 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(31) "Small and Medium-sized Business"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα

Βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Business 15.06.2026, 16:45
Σχολιάστε
Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτρης Βαργιάμης, κάνοντας λόγο για βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα σε ένα σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκαταλέγονται η αύξηση του λειτουργικού κόστους, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η έλλειψη χρηματοδότησης και οι δυσκολίες ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Ο χαιρετισμός απηυθύνθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), με θέμα «Επικοινωνιακή Δεξιότητα & Ανθεκτικότητα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) – Τεχνικές & Εργαλεία στην Αναβάθμιση της Παραδοσιακής Εμπειρίας», που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», στη Θεσσαλονίκη.

Tα προβλήματα των ΜμΕ

Ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επίσης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως η αύξηση του λειτουργικού κόστους, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η έλλειψη χρηματοδότησης και οι δυσκολίες ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα που πολλές φορές οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αποκλείουν την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και κατά τη διάρκεια της, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κα Ρούλα Κωτούδη, MBA, Σύμβουλος Οργάνωσης & Εκπαίδευσης ΜΜΕ, η οποία παρουσίασε σύγχρονες τεχνικές και πρακτικά εργαλεία για τη βελτίωση της επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες, την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας εξυπηρέτησης, συνδυάζοντας την παραδοσιακή επιχειρηματική προσέγγιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την οργανωτική επιμέλεια των Επιτροπών Στήριξης Σωματείων και Επαγγελματικών Συλλόγων και Αγοράς, Εμπορίου & Franchise του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»
Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Business

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Business

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρές προοπτικές
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η Optima Bank – Οι 3 καταλύτες
Τράπεζες

Optima Bank: Οι 3 καταλύτες που ανεβάζουν τις ελληνικές τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συνεργασία με την ΠΟΞ – Business Banking για ξενοδόχους
Τράπεζες

Συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την ΠΟΞ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στενά του Ορμούζ: Γιατί δεν θα είναι εύκολο να επαναλειτουργήσουν πλήρως
World

«Παγίδες» και «νάρκες» στον δρόμο προς το άνοιγμα του Ορμούζ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια στο άκουσμα της είδησης για κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ακολουθεί ο σκεπτικισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
ΣΕΒ: Οι αλλαγές στη διοίκηση και οι υποψηφιότητες που ξεχωρίζουν
Business

Το restart του ΣΕΒ με άρωμα ανανέωσης

Η αναμενόμενη επανεκλογή Θεοδωρόπουλου, η είσοδος του CEO της Alpha και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στη διοίκηση του ΣΕΒ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες
Markets

Τα hedge funds ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο

Η καταρχήν ειρηνευτική συμφωνία αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από τις αγορές- Πού στρέφεται το ενδιαφέρον των hedge funds

Τζούλη Καλημέρη
G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών
World

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη νέα αύξηση της ΕΚΤ
Τράπεζες

Τι φέρνει η αύξηση επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις

Τι αλλάζει στα επιτόκια για τα υφιστάμενα και νέα δάνεια, τα έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα

Τάσος Μαντικίδης
ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029
Τράπεζες

Ελκυστικό το αφήγημα του ΑΔΜΗΕ, λέει η Optima Bank 

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί επενδυτική επιλογή χαμηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ναυτιλία: Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια

Ράλι επενδύσεων καταγράφεται στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων και ιδιαίτερα στα μεγάλα μεγέθη παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Οι παραγγελίες νεότευκτων VLCCs (Very Large Crude Carriers), της κατηγορίας που θεωρείται η πλέον εκτεθειμένη στις συνέπειες της παρατεταμένης διαταραχής στο […]

Λάμπρος Καραγεώργος
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Business
HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»

Η Chevron αναλαμβάνει τον ρόλο του Εντολοδόχου (Operator)

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Business

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Entersoftone ανακοίνωσε την κυκλοφορία των νέων AI-powered εκδόσεων των EBS ERP και SOFT1 ERP, εισάγοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα των επιχειρηματικών εφαρμογών

Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρές προοπτικές

Τι αναφέρει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες - Ο ρόλος που παίζει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η Optima Bank – Οι 3 καταλύτες
Τράπεζες

Optima Bank: Οι 3 καταλύτες που ανεβάζουν τις ελληνικές τράπεζες

Ισχυρή κερδοφορία, αυξανόμενες διανομές κεφαλαίου και ελκυστικές αποτιμήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εθνική Τράπεζα: Συνεργασία με την ΠΟΞ – Business Banking για ξενοδόχους
Τράπεζες

Συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την ΠΟΞ

Τα μέλη της ΠΟΞ αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών από την Εθνική Τράπεζα με προνομιακούς όρους

Ομιλος AKTOR: Τελευταία εβδομάδα για αιτήσεις στο AKTOR4TheFuture
Business

Τελευταία εβδομάδα για αιτήσεις στο AKTOR4TheFuture

Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών των υποτρόφων, ο Όμιλος AKTOR θα τους προσφέρει εγγυημένη εργασία για 5 έτη

ΤτΕ: Στα 2,859 δισ. ευρώ το ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων το πρώτο τρίμηνο
Business

Στα 2,859 δισ. ευρώ το ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων το α' τρίμηνο

οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων παρέμειναν αμετάβλητες στα 96 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΤτΕ

Latest News
Μέση Ανατολή: Υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ
Κόσμος

Υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ

Υπογράφηκε το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το Reuters – Πώς είναι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Πιέστηκε ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Πιέστηκε ο FTSE 100

Ενισχύεται η αισιοδοξία των επενδυτών για τη Μέση Ανατολή

Πιερρακάκης: Έρχεται ρύθμιση για μαθητές με προβλήματα ακοής
Economy

Πιερρακάκης: Έρχεται ρύθμιση για μαθητές με προβλήματα ακοής

Αφορά την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας

Βιβλία: Απόδραση από την καθημερινότητα για το 85% των Ελλήνων
Tέχνη και Ζωή

«Απόδραση» με ...βιβλία για το 85% των Ελλήνων

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες 18-59 ετών διαβάζουν βιβλία σε τακτική βάση - Το 48% είναι «συστηματικοί» αναγνώστες

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα μαθητείας της ΔΥΠΑ

Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθητείας της ΔΥΠΑ - Οι ηλικίες και οι προϋποθέσεις

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»

Η Chevron αναλαμβάνει τον ρόλο του Εντολοδόχου (Operator)

Ινδονησία: Η Κίνα καταδικάζει το επενδυτικό κλίμα λόγω περιορισμών στο νικέλιο
World

Η Κίνα επικρίνει την Ινδονησία λόγω περιορισμών στο νικέλιο

Οι κανονιστικές αλλαγές στην Ινδονησία θα μπορούσαν να απειλήσουν επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προειδοποιεί η Κίνα

Μουντιάλ 2026: Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί περισσότερο μπορεί να κερδίσει τον τίτλο
Business of Sport

Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί πιο πολύ ίσως σηκώσει την... κούπα

Η Ισπανία, φαβορί για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, βρίσκεται σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν, τη Γάζα, τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια

Δημήτρης Σταμούλης
Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομόλογων

Η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν μετατοπίζει τις προσδοκίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια

Τensordyne: Aναμένει παραγγελίες ύψους 200 εκατ. δολαρίων για σύστημα AI που θα ανταγωνιστεί την Nvidia
Tεχνητή νοημοσύνη

Deal 200 εκατ. για την startup που θέλει να ανταγωνιστεί τη Nvidia

Το τσιπ Tensordyne Napier, που αναπτύχθηκε ​σε συνεργασία με την Broadcom και την Juniper Networks

Γαλλία: Σε συζητήσεις με τα ΗΑΕ μετά την ακύρωση των αμυντικών σχεδίων με τη Γερμανία
World

Συνεργασία Γαλλίας -ΗΑΕ μετά την κατάρρευση των σχεδίων με τη Γερμανία

Οι διαπραγματεύσεις που έχει η Γαλλία με τις χώρες του Κόλπου έρχονται μετά την απόσυρση του Βερολίνου από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών και εν μέσω καθυστερήσεων στο πρόγραμμα αρμάτων μάχης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποδοχή με… ράλι της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ράλι υποδέχτηκε το ΧΑ τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολούθησε το «κύμα» ανόδου που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιδιωτική πίστωση: Περισσότερες τράπεζες στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ
World

Ιδιωτική πίστωση: Περισσότερες τράπεζες στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ

Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ιδιωτική πίστωση

Βανς: Οι ΗΠΑ αναμένουν τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά «χωρίς διόδια»
World

Ο Βανς προσβλέπει σε ανοιχτό Ορμούζ «χωρίς διόδια»

Ο Βανς ανέφερε ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ έχει ήδη αυξηθεί τις τελευταίες 24 ώρες

Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Business

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα

Βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Υδρογονάνθρακες: Άναψε «πράσινο» για την είσοδο της Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

Άναψε «πράσινο» για την είσοδο της Chevron στο Block 10

Ο υπουργός ΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου ενέκρινε το αίτημα της Chevron για είσοδο και έρευνες σε υδρογονάνθρακες στο θαλάσσιο Block 10

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies