τιμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την είσοδο νέων παικτών στην τηλεοπτική αγορά είπε ότι «υπάρχουν διάφοροι παίκτες που θέλουν να έχουνε ένα δικό τους ρόλο στην αγορά του περιεχομένου, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Όλο το παγκόσμιο οικοσύστημα της ψυχαγωγίας εξελίσσεται. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στη στρατηγική μας. Έχουμε την πλατφόρμα μας, και θέλουμε να βάλουμε όλους τους καλούς».

Ο Όμιλος ΟΤΕ και τα προγράμματα άμυνας

Ο Κώστας Νεμπής δεν έκρυψε επίσης την διάθεση του ΟΤΕ να εμπλακεί ακόμη και σε προγράμματα που σχετίζονται με τον χώρο της Άμυνας. «Γίνονται διάφορες συζητήσεις», είπε, ενώ διευκρίνισε ότι «αν υπάρχει κάποια τεχνογνωσία στον Όμιλο, μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να υποστηρίξουμε ένα έργο. Το κάνουμε αυτό. Και αντίστροφα, κάποιες φορές έχουμε εμείς τεχνογνωσία [σαν ΟΤΕ] και μας χρησιμοποιούνε για να μπορέσουν να πάρουν ένα έργο σε άλλες χώρες της Ευρώπης».

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Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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