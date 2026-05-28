Μισθοί: Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οφείλει να έχει ψηφιστεί ως τις 7 Ιουνίου – όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Πόσο έτοιμες όμως είναι οι επιχειρήσεις να το εφαρμόσουν;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 28.05.2026, 06:15
Σχολιάστε
Μισθοί: Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε
Ρεπορτάζ Αφροδίτη Τζιαντζή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Ο μισθός δεν έχει φύλο» είναι το κεντρικό σλόγκαν το υπουργείου Εργασίας, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Η υπουργός Νίκη Κεραμέως έδωσε στη δημοσιότητα το περίγραμμα του νομοσχεδίου και μια σειρά από ψηφιακά «αφισάκια», που οπτικοποιούν τις βασικές αρχές. Αναμένεται η ανάρτηση του νομοσχεδίου στο οpengov.gr.

Δεν πρόκειται για πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά για νομική υποχρέωση της Ελλάδας να ενσωματώσει τη σχετική κοινοτική οδηγία 2023/970 το αργότερο ως τις 7 Ιουνίου 2026, και να ξεκινήσει άμεσα να την εφαρμόζει.

Κυριολεκτικά στο παρά πέντε, το νομοσχέδιο παρουσιάζεται αρχικά σε «μακέτα»,  ενώ αναγκαστικά η ηλεκτρονική διαβούλευση θα πρέπει να γίνει με διαδικασίες «σούπερ-εξπρές», για να προλάβουν την ασφυκτική προθεσμία – εφόσον δεν δοθεί παράταση.

νομοσχέδιο

Από την ευρωπαϊκή οδηγία, στο ελληνικό νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο  «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, και λοιπές διατάξεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας (Ε.Ε.) 2023/970», εστιάζει στη μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος ή αλλιώς gender pay gap. Στην Ευρώπη, η νομοθεσία έχει γίνει γνωστή ως «Pay Transparency Directive», οδηγία για τη διαφάνεια στους μισθούς.

Οι διατάξεις της έχουν στόχο την εξάλειψη των μισθολογικών διακρίσεων, όχι μόνο μεταξύ των φύλων, αλλά γενικότερα μεταξύ των εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Όπως αναφέρεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, «η αξιολόγηση της συγκρίσιμης εργασίας πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια όπως οι δεξιότητες, η προσπάθεια, η ευθύνη και οι συνθήκες εργασίας, καθώς και σε άλλα κριτήρια που θεωρούνται συναφή με τη συγκεκριμένη εργασία ή θέση. Τα κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται με αντικειμενικό, ουδέτερο ως προς το φύλο τρόπο, αποκλείοντας κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου.

Τι αλλάζει πριν την πρόσληψη

Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον υποψήφιο εργαζόμενο για την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της προσφερόμενης θέσης, πριν την πρόσληψη. Δεν γίνεται σαφές αν αυτό πρέπει να γίνεται δημόσια, π.χ. στην ανάρτηση της αγγελίας εργασίας ή  κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Επίσης κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να ζητήσουν το ύψος των προηγούμενων αποδοχών του εργαζομένου. Επίσης ο εργοδότης οφείλει να δώσει πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας, αν υπάρχει.

Τι αλλάζει κατά τη διάρκεια της εργασίας

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο της αμοιβής του και τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξία, χωρίς ταυτοποίηση των ατομικών στοιχείων.

Επίσης, δεν μπορούν να θεωρούνται «ταμπού» οι συζητήσεις για το εύρος των μισθών, καθώς ο εργαζόμενος μπορεί να αποκαλύπτει το ύψος του μισθού του για λόγους ισότητας.

Οι επιχειρήσεις, οφείλουν να έχουν τεκμηριωμένες μισθολογικές δομές, που βασίζονται σε αντικειμενικά, ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια:  δεξιότητες, προσπάθεια, ευθύνη, αρχαιότητα ή άλλα συναφή με την εκάστοτε εργασία κριτήρια.

Επίσης τα κριτήρια αμοιβής πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους εργαζόμενους.

Πολλαπλές προκλήσεις

H Πηνελόπη Θεοδωρακάκου είναι συνιδρύτρια του οργανισμού WHEN, για την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, την ισότητα των φύλων και τη συμπερίληψη στους χώρους εργασίας.

Το WHEN, μαζί με αλλους φορείς (ΚΕΘΙ, ΣΕΓΕ) συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο έργο Fair Pay, για την ισότητα στους μισθούς, το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ). Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού χάσματος και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών του, προωθώντας τη μισθολογική διαφάνεια βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970, η οποία δίνει έμφαση στα εργασιακά περιβάλλοντα των επιχειρήσεων.

«Η ευρωπαϊκή οδηγία μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του  μισθολογικού χάσματος. Αλλά σίγουρα όχι από μόνη της», δηλώνει στο in. «Η μισθολογική διαφάνεια και υποχρέωση reporting των επιχειρήσεων από 100 άτομα και πάνω, δημιουργεί ορατότητα. Η ορατήτα με τη σειρά της δημιουργεί πίεση και η πίεση δημιουργεί αλλαγή», συμπληρώνει.

Η ίδια παραδέχεται ότι οι «οι προκλήσεις για την εφαρμογή της οδηγίας είναι πολλές. Η καθυστέρηση της ενσωμάτωσής της είνα μία από ιαυτές. Επίσης αναμένουμε ότι θα υπάρξει και αντίσταση από τον κόσμο. Η αντίληψη που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι ο καθένας διαπραγματεύεται τον μισθό του. ‘Εχουμε ένα ταμπού σε σχέση με τη μισθολογική διαφάνεια», μας λέει.

Τι θα συμβεί με τις μικρότερες επιχειρήσεις που δεν υποχρεώνονται σε ελέγχους και εκθέσεις αναφοράς για τη μισθολογική διαφάνεια; «Πράγματι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι πολύ μικρές.  Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι η οδηγία δεν τις αφορά. Ακόμα και σε επιχείρηση πέντε ατόμων έχω δικαίωμα να ζητήσω πληροφορίες για τα μισθολογικά κριτήρια. Η υποχρέωση αναφοράς, ισχύει για όλους», καταλήγει η εκπρόσωπος του WHEN.

νομοσχέδιο

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στους μισθούς

Όλα τα παραπάνω είναι θετικά, όμως στην πράξη αφορούν μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Καταρχάς, οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους, δεν υποχρεούνται να παρέχουν πληροφόρηση για τη μισθολογική εξέλιξη. Αυτό είναι ως ένα βαθμό κατανοητό, αλλά αφήνει απ’εξω τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, σχεδόν το 88% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ατομικές ή πολύ μικρές, ως 10 εργαζόμενους. Άλλο ένα 10,4% έχουν από 11 ως 50 εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του νομοσχεδίου για τη μισθολογική διαφάνεια, είναι λιγότερο από το 2% του συνόλου. Το 1,6% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν 50 ως 249 άτομα και το 0,3% έχουν από 250 άτομα και πάνω.

Ανέτοιμες οι επιχειρήσεις

Σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr, ως και τις αρχές του 2026, το 68% των εργαζομένων δεν γνώριζε για την επικείμενη υποχρεωτική μισθολογική διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας. Παράλληλα καταγράφεται πολύ χαμηλή ετοιμότητα των επιχειρήσεων. Μόλις το 9% των εργαζομένων αναφέρει ότι η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται έχει ξεκινήσει προπαρασκευαστικές διαδικασίας.

Η πληροφόρηση για το ύψος ή το εύρος του μισθού στις αγγελίες εργασίας εξακολυοθεί να είναι σπάνια. Μόνο το 21% δήλωσε ότι έλαβε σχετική πληροφόρηση, είτε από την αρχή, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης. Το 44% των εργαζομένων ενημερώνεται για τον μισθό στο τελικό στάδιο της πρόσληψης. Ένα 14% απάντησε ότι δεν περίμενε ενημέρωση, αλλά ρώτησε μόνο του τον εργοδότη.

Το 39% των εργαζομένων αναφέρει μικρές διαφορές στις αμοιβές συναδέλφων, ενώ το 20% εντοπίζει σημαντικές διαφορές ανά φύλο
Το 36% των εργαζομένων δεν γνωρίζει τις απολαβές των συναδέλφων του, με το 30% να δηλώνει σπάνιες συζητήσεις για μισθούς.

νομοσχέδιο

Κάτω από τα ραντάρ της οδηγίας το 50% των εργαζομένων

Οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, αν και αποτελούν οικτρή μειοψηφία στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχουν σημαντικό μερίδιο στην απασχόληση – συγκεντρώνοντας σχεδόν το 50% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, ήτοι περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια άτομα.

Το άλλο μισό των μισθωτών βρίσκονται κάτω από τα ραντάρ της μισθολογικής διαφάνειας και ισότητας. Για παράδειγμα πάνω από ένας στους τέσσερις εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δουλεύει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των 10 ως 49 ατόμων. Το 13% απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις των 5 ως 9 ατόμων και οι υπόλοιποι σε πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρόκειται για εταιρείες που έχουν κατά κανόνα πολύ χαμηλούς μισθούς, πέριξ του βασικού.

Ποιους αφορά το νομοσχέδιο

Μόνο οι επιχειρήσεις από 250 άτομα και πάνω οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα σε ετήσια βάση, ξεκινώντας από 7 Ιουνίου του 2027. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 150 ως 249 εργαζόμενους, οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές εκθέσεις ανά τριετία, με πρώτη χρονιά το 2027.

Οι επιχειρήσεις από 100 ως 150 άτομα δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν εκθέσεις ως το 2031. Από εκεί και πέρα ελέγχονται ανά τρία χρόνια.

Εάν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών υπερβαίνει το + 5% και δεν υπάρχει η δυνατότητα να δικαιολογηθεί από αντικειμενικά, ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, οι εταιρείες που έχουν την υποχρέωση υποβολής στοιχείων (με 100+ εργαζόμενους/ες) υποχρεούνται να αναλάβουν δράση διενεργώντας κοινή αξιολόγηση των αμοιβών που σε συνεργασία με τους/τις εκπροσώπους των εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις που έχουν λιγότερα από 100 άτομα, δεν υπόκεινται σε κανέναν αντίστοιχο έλεγχο.  Πρόκειται για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πηγή: In.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Μισθοί: Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μισθοί: Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οφείλει να έχει ψηφιστεί ως τις 7 Ιουνίου – όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Πόσο έτοιμες όμως είναι οι επιχειρήσεις να το εφαρμόσουν;

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαϊου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο του ΟΠΕΚΑ είναι συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής

Εισφορά αλληλεγγύης: Ερχονται αλλαγές για 400.000 συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλαγές έρχονται για 400.000 συνταξιούχους

Το σχέδιο κυβέρνησης για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων αντί για κατάργηση που ζητούν οι ίδιοι

Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αμοιβές σύμφωνα με την εργασία κι όχι το φύλο

Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι γυναίκες έχουν καλύτερες αμοιβές από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών - Τι προβλέπει σ/ν του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Φοροδιαφυγή: Σαφάρι 50.000 ελέγχων σε νησιά και τουριστικές περιοχές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαφάρι 50.000 ελέγχων σε νησιά - Πότε μπαίνουν λουκέτα

Στο στόχαστρο μπαίνει η φοροδιαφυγή από του Αγίου Πνεύματος - AI, tablets και drones στην μάχη

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική

H Premia Properties στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ εντός του 2026 - Ο ρόλος της θυγατρικής

Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου

Σε σημαντικό τουριστικό προορισμό έχει αναδειχθεί η Κάρπαθος σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση
Commodities

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολ. το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Η ανακοίνωση των Φρουρών στο Ιράν ότι έπληξαν βάση των ΗΠΑ και σχόλια του Τραμπ ότι δεν βιάζεται για συμφωνία έστειλαν το πετρέλαιο και πάλι σε ανοδική πορεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy
English Edition

Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy

Group forecasts 25% rise in consolidated EBITDA to €67 million in 2026, as CEO outlines expansion plans to analysts

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται τα επιδόματα – Οι κατηγορίες
Economy

Ποια επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή

Οι δικαιούχοι και οι κατηγορίες των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ - Το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 275.075.217 ευρώ

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν την Παρασκευή οι εξετάσεις
Κοινωνία

Με Νεοελληνική Γλώσσα ξεκινούν αύριο οι Πανελλαδικές

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies