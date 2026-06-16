 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Hospitality Industry"
    [1]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Τουρισμός 16.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται μία ακόμη σημαντική τουριστική επένδυση στην Κρήτη, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 243 κλινών, στη θέση «Χορτατσιανά» της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης, στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων.

Το νέο συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου, σε περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, και θα περιλαμβάνει 150 δωμάτια κατανεμημένα σε οκτώ κτιριακές ενότητες

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία Ι. Τσιλεδάκης Α.Ε., η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει δυναμικά την παρουσία της στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης.

Το νέο συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου, σε περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, και θα περιλαμβάνει 150 δωμάτια κατανεμημένα σε οκτώ κτιριακές ενότητες. Επτά από τα κτίρια θα φιλοξενούν τα δωμάτια, ενώ το όγδοο θα στεγάζει τις κεντρικές λειτουργίες της μονάδας, όπως η υποδοχή, οι χώροι εστίασης και οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.

Η συνολική δόμηση θα ανέλθει σε 5.307,95 τ.μ., ενώ η κάλυψη θα φθάνει τα 3.917,56 τ.μ.

Σημαντικό μέρος της επένδυσης αφορά τις υποδομές αναψυχής και ευεξίας. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει έντεκα κολυμβητικές δεξαμενές συνολικής επιφάνειας άνω των 2.300 τ.μ., χώρους ευεξίας, γυμναστήριο, εστιατόριο και συμπληρωματικές τουριστικές εγκαταστάσεις, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών.

Η πρόσβαση στη μονάδα θα εξυπηρετείται μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου της εθνικής οδού Χανίων – Ρεθύμνου, ενώ προβλέπεται η δημιουργία 68 θέσεων στάθμευσης, καθώς και ειδικών θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε κατά τη διαδικασία αδειοδότησης στην περιβαλλοντική διάσταση του έργου, καθώς η περιοχή χωροθέτησης βρίσκεται εντός της προστατευόμενης ζώνης Natura 2000 «Δράπανο (Βορειοανατολικές Ακτές) – Παραλία Γεωργιούπολης – Λίμνη Κουρνά». Για τον λόγο αυτό προηγήθηκε εκτεταμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση και διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το έργο έλαβε θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης, το ΓΕΕΘΑ και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, υπό συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου Τσιλεδάκη

Η νέα επένδυση εντάσσεται στη συνολικότερη αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου Τσιλεδάκη, ο οποίος μέσω της εταιρείας διαχείρισης Hotelleading αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη, δίνοντας έμφαση στις συνεργασίες με διεθνή ξενοδοχειακά brands και στην εφαρμογή μοντέλων cluster management που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των μονάδων.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική αυτή κατέχει το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από το καλοκαίρι του 2026 στην Παλιά Πόλη των Χανίων ως δωδεκάμηνης λειτουργίας luxury city resort. Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνεται επίσης το Chania Flair Boutique Hotel, μέλος της Tapestry Collection by Hilton, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία με τον διεθνή ξενοδοχειακό κολοσσό.

Η οικογένεια Τσιλεδάκη δραστηριοποιείται στον τουρισμό από το 1989, όταν λειτούργησε το πρώτο ξενοδοχείο Corissia στη Γεωργιούπολη. Σήμερα ο όμιλος διαθέτει τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες στα Χανιά και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων τουριστικών επιχειρήσεων της δυτικής Κρήτης.

Με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση μιας ακόμη τουριστικής επένδυσης στην περιοχή της Γεωργιούπολης, η οποία τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Κρήτης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού της χώρας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani
Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς
Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα ανακτήσει ο ΕΦΚΑ όσα καταβλήθηκαν χωρίς προϋποθέσεις

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Starbucks: Γιατί οργανώνουν μαθήματα ιστορίας για τους εργαζόμενους
World

Μαθήματα κορεατικής ιστορίας από τα Starbucks

Η Starbucks Korea είχε περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη χώρα στα τέλη του 2024, ενώ είναι η Νο. 1 αλυσίδα καφέ της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά
World

Ο πυρετός του χρυσού στέλνει πολυτελή ρολόγια στην... πυρά

Γιατί κάποια κλασικά πολυτελή ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση;

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τουρισμός
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Η χρονιά των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής το 2026
Τουρισμός

Η σεζόν των last minute κρατήσεων και ο πονοκέφαλος των ξενοδόχων

Θετικές οι προοπτικές, αλλά αυξάνονται οι πιέσεις για τα ξενοδοχεία, λόγω κρατήσεων τελευταίας στιγμής και αυξημένου λειτουργικού κόστους

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Προωθεί τον τουρισμό κρουαζιέρας ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης
World

Η Κίνα προωθεί την κρουαζιέρα ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης

Η ανακούφιση του συνωστισμού στους τουριστικούς προορισμούς και η τόνωση της ναυπηγικής θεωρούνται πρόσθετα οφέλη για την Κίνα

Τουρισμός: Ο Γαλησσάς Σύρου στον διεθνή διαγωνισμό «Best Tourism Villages 2026»
Τουρισμός

Ο Γαλησσάς Σύρου στον διαγωνισμό «Best Tourism Villages 2026»

Το "Best Tourism Villages" είναι πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που αναδεικνύει χωριά και μικρές κοινότητες από όλο τον κόσμο

Τουρισμός: Η Ελλάδα ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Βέλγους
Τουρισμός

To ελληνικό καλοκαίρι κερδίζει τους Βέλγους

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμού για τους Βέλγους το καλοκαίρι

ΕΕ: Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών
Τουρισμός

Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Νέα συμφωνία της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Γιώργος Μαζιάς
Νάξος: Πώς μετατρέπει τη γαστρονομία σε τουριστική εμπειρία
Τουρισμός

Νάξος: Πώς μετατρέπει τη γαστρονομία σε τουριστική εμπειρία

Η γαστρονομία στη Νάξο δεν περιορίζεται πλέον στο τραπέζι. Οι επισκέπτες αναζητούν όλο και περισσότερο βιωματικές εμπειρίες που τους φέρνουν σε επαφή με την τοπική παραγωγή, την παράδοση και τους ανθρώπους του νησιού.

Latest News
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani

Σύμφωνα με την Danone, η αμερικανική Chobani επέλεξε να μεγαλώσει τα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα σε γιαούρτι - Η τέταρτη αγωγή ως σήμερα

Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς

Εντείνει τους ελέγχους η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από κρούσμα ευλογιάς προβάτων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

Οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές, επισημαίνουν οι αναλυτές

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση συνεργασίας με Chevron στο Block 10

Η επίσημη ανακοίνωση - Τι προβλέπει η συμφωνία HELLENiQ ENERGY και Chevron

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη
Τράπεζες

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης της γ.σ. των μετόχων της 28ης Απριλίου

Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών - Οι όροι

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies