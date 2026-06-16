 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(10) "Industries"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Business 16.06.2026, 18:54
Σχολιάστε
ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Επιμέλεια Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με οκτώ κεντρικά αιτήματα βγαίνει μπροστά η νέα διοίκηση του ΣΕΒ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μελών.

Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ παραμένει για δεύτερη διετία ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος και με την τοποθέτηση του έδωσε το στίγμα της ατζέντας των επιχειρήσεων και βιομηχανιών με τα κύρια σημεία αιχμής που θα προβάλει και θα διεκδικεί ο κορυφαίος φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών.

Πρόκειται για οκτώ κύρια προβλήματα των επιχειρήσεων, τα οποία αν τα αντιπαραβάλλει κανείς με εκείνα που προβάλονταν από προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών του αντιλαμβάνεται πώς παραμένουν επί σειρά ετών χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί από τη σημερινή κυβέρνηση.

ΣΕΒ: Τα οκτώ κύρια προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου

Οι προκλήσεις αυτές που αποτελούν εν τέλει και τρωτά σημεία της ελληνικής οικονομίας είναι: Το υψηλό ενεργειακό κόστος, το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, το χωροταξικό, οι καθυστερήσεις στην έγκριση στρατηγικών επενδύσεων, η εφαρμογή των υπεραποσβέσεων, τα ισχνά κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, οι ελάχιστες πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα και η απουσία σχεδίου για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος τοποθετήθηκε για καθένα από αυτά τα οκτώ προβλήματα της ελληνικής οικονομίας μιλώντας στα μέλη του ΣΕΒ

Το υψηλό ενεργειακό κόστος

Ο κ. Θεοδωρόπουλος μίλησε για το υψηλό ενεργειακό κόστος επιμένοντας πώς υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων: Παρά τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά υψηλότερο από αυτό ανταγωνιστικών χωρών της περιοχής. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα περιθώρια εθνικών παρεμβάσεων και οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως.»

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους

Το υψηλό μισθολογικό κόστος αλλά και η «σφιχτή» αγορά εργασίας συμπεριλαμβάνονται επίσης στην ατζέντα των διεκδικήσεων του ΣΕΒ: «Η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και η διαμόρφωση συλλογικών συμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παραμένουν βασικές μας προτεραιότητες.», τόνισε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Ξεκάθαροι κανόνες για το χωροταξικό

Ένα από τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος είναι το χωροταξικό. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στο χωροταξικό δόθηκε μια μεγάλη μάχη ώστε να διασφαλιστεί επαρκής χώρος για τη βιομηχανία του μέλλοντος. Η χώρα χρειάζεται ξεκάθαρους κανόνες, ασφάλεια δικαίου και δυνατότητες ανάπτυξης για τις παραγωγικές επενδύσεις.»

Ταχύτερες διαδικασίες για τις στρατηγικές επενδύσεις

Μπορεί να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο για ταχύτερες αδειοδοτήσεις στις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις, ωστόσο ο ΣΕΒ διαπιστώνει ότι απαιτούνται κι άλλες πρωτοβουλίες: «Χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για τις εμβληματικές και στρατηγικές επενδύσεις, με σαφή κριτήρια, ταχύτερες διαδικασίες και επαρκείς πόρους ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Οι υπεραποσβέσεις

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος επανέφερε και το πάγιο αίτημα του ΣΕΒ για την εφαρμογή των υπεραποσβάσεων ώστε να τονωθούν οι επενδύσεις: «Οι υπεραποσβέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ενίσχυσης των επενδύσεων, γιατί επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια γρήγορα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία.»

Κίνητρα για συγχωνεύσεις

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν τους στόχους για υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερους μισθούς: «Η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερους μισθούς και ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα. Η χώρα χρειάζεται περισσότερες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και κίνητρα συνενώσεων» επισήμανε στην τοποθέτηση του ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του ΣΕΒ. Και ο πρόεδρος του συνέδεσε το θέμα με τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρώπης: «Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της. Η Ελλάδα πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.»

