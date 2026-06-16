Ανδρουλάκης από ΣΕΒ: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος

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«Η βιομηχανία επανέρχεται στο επίκεντρο ως η βασική ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και ως καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση της ευημερίας». Αυτό ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ περιγράφοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, το οποίο όπως είπε θέτει στο επίκεντρο «ένα νέο, σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα που βασίζεται στη γνώση, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην αγροδιατροφή, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, και στη δυναμική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Ανδρουλάκης: Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος

Ο κ. Ανδρουλάκης αναλύοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως πρώτη προτεραιότητα αποτελεί το ενεργειακό κόστος, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει την ελληνική βιομηχανία συγκριτικά με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της. Πρότεινε την υιοθέτηση ενός μοντέλου στα πρότυπα της Ιταλίας, προσαρμοσμένου στα ελληνικά δεδομένα, με στόχο τη διασφάλιση σταθερά χαμηλότερων τιμών ενέργειας για μια τριετία, με την ταυτόχρονη δέσμευση των βιομηχανιών να υλοποιήσουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης.

«Εμείς λέμε ξεκάθαρα: άμεση εφαρμογή της ενίσχυσης του ενεργειακού κόστους, ώστε η ελληνική βιομηχανία να έχει τους ίδιους όρους ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές βιομηχανίες», σημείωσε.

Προτεραιότητα στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των βιομηχανικών περιοχών

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την άμεση εφαρμογή του νέου έκτακτου πλαισίου στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιδότηση του ενεργειακού κόστους στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ώστε να αποκατασταθούν οι όροι ισονομίας στην αγορά. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «πράσινη δίκαιη μετάβαση» και όχι για μια απλή εισαγωγή φυσικού αερίου που δημιουργεί νέες εξαρτήσεις, ζητώντας διαφάνεια στην κατανομή του ηλεκτρικού χώρου υπέρ των μεταποιητών, των αγροτών και των τοπικών κοινωνιών.

ΒΙ.ΠΕ. και αγροδιατροφικά πάρκα

Δεύτερη προτεραιότητα σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των βιομηχανικών περιοχών, οι οποίες όπως είπε σήμερα προσκρούουν σε αναπτυξιακές αγκυλώσεις. Το ΠΑΣΟΚ εισηγείται τη δυνατότητα αναθεώρησης του κανονισμού λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ. με πρωτοβουλία των ίδιων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων που εκπροσωπούν το 20% της καθαρής έκτασης.

Προς την κατεύθυνση δημιουργίας συνεργειών και οικονομικών κλίμακας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «η συγκέντρωση ομοειδών ή συμπληρωματικών παραγωγικών δραστηριοτήτων μπορεί να μειώσει τα κόστη και να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτομία». Επιπλέον, ανέφερε ότι είναι απαραίτητη η κατασκευή σύγχρονων ενεργειακών υποδομών και έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε βιομηχανική περιοχή, καθώς και η αποτελεσματικότερη σύνδεσή τους με τα εθνικά δίκτυα μεταφορών.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται και στην αγροδιατροφική μεταποίηση μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πλεονέκτημα αν συνδεθεί οργανωμένα με τον ποιοτικό τουρισμό

Για τις νέες βιομηχανικές ζώνες, ο κ. Ανδρουλάκης έριξε στο τραπέζι την ιδέα της μακροχρόνιας μίσθωσης της γης αντί της αγοράς, προκειμένου να περιοριστεί το αρχικό επενδυτικό κόστος. «Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται το αρχικό κόστος επένδυσης και διευκολύνεται η προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων», είπε με νόημα.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται και στην αγροδιατροφική μεταποίηση, η οποία σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πλεονέκτημα αν συνδεθεί οργανωμένα με τον ποιοτικό τουρισμό. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία εξειδικευμένων αγροδιατροφικών επιχειρηματικών πάρκων σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Μεσσηνία ή η Λέσβος. Σε αυτά τα πάρκα, μονάδες τυποποίησης, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και υπηρεσίες μάρκετινγκ θα συστεγάζονται, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων.

Φορολογία για επενδύσεις και τέλος στην Golden Visa

Τέταρτη προτεραιότητα είναι το φορολογικό σύστημα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να στηλιτεύει το γεγονός ότι όταν μια βιομηχανία επανεπενδύει τα κέρδη της σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εκπίπτει μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως, την ώρα που η φορολόγηση των μερισμάτων βρίσκεται στο εξαιρετικά χαμηλό 5%. «Ποιο μήνυμα στέλνει στην παραγωγική Ελλάδα το φορολογικό μας σύστημα;» αναρωτήθηκε, σημειώνοντας ότι δίνονται κίνητρα για τη διανομή και την έξοδο κερδών στο εξωτερικό αντί για την επανεπένδυσή τους στην εγχώρια παραγωγή. Η δέσμευση του κόμματος αφορά ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για τις παραγωγικές επενδύσεις.

Πρόταση για την άμεση κατάργηση του προγράμματος Golden Visa και τη σύνδεση των σχετικών αδειών διαμονής με παραγωγικές και όχι με οικιστικές επενδύσεις

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε στο σημείο αυτό, ότι η συζήτηση για την φορολογία, δεν μπορεί να αποκοπεί από ένα ακόμη πιο κρίσιμο κίνδυνο. Τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας. «Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό Ελντοράντο, για funds, servicers, και επενδυτικά σχήματα που αναζητούν γρήγορες αποδόσεις. Επιπλέον, 1 στα 2 ευρώ των άμεσων ξένων επενδύσεων, επενδύονται στο real estate. Τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή; Θα αντέξουμε έτσι, μακροπρόθεσμα; Δεν νομίζω», υπογράμμισε..

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την άμεση κατάργηση του προγράμματος Golden Visa, τονίζοντας την ανάγκη οι σχετικές άδειες διαμονής να συνδέονται αποκλειστικά με παραγωγικές και όχι με οικιστικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν εκτινάξει τα ενοίκια και το κόστος στέγασης για τη νέα γενιά.

Ανδρουλάκης: Μεθοδική αντιμετώπιση της ακρίβειας

Η πέμπτη προτεραιότητα για τον κ. Ανδρουλάκη αποτελεί η μεθοδική αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενός ζητήματος όπου, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «τελικός κριτής είναι η ζωή των πολιτών, όπου τα στοιχεία είναι αμείλικτα». Σχολιάζοντας μάλιστα παλαιότερη αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι είναι «θυμωμένος» με τις ανατιμήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε με νόημα ότι ο θυμός αυτός είναι στην πραγματικότητα ο θυμός της ίδιας της κοινωνίας, τον οποίο η ηγεσία της χώρας αδυνατεί να εισπράξει στην πραγματική του διάσταση.

Για τον κ. Ανδρουλάκη, η πολιτική των «καλαθιών», των ψηφιακών πλατφορμών και των άτυπων συμφωνιών κυρίων έχει εξαντλήσει προ πολλού τα όριά της, χωρίς να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Η ακρίβεια και ο επίμονος πληθωρισμός, που στην Ελλάδα κινείται σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δεν αποτελούν κάποιο αναπάντεχο φυσικό φαινόμενο, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα συγκεκριμένων και λανθασμένων πολιτικών επιλογών. Για τον κ. Ανδρουλάκη, η πολιτική των «καλαθιών», των ψηφιακών πλατφορμών και των άτυπων συμφωνιών κυρίων έχει εξαντλήσει προ πολλού τα όριά της, χωρίς να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Ένα τυπικό καλάθι με βασικά αγαθά, όπως είπε, το οποίο το 2019 κόστιζε 38,6 ευρώ, πλέον απαιτεί περισσότερα από 62 ευρώ για να γεμίσει. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η λογική της εκ των υστέρων αποζημίωσης των καταναλωτών με διάφορα επιδόματα τύπου pass –τα οποία χρηματοδοτούνται ουσιαστικά από τα υπερέσοδα των έμμεσων φόρων– κρίνεται ως αναποτελεσματική και βαθιά προβληματική.

Στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ

Το εναλλακτικό πλάνο του ΠΑΣΟΚ για την τιθάσευση του πληθωριστικού κύματος περιλαμβάνει και μια δέσμη δομικών μέτρων που στοχεύουν στην αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Στην προμετωπίδα των δεσμεύσεων βρίσκεται η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ένα μέτρο που αναμένεται να προσφέρει άμεση ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Την ίδια στιγμή, το βάρος πέφτει στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλο το μήκος της αγοράς. Ο ξκ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι απλώς κάποιους τυπικούς ελέγχους στο τελικό στάδιο της λιανικής πώλησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σχέδιο προβλέπει την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη θωράκιση της ΔΙΜΕΑ με τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία και το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ουσιαστικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους.

