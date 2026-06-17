 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Human Resources"
    [1]=>
    string(3) "Law"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(9) "Reference"
}

Σε ποιες περιπτώσεις ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς αποζημίωση

Η αποζημίωση απόλυσης οφείλεται πάντοτε – με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις – ακόμα και εάν η απόλυση λαμβάνει χώρα για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του εργαζομένου

Experts 17.06.2026, 19:00
Σχολιάστε
Σε ποιες περιπτώσεις ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς αποζημίωση
Άποψη Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης συνιστά, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την εγκυρότητα της απόλυσης εργαζομένου που έχει απασχοληθεί τουλάχιστον ένα έτος στην ίδια επιχείρηση.

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας απαιτεί υποχρεωτικά έγγραφο και ηλεκτρονική αναγγελία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός των νόμιμων προθεσμιών, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Η  αποζημίωση απόλυσης οφείλεται στον εργαζόμενο

  • είτε η απόλυση λαμβάνει χώρα για λόγους που αφορούν στην επιχείρηση
  • είτε για λόγους που αφορούν στον ίδιο τον εργαζόμενο· η μη εκτέλεση, με επιμέλεια, των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του εργαζομένου δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος που απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωσή του για την καταβολή αυτή.

Η αποζημίωση απόλυσης οφείλεται πάντοτε – με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις – ακόμα και εάν η απόλυση λαμβάνει χώρα για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του εργαζομένου. Ήτοι μεταξύ άλλων εξαιρετικώς, στην περίπτωση που προκύπτει εμφανώς ότι ο εργαζόμενος προσπαθεί να προκαλέσει την απόλυσή του για να λάβει την αποζημίωση, η τελευταία δεν καταβάλλεται από τον εργοδότη.

Τυπικές προϋποθέσεις, νόμιμης καταγγελίας σύμβασης εργασίας

Η  διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η απόλυση, συνοπτικά έχει ως εξής:

  • Έγγραφος τύπος: Η απόλυση πρέπει υποχρεωτικά να γίνει γραπτώς. Αν ο εργοδότης τη γνωστοποιήσει προφορικά (π.χ. «από αύριο να μην έρθεις») η απόλυση είναι απολύτως άκυρη.
  • Καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης κατά την παράδοση της καταγγελίας: Όταν ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα αποζημίωσης, όταν δηλαδή έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας, ο εργοδότης πρέπει να την καταβάλει τη στιγμή που του παραδίδει την καταγγελία. Αν δεν πληρωθεί τότε, η απόλυση είναι άκυρη, ακόμη κι αν δοθεί λίγο αργότερα.
  • Αναγγελία της απόλυσης στη Δ.ΥΠ.Α.: Υποχρέωση αναγγελίας της απόλυσης στη Δ.ΥΠ.Α.. Ο εργοδότης έχει προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών για να δηλώσει την απόλυση στη Δ.ΥΠ.Α. Αν δεν το κάνει, η απόλυση επίσης καθίσταται άκυρη.
  • Εγγραφή στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»: Η απόλυση πρέπει να δηλωθεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο καταγράφει όλα τα στοιχεία απασχόλησης. Η μη καταχώρηση θεωρείται σοβαρή παραβίαση και οδηγεί σε ακυρότητα.

Αν λείπει έστω μία από αυτές τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, η καταγγελία θεωρείται άκυρη ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.

Περιπτώσεις που νομίμως ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας εργαζόμενου και να μην καταβάλει αποζημίωση

Ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει νομίμως τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης σε τρεις κύριες περιπτώσεις: τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, τη σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων και τη μακροχρόνια αδικαιολόγητη αποχή (σιωπηρή παραίτηση).

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις αναλύονται παρακάτω:

1. Τέλεση ποινικού αδικήματος

Η προϋπόθεση: Ο εργαζόμενος έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα (τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος) που σχετίζεται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του.

Η διαδικασία: Απαιτείται υποβολή μήνυσης ή έγκλησης, ή άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργαζομένου πριν από την καταγγελία της σύμβασης.

2. Σοβαρή παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων

Η προϋπόθεση: Ο εργαζόμενος υποπίπτει σε βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα ή παραβιάζει κατάφωρα τις βασικές του υποχρεώσεις (π.χ. αξιόποινη συμπεριφορά, κλοπή εις βάρος του εργοδότη, σοβαρή αμέλεια ή άρνηση παροχής εργασίας).

Η νομική διάσταση: Οφείλει να συντρέχει “σπουδαίος λόγος” κατά την έννοια της νομολογίας, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης.