Το στοίχημα της παραγωγικότητας

Και φυσικά ο ΣΕΒ επιμένει για το θέμα της παραγωγικότητας: «Η παραγωγικότητα είναι το σημαντικότερο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι η προϋπόθεση για περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερους μισθούς και πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Οι άλλες προκλήσεις

Για τον πρόεδρο του ΣΕΒ υπάρχουν κι άλλες ευκαιρίες και προκλήσεις.

Στις ευκαιρίες συγκαταλέγονται η αμυντική βιομηχανία: «Η αμυντική βιομηχανία δημιουργεί νέες σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική παραγωγή. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας», δήλωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Και στις προκλήσεις είναι και η τεχνητή νοημοσύνη: «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. Παρά την πρόοδο που έχει γίνει, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν την αφορά ακόμη. Αυτό πρέπει να αλλάξει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

ΣΕΒ

Ο Φουρλής για την οργανωμένη επιχειρηματικότητα

Πρόεδρος της φετινής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ εξελέγη ο κ. Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος Δ.Σ. της FOYRLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Συναντιόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον βρίσκονται σε διαρκή μετάβαση. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανακατατάξεις στις αλυσίδες αξίας, η επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργούν ένα τοπίο με αυξημένη αβεβαιότητα, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος της οργανωμένης επιχειρηματικότητας γίνεται πιο κρίσιμος από ποτέ. Ο ΣΕΒ καλείται να λειτουργήσει όχι μόνο ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων, αλλά ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και της κοινωνίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας. Η ευθύνη αυτή είναι συλλογική και προϋποθέτει σοβαρότητα, τεκμηρίωση και διάθεση σύνθεσης.»

Ο Σιάμισιης για τη σημασία των βιομηχανικών υποδομών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ κ. Ανδρέας Σιάμισιης σημείωσε: «Μετά από πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαμε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ελλείψεων σε καύσιμα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η ύπαρξη σύγχρονων και ευέλικτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων έδωσε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη χώρα μας σε επάρκεια, αλλά και σε προ-φόρων τιμές, αναδεικνύοντας με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την αξία της διατήρησης και επέκτασης των βιομηχανικών υποδομών στη χώρα μας και ευρύτερα στην Ευρώπη. Οι καταναλωτές παγκοσμίως, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος ενέργειας, επιπλέον του σημαντικού κόστους ενεργειακής μετάβασης, το οποίο η Ευρώπη είχε υποτιμήσει. Στον ηλεκτρισμό, οι μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ μείωσαν την εξάρτηση και το κόστος λόγω κρίσεων, αλλά η σταθερότητα του συστήματος απαιτεί ακόμη σημαντική συμμετοχή του φυσικού αερίου. Η στήριξη καταναλωτών και αγοράς ήταν σημαντική, αλλά όχι αρκετή για να καλύψει το αυξημένο κόστος. Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια τόσο σε στήριξη, σταθερότητα πλαισίου και αναγνώριση του πραγματικού κόστους μετάβασης μέσω στοχευμένων κινήτρων.»

Η Παπαλεξοπούλου για τις αποτελεσματικές αποφάσεις

Στη συνέχεια, το Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ΤΙΤΑΝ S.A. & Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΒ κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου υπογράμμισε: «Η ευρωπαϊκή ηγεσία έχει πλέον αναγνωρίσει ξεκάθαρα ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών. Η μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, οι επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα, οι απλοποιήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι νέες πρωτοβουλίες βιομηχανικής πολιτικής, όπως το Industrial Accelerator Act, αποτελούν ουσιαστικά βήματα για τη στήριξη της παραγωγής, των επενδύσεων και της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης. Παράλληλα, οι προσπάθειες μείωσης της γραφειοκρατίας μέσω των Omnibus και η επιτάχυνση των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου δείχνουν μια πιο πραγματιστική προσέγγιση που συνδυάζει την πράσινη μετάβαση με την οικονομική ανάπτυξη. Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η διαμόρφωση των σωστών πολιτικών, αλλά και η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους, ώστε η Ευρώπη και η Ελλάδα να ενισχύσουν τη θέση τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.»

Ο Ψάλτης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας

O Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Alpha Bank και μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ κ. Βασίλης Ψάλτης σημείωσε: «Μέσω των δύο προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, και με την υποστήριξη των τραπεζών που διέθεσαν δάνεια 8,8 δισ. ευρώ, υλοποιήθηκαν επενδυτικά πλάνα αξίας 27,5 δισ. ευρώ, τοποθετώντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις σε απορροφητικότητα στην Ευρώπη. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα, και ταυτόχρονα τον πήχη για το επόμενο βήμα. Το βασικό διαρθρωτικό ζήτημα, όμως, παραμένει η παραγωγικότητα: δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ, 39,6 έναντι 35,7 του ευρωπαϊκού μέσου, αλλά η παραγωγή ανά εργαζόμενο φτάνει μόλις στο 55% αυτού. Η απάντηση απαιτεί τρεις παρεμβάσεις: α. κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, β. ισχυρότερα κίνητρα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων, γ. αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, μέσα και από τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, για την επενδυτική υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει σήμερα κάτι που στερήθηκε για πολλά χρόνια: αξιοπιστία. Πρόκειται για κεφάλαιο πολύτιμο και εύθραυστο. Δεν αρκεί να το διαφυλάξουμε. Οφείλουμε να το μετατρέψουμε σε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αισιοδοξία. Είναι δουλειά μας.»

ΣΕΒ

Ο Βασιλάκης για την αγορά εργασίας

O κ. Ευτύχης Βασιλάκης, Πρόεδρος Aegean, CEO Autohellas, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και επικεφαλής της Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΒ, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά εργασίας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση των δεικτών απασχόλησης, παραμένουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως της επιδεινούμενης δημογραφικής γήρανσης, αλλά και χαμηλού ποσοστού απασχόλησης σημαντικού μέρους του πληθυσμού, όπως οι νέοι και οι γυναίκες. Ο κ. Βασιλάκης αναφέρθηκε στις βασικές παρεμβάσεις του Συνδέσμου με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως η μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από το μη μισθολογικό κόστος (εισφορές), παράλληλα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, η αναμόρφωση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η βελτίωση της  λειτουργίας του ΟΜΕΔ, αλλά και της διαφάνειας και βελτίωσης του επιπέδου αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών συνομιλητών. Τόνισε, επίσης, ως θετική εξέλιξη την τάση επιστροφής ταλέντου στη χώρα τα τελευταία χρόνια, η οποία συνδέεται με τις αυξημένες επιλογές ευκαιριών των στελεχών στη χώρα, αλλά και με τα στοχευμένα κίνητρα που έχουν ήδη θεσπιστεί, τα οποία όμως χρειάζεται να συνδυαστούν με περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των μεσαίων στελεχών. «Διαχρονικό ζητούμενο για τον ΣΕΒ», κατέληξε, «είναι μία αγορά εργασίας που θα μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγικότητα  άρα και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγέθυνση και η εξωστρέφεια  των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση και η ενίσχυση της καινοτομίας, θεωρούνται απαραίτητα συστατικά.»

Ο Παντελιάδης για το πλαφόν

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος METRO Α.Ε.Β.Ε. και μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης τόνισε: «Ο ανταγωνισμός λειτουργεί αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά, παρά το μικρό της μέγεθος και την ιδιαίτερη γεωγραφία της. Οι συνεχείς διοικητικές παρεμβάσεις όμως εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισμού και προσθέτουν διοικητικά κόστη που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τον καταναλωτή. Ο ΣΕΒ προτείνει να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους πέρα από την 30ή Ιουνίου που ορίζει ο νόμος και να αρθούν οι υπόλοιποι έκτακτοι περιορισμοί στην άσκηση εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων παραγωγής και διανομής τροφίμων. Ο ρόλος της Πολιτείας είναι να θεσπίζει ένα σαφές, σταθερό και απλό νομοθετικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινείται η Αγορά, και να επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή του.»

ΣΕΒ

Ο Βερέμης για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο κ. Μάρκος Βερέμης, Partner Big Pi Ventures & Ταμίας Δ.Σ. ΣΕΒ επεσήμανε: «Από την αρχή της θητείας μας, θέσαμε στόχο να μειώσουμε το χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, υιοθετώντας γρήγορα την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Επιτροπή Τεχνολογίας, έχουμε ήδη εντάξει πάνω από 100 εταιρείες τεχνολογίας και γίναμε το φυσικό τους σπίτι. Με το ALBA, δημιουργήσαμε σεμινάρια για τα στελέχη μας. Πραγματοποιήσαμε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια του ΣΕΒ για την τεχνητή νοημοσύνη και βοηθήσαμε να βελτιωθούν τα κίνητρα για R&D. Την επόμενη διετία, θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την υιοθέτηση τεχνολογίας, με στόχο να μειώσουμε ουσιαστικά τη διαφορά παραγωγικότητας.»

Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), κ. Γιώργος Παντελίδης, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας ΟΕΒ-ΣΕΒ, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να μετατρέψουν τους ιστορικούς και επιχειρηματικούς τους δεσμούς σε κοινές στρατηγικές πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και ανάπτυξης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με μείωση της γραφειοκρατίας, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στήριξη των επιχειρήσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ο ΣΕΒ ως κοινωνικός εταίρος

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Ράνια Αικατερινάρη έδωσε έμφαση στον ρόλο του ΣΕΒ ως κοινωνικού εταίρου, στις δράσεις του για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας του Συνδέσμου σε μια εποχή που επίκεινται σημαντικές αποφάσεις για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ειδική αναφορά έγινε στην υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου, με αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επίλυσης συλλογικών διαφορών.

Αναφερόμενη στη βιομηχανία, υπογράμμισε ότι η ενίσχυσή της παραμένει στρατηγική προτεραιότητα του ΣΕΒ, με παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων, την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση του νέου Χωροταξικού Πλαισίου Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής με ασφάλεια δικαίου.

ΣΕΒ

Επίσης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με επίκεντρο τη νέα ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» και τα ψηφιακά εργαστήρια GenAI Bootcamps για στελέχη των επιχειρήσεων-μελών του. Ανέφερε ακόμη τις παρεμβάσεις του Συνδέσμου για την έρευνα, την καινοτομία και την αμυντική βιομηχανία, ενόψει των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία του ΣΕΒ στην Ευρώπη, μέσω κυρίως της BusinessEurope, καθώς και της πρωτοβουλίας MED9, που αποτελεί μια συνεργασία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τέλος, παρουσίασε τις δράσεις του ΣΕΒ για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη στήριξη των νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της αύξησης της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, «γιατί η παραγωγικότητα δεν είναι ένας ακόμα οικονομικός δείκτης, αλλά η βάση πάνω στην οποία χτίζονται οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα, οι καλύτερες αμοιβές και τελικά η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια
ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ
Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings
Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Business
Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Mailo’s: ‘Ανοιξαν το πρώτο τους κατάστημα στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Mailo’s: 'Ανοιξαν το πρώτο τους κατάστημα στον Καναδά

Το κατάστημα Mailo’s στο Τορόντο αποτελεί το πρώτο βήμα στη Βόρεια Αμερική - Το δίκτυο της εταιρείας έφτασε τα 50 καταστήματα εντός και εκτός συνόρων

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Business

Αύξηση κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών των εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία έφτασε τα 35,22 εκατ. ευρώ, με άνοδο 8,3%

Latest News
Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους
Economy

Οι CEOs «βλέπουν» σύννεφα στην οικονομία – Πώς ο πόλεμος επηρεάζει επενδύσεις, ενέργεια και τουρισμό

Η έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs το πρώτο τρίμηνο του 2026

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ - Άλμα για Aktor

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναχαίτισε τις πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και έκλεισε με θετικό πρόσημο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa
Επικαιρότητα

Η Amazon βλέπει Ελλάδα: Έρχονται ελληνικά σε Alexa και Kindle

Η επέκταση της Amazon Web Services στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στις πλατφόρμες και οι νέες επενδυτικές προοπτικές

Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Επιτραπέζια ελιά: Στάση πληρωμών προγραμμάτων – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο
AGRO

Στάση πληρωμών προγραμμάτων επιτραπέζιας ελιάς – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο

Ανάστατοι οι παραγωγοί - Παρέμβαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies