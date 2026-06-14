Μουντιάλ 2026: Πόσα… δισεκατομμύρια θα βγάλει η FIFA από το Μουντιάλ;

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Πόση ώρα θέλεις να μετρήσεις μέχρι τα… δισεκατομμύρια; Ή αλλιώς, πόσα λεφτά θα βγάλει η FIFA από το Μουντιάλ και πού θα πάνε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Το Μουντιάλ 2026 αποτελεί μια πρωτοφανή «μηχανή παραγωγής χρήματος», με τη FIFA να προβλέπει έσοδα-ρεκόρ 13 δισ. δολαρίων για τον τρέχοντα τετραετή κύκλο!

Από αυτά, τα 8,9 δισ. προέρχονται αποκλειστικά από το φετινό τουρνουά, παρουσιάζοντας αύξηση 72% σε σχέση με το τουρνουά του Κατάρ.

Τα έσοδα αναλύονται σε:

* 4 δισεκατομμύρια από τα τηλεοπτικά δικαιώματα

* Πάνω από 3 δισ. από εισιτήρια και VIP παροχές φιλοξενίας

* Σχεδόν 1,8 δισεκατομμύρια από χορηγίες.

* Ενώ η FIFA εισπράττει 30% συνολική προμήθεια από τη δική της πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων.

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Τα τρελά αυτά ποσά κατευθύνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1) 3.8 δισεκατομμύρια πηγαίνουν στο κόστος διοργάνωσης, καλύπτοντας τα έξοδα διεξαγωγής των 104 αγώνων του διευρυμένου τουρνουά και τα χρηματικά έπαθλα των ομάδων.

2) 3.9 δις στο πρόγραμμα FIFA Forward που προορίζεται για την ανάπτυξη του αθλήματος, με κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη να λαμβάνει από 8 εκατ. δολάρια.

3) Οσα… περισσέψουν, χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ταμειακών αποθεμάτων της FIFA που φτάνουν… μόλις στα 2,7 δισ., με στόχο καθαρό πλεόνασμα 100 εκατ. ανά κύκλο!

Χάσατε το μέτρημα; Κι ακόμη δεν αρχίσαμε…