3. Αδικαιολόγητη και μακρόχρονη αποχή (Σιωπηρή καταγγελία)

Η προϋπόθεση: Ο εργαζόμενος απουσιάζει από την εργασία του συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα αδικαιολόγητα (νομολογιακά έχει κριθεί κατά κανόνα για διάστημα άνω των 20-23 ημερών).

Η νομική διάσταση: Η απουσία αυτή εκλαμβάνεται από τη νομολογία ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης από την πλευρά του εργαζομένου, με συνέπεια να μην δικαιούται αποζημίωση.

Η αντισυμβατική συμπεριφορά του εργαζομένου θεωρείται λόγος μη καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης;

Η αποζημίωση οφείλεται ακόμα και εάν η καταγγελία της σύμβασής του οφείλεται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή σε, εν γένει, αντισυμβατική συμπεριφορά του, όσο σοβαρή κι αν είναι αυτή.

Εξαιρετικά, η αποζημίωση δεν οφείλεται μόνο στην περίπτωση που ο εργαζόμενος σκοπίμως και κακοβούλως προσπαθεί να προκαλέσει την απόλυσή του, ώστε να λάβει την αποζημίωση, την οποία δεν θα δικαιούταν σε περίπτωση παραίτησης.

Η διεκδίκηση της αποζημίωσης απόλυσης από τον εργαζόμενο, σε αυτή την περίπτωση, θα θεωρούταν καταχρηστική.

Σχετική η απόφαση 793/2020 του Αρείου Πάγου.

Άρειος Πάγος 793/2020

Καταγγελία σύμβασης χωρίς καταβολή αποζημίωσης – Όταν ο μισθωτός δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή εκπληρώνει αυτές κακόβουλα και συγκεκριμένα με αποκλειστικό σκοπό να εξαναγκάσει τον εργοδότη να τον απολύσει για να εισπράξει την αποζημίωση

Συνοπτικά η Απόφαση του ΑΠ

Κατά την παρ.3 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 § 4 του ν. 2556/1997, η καταγγελία της εργασιακής σχέσης από τον εργοδότη θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυομένου στο τηρούμενο για το ΙΚΑ μισθολόγιο ή έχει ασφαλισθεί ο απολυόμενος.

Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι τυπική δικαιοπραξία, αφού αυτή με την ποινή της ακυρότητας πρέπει να γίνει εγγράφως, δηλαδή η δήλωση βούλησης του εργοδότη για την καταγγελία της εργασιακής σύμβασης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου και το τελευταίο αυτό να εγχειρισθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στον απολυόμενο, ώστε να μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του, καθώς και ότι η καταγγελία, εκτός από τις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις (υποβολή μήνυσης για αξιόποινη πράξη, ανωτέρα βία), ανεξάρτητα από το λόγο που την προκάλεσε, πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στον απολυόμενο.

Επομένως, ο εργοδότης οφείλει την αποζημίωση αυτή και όταν κατήγγειλε την σύμβαση εργασίας για κάθε άλλη, εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, υπαίτια μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των από τη σύμβαση εργασίας υποχρεώσεων του μισθωτού.

Όταν όμως ο μισθωτός δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή εκπληρώνει αυτές κακόβουλα και συγκεκριμένα με αποκλειστικό σκοπό να εξαναγκάσει τον εργοδότη να τον απολύσει για να εισπράξει την αποζημίωση του ν. 2112/1920, στην οποία και μόνο αποβλέπει, τότε η ενάσκηση της αξίωσης για αποζημίωση λόγω απόλυσης ή η προβολή της ακυρότητας της καταγγελίας λόγω μη τήρησης των ανωτέρω διατυπώσεων του νόμου και η εντεύθεν αναγνώριση της υπερημερίας του εργοδότη περί την αποδοχή των υπηρεσιών προς αυτόν του ενάγοντος μισθωτού υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και συνεπώς μπορούν να αποκρουσθούν με την προβολή από τον εργοδότη της ένστασης από το άρθ. 281 ΑΚ για καταχρηστική άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του μισθωτού. (ΑΠ 222/2019, ΑΠ 2241/2013).

