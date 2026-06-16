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Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά

Γιατί κάποια κλασικά πολυτελή ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση;

World 16.06.2026, 07:00
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Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Πολυτελή ρολόγια, όπως το δημοφιλές μοντέλο Constellation της Omega έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες, ταινίες και στο Met Gala, καθώς κοσμούσε τον καρπό του George Clooney και της Nicole Kidman, μετατρέποντάς το σε σύμβολο πολυτέλειας και λάμψης.

Αλλά με τις τιμές του χρυσού κοντά σε ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο, ορισμένα τέτοια κλασικά ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και συλλογές και οδηγήθηκαν στην… πυρά, καθώς η αξία του μεταλλικού τους περιεχομένου υπερβαίνει την αξία μεταπώλησής τους.

Το πλήγμα στα πολυτελή ρολόγια

Η TAG Heuer είναι αυτή που πλήττεται περισσότερο από τη συγκεκριμένη τάση, σύμφωνα με το Reuters που κατέγραψε τις απόψεις πάνω από δώδεκα traders, ειδικούς του κλάδου και επενδυτικούς συμβούλους.

Ο Βρετανός έμπορος Jon White της Gold Traders… έλιωσε τον Μάιο ένα Constellation 18 καρατίων από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 σε άριστη κατάσταση, ένα από τα δεκάδες mainstream πολυτελή ρολόγια που απέσυρε φέτος, καθώς η ζήτηση για επενδυτικό χρυσό έχει αυξηθεί.

Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού δείχνουν ότι η συνολική ανακύκλωση χρυσού το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 5%

«Όμορφο ρολόι. Αλλά στην πραγματικότητα, αν ο πελάτης το είχε παραδώσει σε δημοπρασία, τι θα είχε πετύχει;» σημείωσε στο Reuters ο White, ο οποίος διαχειρίζεται επίσης έναν οίκο δημοπρασιών.

Το Omega άξιζε 5.750 λίρες (7.749 δολάρια), 35% περισσότερο από την εκτιμώμενη αξία του σε δημοπρασία, η οποία ανέρχεται σε 4.000-4.500 λίρες.

Με τη σειρά του ο James Lamdin, ιδρυτής της Watches of Switzerland ανέφερε ότι η τήξη «συνέβαινε κυρίως με σύγχρονα μεταχειρισμένα αλλά και με παλαιότερα vintage ρολόγια που δεν είναι ήδη συλλεκτικά».

Ο υγρός χρυσός

Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν στα 5.600 δολάρια ανά ουγγιά τον Ιανουάριο, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες και οι ανησυχίες για το εμπόριο ώθησαν τους επενδυτές προς τα πολύτιμα μέταλλα που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια. Ο χρυσός κυμαίνεται πλέον γύρω στα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο του 2024.

Ωστόσο, η τιμή αγοράς για τα μεταχειρισμένα ρολόγια δεν έχει κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό.

«Το βρίσκω πολύ λυπηρό, γιατί προφανώς από τη στιγμή που κάτι λιώνει, χάνεται για πάντα», επισήμανε ο Adrian Hailwood, ειδικός στην ωρολογοποιία.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν πόσα πολυτελή ρολόγια λιώνουν. Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού δείχνουν ότι η συνολική ανακύκλωση χρυσού το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 5% σε 366 τόνους, ενώ η ζήτηση για χρυσά κοσμήματα αυξήθηκε κατά 31% σε αξία στα 47 δισεκατομμύρια δολάρια.

πολυτελή ρολόγια

Πίεση για αποσυναρμολόγηση

Τα ρολόγια μπορούν να χωρέσουν οτιδήποτε, από μια λωρίδα χρυσού έως περισσότερα από 200 γραμμάρια, που σημαίνει ότι η αξία τους για ανακύκλωση μπορεί να ανέλθει σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Σε ένα Omega Constellation, για παράδειγμα, ο χρυσός βρίσκεται στην κάσα και στο λουράκι.

Καθώς η τιμή του χρυσού αναμένεται να φτάσει μεταξύ 5.400 και 6.300 δολαρίων ανά ουγγιά φέτος, η πίεση για την αποσυναρμολόγηση ορισμένων ρολογιών θα συνεχιστεί, ειδικά καθώς οι έμποροι που τα μεταπωλούν πρέπει να καλύψουν το κόστος και το κόστος παροχής εγγύησης.

«Έχω δει πολλά εντελώς μέτρια ρολόγια να λιώνουν», ανέφερε ο Lamdin. «Υπάρχει πολύ απούλητο υπεραπόθεμα στην ελβετική αγορά. Και αυτά τα ρολόγια είναι ουσιαστικά ολοκαίνουργια και αφόρετα. Δυστυχώς κατασκευάστηκαν πολλά από αυτά».

«Αλλά όταν έχεις κάτι vintage και σπάνιο και έχει κάποια ιστορία ή λίγη πατίνα, τότε μπορεί να αλλάξει η ιστορία του ρολογιού».

Η παγίδα της μεταπώλησης στα πολυτελή ρολόγια

Οι κορυφαίες μάρκες που διαχειρίζονται αυστηρά τη νέα παραγωγή, όπως οι Patek Philippe και Rolex, διαθέτουν τα υψηλότερα ασφάλιστρα σε σχέση με την αξία τήξης.

Για ορισμένα μοντέλα «οι λίστες αναμονής είναι αστρονομικές. Μιλάμε για κάτι από δύο έως οκτώ χρόνια», πρόσθεσε ο Simon Lazarus, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων και περιεχομένου στην διαδικτυακή πλατφόρμα πολυτελών ρολογιών Chrono Hunter.

πολυτελή ρολόγια

Η Rolex αντιπροσώπευε πέρυσι το 61% της αξίας πωλήσεων νέων ελβετικών ρολογιών αξίας άνω των 3.000 ελβετικών φράγκων (3.770 δολάρια), από 57% το 2023 παρά τους χαμηλότερους όγκους, σύμφωνα με την Vontobel.

Ωστόσο, λιγότερο αποκλειστικές μάρκες όπως η TAG Heuer, η Breitling και η Omega δυσκολεύονται να πετύχουν υψηλές νέες τιμές λιανικής, καθώς οι αγοραστές μπορούν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο ρολόι σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

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