Έκτη προτεραιότητα αφορά τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους, των θεσμών και της δικαιοσύνης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει πως «χωρίς ισχυρό κράτος δικαίου, δεν πρόκειται να αναπτυχθεί η οικονομία σταθερά, ανθεκτικά, και δίκαια»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συστηματικό έλεγχο των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων που εφαρμόζουν οι πολυεθνικοί κολοσσοί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην τακτική των κυβερνητικών επιστολών προς την ευρωπαϊκή ηγεσία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι λύσεις δεν θα έρθουν από την κυρία Φον ντερ Λάιεν, ειδικά όταν το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία των εγχώριων μηχανισμών να ελέγξουν την αγορά. Το πλέγμα των μέτρων ολοκληρώνεται με την πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, όπου αυτά εντοπίζονται, με στόχο τα έσοδα να κατευθυνθούν στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού.

Η έκτη και τελευταία προτεραιότητα αφορά τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους, των θεσμών και της δικαιοσύνης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει πως «χωρίς ισχυρό κράτος δικαίου, δεν πρόκειται να αναπτυχθεί η οικονομία σταθερά, ανθεκτικά, και δίκαια». Χαρακτήρισε το επιτελικό κράτος ως το μεγαλύτερο φιάσκο της μεταπολίτευσης, ένα «κράτος-φέουδο» κομματικών επιλογών και απευθείας αναθέσεων, φέρνοντας ως παράδειγμα τις πέντε αποτυχημένες διοικήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ που στέρησαν εκατομμύρια από τους παραγωγούς.

Απέναντι σε αυτό, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη μετάβαση σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό μοντέλο, όπου ο Πρωθυπουργός θα είναι ένοικος και όχι ιδιοκτήτης του Μαξίμου. Το σχέδιο περιλαμβάνει έναν ενισχυμένο ΑΣΕΠ με αποφασιστικό ρόλο στις κρίσιμες θέσεις της διοίκησης, συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε να αποσυνδεθεί η ποινική ευθύνη των υπουργών από την έγκριση της Βουλής, μεταходяτας από το κράτος των ημετέρων στο κράτος των θεσμών.

Η χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι σπατάλησε αυτόν τον κρίσιμο μοχλό παραγωγικού μετασχηματισμού. Παρά τα όποια βήματα σε μεμονωμένους τομείς, η δομή της ελληνικής οικονομίας παρέμεινε αναλλοίωτη, στερώντας από τη χώρα τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

«Τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στο κοινό του ΣΕΒ.

Τα στοιχεία κατά τον ίδιο αποτυπώνουν, μια σκληρή πραγματικότητα. Η συμμετοχή της εγχώριας μεταποίησης στο ΑΕΠ κινείται κοντά στο 9%, απέχοντας αισθητά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 15%, γεγονός που φέρνει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας υπολείπονται ακόμη και από αγορές αντίστοιχου μεγέθους, όπως η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Δανία, οι οποίες εμφανίζουν διπλάσιο ποσοστό εξαγωγών αγαθών ως προς το ΑΕΠ.

«Τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου;» αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στο κοινό του ΣΕΒ. Επέκρινε το γεγονός ότι οι κρίσιμες υποδομές, όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα ενεργειακά δίκτυα και τα συστήματα αποθήκευσης, έμειναν σε δεύτερο πλάνο, ενώ η χώρα παρουσιάζει καθυστερήσεις ακόμη και στην αξιοποίηση άλλων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών, το οποίο ενεργοποιήθηκε με σημαντική καθυστέρηση στο τέλος του 2024.

Παραγωγικότητα με καλύτερους μισθούς

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για την ανάπτυξη δεν μπορεί να εξαντλείται στους αριθμούς του ΑΕΠ, αλλά πρέπει να αγγίζει τη δίκαιη κατανομή του πλούτου και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Έθεσε ως μετρήσιμο στόχο την ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου που βρίσκεται σήμερα, στο 75% έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η χαμηλή παραγωγικότητα δεν οφείλεται στην έλλειψη εργατικότητας των Ελλήνων, αλλά στη δομή της οικονομίας. «Η ανταγωνιστικότητα στον 21ο αιώνα σε όλες τις δυτικές κοινωνίες δεν καθορίζεται από χαμηλούς μισθούς» ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει μια Ελλάδα με καλύτερες αμοιβές, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ποιοτικότερο χρόνο εργασίας.