Σχετικό και το άρθρο μας: Καταγγελία σύμβασης χωρίς καταβολή αποζημίωσης – Τι ισχύει

Παλαιολόγος Ι Λιάζος

Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
World

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
Data centers: Οι συμφωνίες νέων υποδομών προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Τεχνολογία

Οι συμφωνίες για data centers προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Wall Street: «Βουτιά» μετά τη σκληρή στάση της Fed για τα επιτόκια
Wall Street

«Βούλιαξε» η Wall Street μετά τη σκληρή στάση της Fed
Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη
Business of Sport

Η απουσία απο το... Μουντιάλ ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ιταλία
Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
World

Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της
World

Ποιοι θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της KNDS

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Διαψεύδει τα σχέδια για ταμείο 300 δισ. δολαρίων υπέρ του Ιράν – Νέα ερωτήματα για τη συμφωνία
World

«Ούτε 10 σεντς»: Ο Τραμπ βάζει φρένο στο σχέδιο των 300 δισ. για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης του Ιράν, προκαλώντας νέα σύγχυση γύρω από την επικείμενη συμφωνία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης

Νατάσα Σινιώρη
Νίκος Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»
Business

Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»

Τι αναφέρει ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients σε ανάρτηση στο LinkedIn για την εκλογή του στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ

Γιώργος Μανέττας
Ποσειδώνια 2026: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η οικονομική συμβολή
Ναυτιλία

Πάνω από 100 εκατ. η οικονομική συμβολή των Ποσειδωνίων 2026

Οικονομική δραστηριότητα που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής δημιούργησαν τα Ποσειδώνια 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Με ή χωρίς συμφωνία, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μήνες
World

Με ή χωρίς συμφωνία, οι τιμές στο πετρέλαιο θα μείνουν ψηλά

Οι ημέρες πριν την έναρξη του πολέμου όπου το αργό ήταν στα 60 δολάρια, δεν θα επιστρέψουν σύντομα

Δημήτρης Σταμούλης
Ακρίβεια: Απειλεί να «ροκανίσει» τα μέτρα στήριξης – Ο δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση
Economy

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΘ απέναντι στη νέα ακρίβεια

Η επίμονη ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες απειλεί να απορροφήσει τα μέτρα της ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να αναζητά παρεμβάσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το χαμηλότερο ποσοστό σε Ελλάδα και Βουλγαρία
Economy

Στην Ελλάδα το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ [γραφήματα]

Η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη και χειρότερη κατηγορία χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην πραγματική ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο

Δημήτρης Σταμούλης
Voria: Πότε θα ξεκινήσει το τουριστικό project στο Μαρούσι
Business

Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» το project Voria των 380 εκατ. 

Τι περιλαμβάνει το project Voria που θα δημιουργηθεί στο Μαρούσι - Στα 380 εκατ. ευρώ το ύψος της επένδυσης

Λάμπρος Καραγεώργος
Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Γιατί η αποκλιμάκωση δεν λύνει το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης
World

Η ειρήνη ήρθε, η ενεργειακή αβεβαιότητα παραμένει

Η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν αποκλιμακώνει την ένταση στις αγορές, όμως η Ευρώπη απέχει ακόμη από την επιστροφή στην ενεργειακή κανονικότητα

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Experts
Σε ποιες περιπτώσεις ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς αποζημίωση
Experts

Πότε ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς αποζημίωση

Η αποζημίωση απόλυσης οφείλεται πάντοτε – με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις – ακόμα και εάν η απόλυση λαμβάνει χώρα για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του εργαζομένου

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Αποκλιμάκωση εντάσεων, άνοδος στις αγορές
Experts

Αποκλιμάκωση εντάσεων, άνοδος στις αγορές

Η πτώση του πετρελαίου, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και οι προσδοκίες για ηπιότερες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν την επενδυτική αισιοδοξία. Νέα πολυετή υψηλά και στο Euronext Athens

Συμεών Μαυρουδής
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: Μια πρώτη ανάγνωση
Experts

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: Μια πρώτη ανάγνωση

Το βασικό σενάριο παραμένει μια σταδιακή εξομάλυνση, αλλά με ένα ουσιαστικά διαφορετικό status quo σε σχέση με την περίοδο πριν από τον Μάρτιο

Γιώργος Λαγαρίας
Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;
Experts

Χάνει το ποδόσφαιρο την ψυχή του;

Η εφαρμογή τεχνολογιών AI στο Μουντιάλ 2026

Μιχάλης Κρητικός
Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Experts

Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Απόστολος Αλωνιάτης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Λοιπές διευκρινίσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων
Experts

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων

Η άνοδος των επιτοκίων και η αυξητική πορεία του euribor εντείνουν τις πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βασίλης Κορκίδης
Latest News
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»
World

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»

Οργισμένος ο Πολ Μακάρτνεϊ παρότι διατηρούν την ονομασία τους τα «χάμπουργκερ λαχανικών» και τα «αλλαντικά λαχανικών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Data centers: Οι συμφωνίες νέων υποδομών προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις
Τεχνολογία

Οι συμφωνίες για data centers προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

Ο τομέας των data centers παραμένει σε άνθηση παρά την επιφυλακτικότητα ορισμένων επενδυτών όσον αφορά ενοικιαστές όπως η ByteDance

Wall Street: «Βουτιά» μετά τη σκληρή στάση της Fed για τα επιτόκια
Wall Street

«Βούλιαξε» η Wall Street μετά τη σκληρή στάση της Fed

Η Wall Street κινήθηκε πτωτικά, καθώς η Fed αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην πρώτη της απόφαση υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς - Ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης

Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη
Business of Sport

Η απουσία απο το... Μουντιάλ ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ιταλία

Πολλοί είναι εκείνοι στην Ιταλία που καταγγέλουν προσπάθεια ελέγχου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας απο την κυβέρνηση

Γουόρς: Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed
World

Η «οικογενειακή διαμάχη» και οι task forces των αλλαγών στη Fed

O Γουόρς δεσμεύτηκε στην επίτευξη σταθερότητας τιμών ενώ ανακοίνωσε ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν αλλαγές σε κρίσιμους τομείς

Τζούλη Καλημέρη
KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της
World

Ποιοι θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της KNDS

Απίθανο καστ χαρακτήρων που κατέχουν το ήμισυ της KNDS πρόκειται να κερδίσουν απροσδόκητα, καθώς το Βερολίνο ετοιμάζεται να αγοράσει μερίδο της KNDS σε αποτίμηση έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές: Πόσο κάνει; – Ελλάδα vs Ευρωζώνη
Economy

Πόσο κάνει; - Ελλάδα vs Ευρωζώνη

Από επτά ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει τιμές το νέο ψηφιακό εργαλείο PosoKanei - Πόσες και ποιες θα προστεθούν

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Πώς απαντά στους ισχυρισμούς ότι η συμφωνία με Ιράν είναι χειρότερη από του Ομπάμα
World

Ο Τραμπ, ο Ομπάμα και η συμφωνία με το Ιράν

Οι επικριτές του Τραμπ αναρωτιούνται αν οι παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη στην φερόμενη συμφωνία άξιζαν τέσσερις μήνες πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στις αγορές με ομολογίες 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 3,75%
Business

Υπερκάλυψη 5,2 φορές στην έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ του ΔΑΑ

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και γενικούς εταιρικούς σκοπούς

Πολυτελή ακίνητα: Οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa «οδηγούν» την αγορά
Ακίνητα

Αλλάζουν πίστα τα ακίνητα - Αττική όπως... Σεν Τροπέ

Τα πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα παραμένουν ανταγωνιστικά στον διεθνή χάρτη

Ανδρομάχη Παύλου
BMW: Yποβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και Κίνας
Business

Διπλό πλήγμα για τη BMW – Πόλεμος και Κίνα «φρενάρουν» την ανάπτυξη

Η BMW αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επιδείνωση της κινεζικής αγοράς ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις από τις αναμενόμενες

Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Τζέφ Μπέζος στηρίζει τη βρετανική startup CuspAI

Ο Τζέφ Μπέζος επενδύει στη βρετανική νεοφυή επιχείρηση CuspAI, στο πλαίσιο χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. δολαρίων

Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια για τους ναυτικούς
Ναυτιλία

Κικίλιας: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία για τους ναυτικούς

Οι ναυτικοί μέσω νέας ψηφιακής υπηρεσίας θα εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Norsk Hydro: Κλείνει δύο εργοστάσια αλουμινίου στις ΗΠΑ
World

Η Norsk Hydro κλείνει δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ

Η νορβηγική πολυεθνική Norsk Hydro θα κλείσει τα εργοστάσια σε Καλιφόρνια και Λουϊζιάνα εντός του 2027

Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση –
World
Upd: 21:16

Με παύση ξεκινάει η προεδρία Γουόρς στη Fed

Στο τραπέζι των επόμενων συνεδριάσεων της Fed η αύξηση των επιτοκίων - Τι ψήφισε ο Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Τα 14 σημεία της συμφωνίας με το Ιράν που συμφώνησε να καταστρέψει το ουράνιο
World

ΗΠΑ-Ιράν: Τα 14 σημεία της συμφωνίας - Τι θα γίνει με το ουράνιο

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν στην απομάκρυνση του ουρανίου, υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies