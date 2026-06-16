Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

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Kάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι υποχώρησε σήμερα το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, στην προοπτική πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν πρόσκαιρα στα 79,96 δολάρια το βαρέλι.

Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο

Συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας στα 80,08 δολάρια με πτώση 3,72%.

Τη Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν κατά 5% στο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τις 4 Μαρτίου, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν οδήγησαν στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσων των οποίων μεταφερόταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση.

Η αποκατάσταση της ροής των δεξαμενοπλοίων

Ορισμένοι αναλυτές περιμένουν σύντομα επανέναρξη της προσφοράς μέσω του θαλασσίου περάσματος, με άλλους παράγοντες να επηρεάζουν αρνητικά τις τιμές της φυσικής αγοράς.

«Από εδώ και πέρα, πιθανότατα θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να αποκατασταθεί η ροή των δεξαμενόπλοιων», ανέφεραν οι αναλυτές της Morgan Stanley. «Βλέπουμε το 50% της παραγωγής να επιστρέφει μέχρι τον Σεπτέμβριο και το 80% μέχρι τον Δεκέμβριο, ελαφρώς ταχύτερα από πριν».

Ένα ευρύ φάσμα δεικτών είχε σηματοδοτήσει μια κάποια αδυναμία στις αγορές πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες, συμπλήρωσαν. «Οι υψηλές εξαγωγές των ΗΠΑ και οι χαμηλές εισαγωγές από την Κίνα είναι οι βασικοί παράγοντες, που δεν φαίνεται να εξαντλούνται βραχυπρόθεσμα».

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα μειώθηκαν κατά 29% τον Μάιο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών, επεκτείνοντας την πτώση για τον παγκόσμιο εισαγωγέα, με τις αυξήσεις στις τιμές αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία να αναμένεται επίσης να μειωθούν τον Ιούλιο.