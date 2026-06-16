ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο

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Νέες είσοδοι στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ που εξελέγη σήμερα στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Οι εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος επανεξελέγη στη στη θέση του προέδρου για τη διετία 2026-2028.

Στις θέσεις των αντιπροέδρων αναδείχθηκαν η κυρία Ράνια Αικατερινάρη, ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης και ο κ. Βασίλης Ψάλτης από την Alpha Bank, o οποίος μέχρι πρότινος ήταν μέλος του ΔΣ, ενώ νέα μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Όλγα Βαγενά, Αλέξανδρος Κίκιζας και Νίκος Κ. Λούλης και ο πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο για την επόμενη διετία δεν δίνουν το παρόν οι κ.κ. Πάνος Κυριακόπουλος, Γεώργιος Περιστέρης, Ευτύχης Βασιλάκης και Πέγκυ Αντωνάκου.

Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαλαξοπούλου παραμένει γενική γραμματέας του ΣΕΒ ως επίσης στη θέση του ταμία ο Μάρκος Βερέμης.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου λοιπόν εξελέγησαν οι:

Όλγα Βαγενά (Bic Bιολέξ)

Καλλίνικος Καλλίνικος (Goldair Cargo)

Νάγια Καλογεράκη (Coca Cola HBC)

Ιωάννης Καραγιάννης (Olympia Group)

Νικόλαος Καυκάς (Καυκάς)

Αλέξανδρος Κίκιζας (Μέλισσα Κίκιζας)

Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ)

Νικόλαος Λούλης (Loulis Food Ingredients)

Φίλιππα Μιχάλη (NN Hellas)

Αριστοτέλης Παντελιάδης (ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ)

Κυριάκος Σαμπατακάκης (Accenture)

Μενέλαος Τασόπουλος (Παπουτσάνης)

Θεόδωρος Τρύφων (Elpen)

Ευάγγελος Χρυσάφης (Metlen)

Η νέα «ανθρωπογεωγραφία» του ΣΕΒ

Οι αλλαγές που επήλθαν στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ σηματοδοτούν τη νέα εποχή του Συνδέσμου, ο οποίος καλείται να προωθήσει τα καινούργια ζητούμενα για την αναβάθμιση του ρόλου της Βιομηχανίας, στο νέο παραγωγικό μοντέλο που φιλοδοξεί να οικοδομήσει η Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ανάδειξη ενός εκ των κορυφαίων τραπεζιτών της χώρας στη θέση του αντιπροέδρου του ΣΕΒ ίσως να έχει και την δική της σημειολογία – σε μία περίοδο που η πιστωτική επέκταση των τραπεζών κατ΄ έτος αυξάνεται, ωστόσο υπάρχουν έκδηλες διαμαρτυρίες από τον επιχειρηματικό κόσμο για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, η εκλογή του προέδρου της ΤΕΜΕΣ, Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, του διευθύνοντος σύμβουλος της Loulis Food Ingredients, Νίκου Λούλη – πρόκειται για την επιχειρηματική συνέχεια μιας από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες- και του αντιπρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Μέλισσα Κίκιζας, Αλέξανδρου Κίκιζα – είναι η τρίτη γενιά στην επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας Κίκιζα – και της διευθύνουσας σύμβουλο υ της BIC Βιολέξ, Όλγας Βαγενά σηματοδοτεί την ανανέωση μέρους της διοίκησης του συνδέσμου, με την μεταποίηση να έχει ενισχυμένη εκπροσώπηση.

Την επανεκλογή εξασφάλισαν εκπροσωπώντας διάφορους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής βιομηχανίας Elpen, Θεόδωρος Τρύφων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης, Μενέλαος Τασόπουλος, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Goldair, Καλλίνικος Καλλίνικος, ο Ευάγγελος Χρυσάφης της Metlen. ο Γιάννης Καραγιάννης του Olympia Group, ο Νίκος Καυκάς της ΚΑΥΚΑΣ, η κα. Φιλίππα Μιχάλη της NN Hellas, ο κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης της Accenture και η κυρία Νάγια Καλογεράκη της Coca-Cola HBC.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση εξελέγη, επίσης, γενικό συμβούλιο, με εκπροσώπηση από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, και από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είθισται, το κλειστό σκέλος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την ομιλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκου Ανδρουλάκη.