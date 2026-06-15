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«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Τι επιδοτείται

Το ποσοστό ενίσχυσης του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου

Ακίνητα 15.06.2026, 07:00
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«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Τι επιδοτείται
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Η ημερομηνία που πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» έφτασε. Η πλατφόρμα ανοίγει, σύμφωνα με όσα επισήμως έχουν ανακοινωθεί, αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μέσω της πλατφόρμας θα ελέγχονται όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο.

Ποιες κατοικίες αφορά το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί.

Οι εργασίες, σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα που εστίαζαν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν, αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας, ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, επισκευές και αποκατάσταση φθορών, άλλες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση

Παράλληλα, σε δύο μήνες θα ανοίξει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση, το οποίο αφορά παλαιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με περίπου 500 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω πόρων από 14 διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η επιδότηση θα καλύπτει από 70% έως και 95% του κόστους για παλαιές κατοικίες, είτε είναι κενές είτε κατοικούνται ήδη.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για ανακαίνιση.

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης προβλέπονται για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Προβλέπεται η ανακαίνιση έως και 20.000 κατοικιών, με μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ. Από το συνολικό budget, περίπου το 80% θα διατεθεί για επισκευές και το υπόλοιπο για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι αντίστοιχα με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει είτε να ενοικιάσει το ανακαινισμένο ακίνητο για τουλάχιστον πέντε χρόνια είτε να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία για το ίδιο χρονικό διάστημα.

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