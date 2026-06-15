Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα

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Στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτρης Βαργιάμης, κάνοντας λόγο για βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα σε ένα σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκαταλέγονται η αύξηση του λειτουργικού κόστους, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η έλλειψη χρηματοδότησης και οι δυσκολίες ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Ο χαιρετισμός απηυθύνθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), με θέμα «Επικοινωνιακή Δεξιότητα & Ανθεκτικότητα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) – Τεχνικές & Εργαλεία στην Αναβάθμιση της Παραδοσιακής Εμπειρίας», που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», στη Θεσσαλονίκη.

Tα προβλήματα των ΜμΕ

Ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επίσης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως η αύξηση του λειτουργικού κόστους, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η έλλειψη χρηματοδότησης και οι δυσκολίες ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα που πολλές φορές οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αποκλείουν την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και κατά τη διάρκεια της, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κα Ρούλα Κωτούδη, MBA, Σύμβουλος Οργάνωσης & Εκπαίδευσης ΜΜΕ, η οποία παρουσίασε σύγχρονες τεχνικές και πρακτικά εργαλεία για τη βελτίωση της επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες, την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας εξυπηρέτησης, συνδυάζοντας την παραδοσιακή επιχειρηματική προσέγγιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την οργανωτική επιμέλεια των Επιτροπών Στήριξης Σωματείων και Επαγγελματικών Συλλόγων και Αγοράς, Εμπορίου & Franchise του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.