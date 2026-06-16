Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά

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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται μία ακόμη σημαντική τουριστική επένδυση στην Κρήτη, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 243 κλινών, στη θέση «Χορτατσιανά» της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης, στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων.

Το νέο συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου, σε περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, και θα περιλαμβάνει 150 δωμάτια κατανεμημένα σε οκτώ κτιριακές ενότητες

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία Ι. Τσιλεδάκης Α.Ε., η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει δυναμικά την παρουσία της στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης.

Το νέο συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου, σε περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, και θα περιλαμβάνει 150 δωμάτια κατανεμημένα σε οκτώ κτιριακές ενότητες. Επτά από τα κτίρια θα φιλοξενούν τα δωμάτια, ενώ το όγδοο θα στεγάζει τις κεντρικές λειτουργίες της μονάδας, όπως η υποδοχή, οι χώροι εστίασης και οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.

Η συνολική δόμηση θα ανέλθει σε 5.307,95 τ.μ., ενώ η κάλυψη θα φθάνει τα 3.917,56 τ.μ.

Σημαντικό μέρος της επένδυσης αφορά τις υποδομές αναψυχής και ευεξίας. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει έντεκα κολυμβητικές δεξαμενές συνολικής επιφάνειας άνω των 2.300 τ.μ., χώρους ευεξίας, γυμναστήριο, εστιατόριο και συμπληρωματικές τουριστικές εγκαταστάσεις, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών.

Η πρόσβαση στη μονάδα θα εξυπηρετείται μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου της εθνικής οδού Χανίων – Ρεθύμνου, ενώ προβλέπεται η δημιουργία 68 θέσεων στάθμευσης, καθώς και ειδικών θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε κατά τη διαδικασία αδειοδότησης στην περιβαλλοντική διάσταση του έργου, καθώς η περιοχή χωροθέτησης βρίσκεται εντός της προστατευόμενης ζώνης Natura 2000 «Δράπανο (Βορειοανατολικές Ακτές) – Παραλία Γεωργιούπολης – Λίμνη Κουρνά». Για τον λόγο αυτό προηγήθηκε εκτεταμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση και διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το έργο έλαβε θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης, το ΓΕΕΘΑ και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, υπό συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου Τσιλεδάκη

Η νέα επένδυση εντάσσεται στη συνολικότερη αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου Τσιλεδάκη, ο οποίος μέσω της εταιρείας διαχείρισης Hotelleading αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη, δίνοντας έμφαση στις συνεργασίες με διεθνή ξενοδοχειακά brands και στην εφαρμογή μοντέλων cluster management που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των μονάδων.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική αυτή κατέχει το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από το καλοκαίρι του 2026 στην Παλιά Πόλη των Χανίων ως δωδεκάμηνης λειτουργίας luxury city resort. Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνεται επίσης το Chania Flair Boutique Hotel, μέλος της Tapestry Collection by Hilton, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία με τον διεθνή ξενοδοχειακό κολοσσό.

Η οικογένεια Τσιλεδάκη δραστηριοποιείται στον τουρισμό από το 1989, όταν λειτούργησε το πρώτο ξενοδοχείο Corissia στη Γεωργιούπολη. Σήμερα ο όμιλος διαθέτει τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες στα Χανιά και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων τουριστικών επιχειρήσεων της δυτικής Κρήτης.

Με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση μιας ακόμη τουριστικής επένδυσης στην περιοχή της Γεωργιούπολης, η οποία τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Κρήτης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού της χώρας.