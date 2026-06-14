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Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Financial Times 14.06.2026, 08:00
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Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Edward Luce

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Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι, πόσο μάλλον πρόεδροι των ΗΠΑ, που να διαφέρουν περισσότερο μεταξύ τους από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζίμι Κάρτερ. Ο ένας ήταν ένας λιτός «υπηρέτης του λαού»· ο άλλος είναι ο Τραμπ. Έχουν όμως κοινό το Ιράν. Η προεδρία του Κάρτερ καταστράφηκε από την κρίση των ομήρων στο Ιράν — μια καταστροφή από την οποία δεν μπόρεσε ποτέ να ξεφύγει. Η «Επιχείρηση Epic Fury» είναι μια παγίδα στην οποία ο Τραμπ έπεσε αμέριμνα. Οι θεοκράτες του Ιράν καθορίζουν έτσι και τη δική του προεδρία.

Το Ιράν δεν θα παραχωρήσει τίποτα σημαντικό σε έναν πρόεδρο που δεν μπορεί να ελέγξει την αντίδραση του Ισραήλ.

Και οι δύο έχουν μια «αλλεργία» στους σάκους πτωμάτων των ΗΠΑ. Ο Κάρτερ βασανιζόταν από τύψεις μετά την απώλεια οκτώ Αμερικανών στην αποτυχημένη απόπειρα διάσωσης των ομήρων.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει χάσει 13 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον Κόλπο. Φοβάται την αντίδραση της κοινής γνώμης σε περίπτωση περισσότερων αμερικανικών θανάτων.

«Υπήρξε μια στιγμή στην αρχή που σκεφτήκαμε να το κάνουμε αυτό», είπε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε αν σχεδίαζε να καταλάβει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. «Δεν ήθελα να γίνω ο Τζίμι Κάρτερ».

Ωστόσο, αυτός ακριβώς γίνεται ο Τραμπ. Μόλις διαμορφωθεί η εντύπωση ότι ένας πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αιχμάλωτος των αποφάσεων άλλων, η αίσθηση της αδυναμίας είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Και αυτό ενέχει κινδύνους. Η αδυναμία του Κάρτερ να απελευθερώσει τους ομήρους συνέβαλε στην απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης να εισβάλει στο Αφγανιστάν λίγες εβδομάδες μετά την έφοδο στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη. Αν δεν ήταν οι ενέργειες του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Κάρτερ, Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι, οι Σοβιετικοί πιθανότατα θα είχαν εισβάλει στην Πολωνία.

Ο Τραμπ είναι ο όμηρος στο επίκεντρο του σημερινού λαβυρίνθου της Μέσης Ανατολής. Αυτό το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος μου είπε: «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις». Αυτό φαίνεται αμφίβολο.

Αν και προέτρεψε το Ισραήλ να μην ανταποδώσει τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν την Κυριακή, το Ισραήλ προχώρησε ούτως ή άλλως. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε επίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι πιθανό ο Τραμπ να ενέκρινε σιωπηρά την αντίδραση του Ισραήλ. Όμως η σχεδόν καθολική εντύπωση ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει τον Νετανιάχου θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τις προοπτικές του να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Το Ιράν δεν θα παραχωρήσει τίποτα σημαντικό σε έναν πρόεδρο που δεν μπορεί να ελέγξει την αντίδραση του Ισραήλ.

Ο Τραμπ είναι, λοιπόν, και αυτός όμηρος της νοοτροπίας του Ιράν. Ως προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις, το Ιράν επιμένει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Κάθε φορά που το Ισραήλ επιτίθεται σε στόχους στο Λίβανο, ακόμη και ως απάντηση στις ρουκέτες της Χεζμπολάχ, ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας. Το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ, ο εκπρόσωπος του Ιράν, δεν έχει συμφωνήσει σε καμία κατάπαυση του πυρός, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Το ίδιο το Ιράν υπονομεύει κάθε πιθανότητα ειρήνης στο Λίβανο. Αυτό ενισχύει μόνο την αδυναμία του Τραμπ· το Ιράν και το Ισραήλ καθορίζουν πλέον την κατεύθυνση και τη διάρκεια αυτού του πολέμου.

Πώς μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον εφιάλτη; Κάνοντας τρία πράγματα που θα διστάζει να κάνει. Το πρώτο θα ήταν να αποδείξει ότι έχει δικαίωμα βέτο επί του Ισραήλ, απειλώντας να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, εκτός αν το Ισραήλ τηρήσει την κατάπαυση του πυρός και αποσύρει τις δυνάμεις του από όλο το Λίβανο, εκτός από μια στενή λωρίδα. Το δεύτερο θα ήταν να συγκεντρώσει τόση εμπειρογνωμοσύνη όση και οι Ιρανοί για να διαπραγματευτεί τις λεπτομέρειες για όσο διάστημα χρειαστεί. Το τρίτο θα ήταν να επικοινωνεί με συνέπεια ότι θα ακολουθήσει αυτές τις δύο πορείες. Αλλά του λείπει η υπομονή. Οι μεταστροφές χαρακτήρα είναι σπάνιες σε άτομα που πλησιάζουν τα 80.

Αυτό μας αφήνει στις αντισταθμιστικές ενέργειες. Σε αυτό το σημείο ο Τραμπ διαφέρει από τον Κάρτερ. Ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ μετέτρεψε την κρίση των ομήρων σε βαρόμετρο της εξουσίας του. Υιοθέτησε τη «στρατηγική του Rose Garden», αρνούμενος να κάνει προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του — και μάλιστα άφησε σβηστό το Εθνικό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο κοντά στον Λευκό Οίκο. Με αυτόν τον τρόπο, παρέδωσε τον έλεγχο της αφήγησης στους Ιρανούς. Ο Τραμπ έχει επίσης χάσει τον έλεγχο της πλοκής. Αλλά είναι σόουμαν, όχι ιεροκήρυκας, οπότε το ένστικτό του είναι να την αλλάξει. Αυτό σημαίνει ενέργειες σε σκηνές όπου μπορεί να επικρατήσει.

Η ουσία της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας του Τραμπ που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν η επαναβεβαίωση της κυριαρχίας των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο. Η λέξη «Ιράν» εμφανίστηκε τρεις φορές, αλλά μόνο για να καυχηθεί ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το περασμένο καλοκαίρι ήταν μία από τις οκτώ υποτιθέμενες ειρηνευτικές συμφωνίες που είχε διαπραγματευτεί ο Τραμπ. Το έγγραφο αυτό δημοσιεύθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης. Η νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάντο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, δώρισε το βραβείο της στον Τραμπ, ο οποίος είχε κάνει απροκάλυπτη εκστρατεία για το βραβείο. Αν και ο Τραμπ ελέγχει πλέον το καθεστώς της Βενεζουέλας, η Ματσάντο δεν έχει δει ακόμα κανένα όφελος από τη χειρονομία της.

Εδώ είναι που ο Τραμπ και ο Κάρτερ εισέρχονται σε παράλληλα σύμπαντα. Ο Κάρτερ απέρριψε το Δόγμα Μονρόε, στην οποία η Αμερική είχε βασίσει την αρχική της κυριαρχία στον ημισφαίριο. Ο Τραμπ την αναβίωσε. Η Κούβα πρέπει να προσέχει. Ο Καναδάς δεν μπορεί ποτέ να κοιμάται ήσυχος. Η Δανία πρέπει να λάβει υπόψη ότι η Γροιλανδία εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο του Τραμπ. Ο Κάρτερ κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης εν μέρει επειδή μεσολάβησε για την ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Ο Τραμπ έχει δείξει ότι δεν είναι σε θέση να μεσολαβήσει για τίποτα εκτός της δικής του αυλής.

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