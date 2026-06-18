Στάρμερ για Brexit: «Ας μη χάνουμε τον χρόνο μας κοιτάζοντας προς τα πίσω»

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«Εδώ ο κόσμος χάνεται, για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μιλάμε τώρα;», σκέπτεται ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος από τη μία δέχεται έντονες (πολιτικά και δημοσκοπικά) πιέσεις για να δρομολογήσει την επιστροφή της χώρας του στην ΕΕ, ενώ από την άλλη πασχίζει να διαφοροποιηθεί από το μεγάλο εσωκομματικό του αντίπαλο και επίδοξο διάδοχό του στο Εργατικό Κόμμα και την πρωθυπουργία, Άντι Μπέρναμ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να χάνουν χρόνο κοιτάζοντας πίσω στο Brexit», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ την Τετάρτη. Μιλώντας στη σύνοδο του G7 στην ηπειρωτική λουτρόπολη Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη δέσμευση του μανιφέστου της κυβέρνησής του να μην επανενταχθεί η χώρα του στο μπλοκ, αλλά δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «πραγματική πρόοδος» στη βελτίωση της σχέσης Λονδίνου-Βρυξελλών, η οποία αποκαθίσταται «αργά αλλά σταθερά».

Η πλέον πρόσφατη έρευνα της YouGov έδειξε ότι το 53% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επανένταξης της χώρας τους στην ΕΕ και μόνο το 32% δηλώνει αντίθετο σε μια τέτοια προοπτική

Ο πιθανός αντίπαλος του Στάρμερ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, είχε δηλώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι θα ήθελε να δει όσο ζήσει τη Βρετανία να επανεντάσσεται στην ΕΕ. Αλλά και ο Ουές Στρίτινγκ, πρώην υπουργός Υγείας και επίσης πιθανός υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, είχε δηλώσει μόλις τον περασμένο μήνα ότι θα ήθελε να δει το Ηνωμένο Βασίλειο «πίσω στο μπλοκ». Ο Στρίτινγκ απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση του Λονδίνου να αποκαταστήσει μια «νέα ειδική σχέση» με τις Βρυξέλλες.

Επανεκκίνηση των σχέσεων

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Εβιάν ο Στάρμερ κράτησε αποστάσεις από τη θέση των Μπέρναμ και Στρίτινγκ να επανενταχθεί η Βρετανία στο ευρωπαϊκό μπλοκ, αλλά επιβεβαίωσε ότι η χώρα του και η ΕΕ στις 22 Ιουλίου θα πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες για την «επαναφορά των σχέσεων των δύο πλευρών».

Πρόκειται για μια παλαιότερη ιδέα, η υλοποίηση της οποίας έχει όμως καθυστερήσει αρκετές φορές εξαιτίας της εμπλοκής που έχει προκύψει με αφορμή ένα πρόγραμμα κινητικότητας των νέων. Το πρόγραμμα επιτρέπει σε άτομα κάτω των 30 ετών από τη Βρετανία να ταξιδεύουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν στις 27 κράτη-μέλη της ΕΕ και το αντίστροφο. «Λόγω του αδιεξόδου αυτού ορισμένοι είχαν εικάσει ότι η σύνοδος κορυφής θα αναβαλλόταν για το φθινόπωρο», έγραφε την Πέμπτη ο βρετανικός «Guardian».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η στενή συνεργασία ΕΕ-Βρετανίας «είναι απαραίτητη για την κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ευημερία». Ο Κόστα διαβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται στενά για να πετύχει η επερχόμενη δεύτερη σύνοδος κορυφής της 22ας Ιουλίου.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες

«Ο πρώτος λόγος που καταφέραμε να σημειώσουμε τόσο καλή πρόοδο με την ΕΕ είναι η κοινή αναγνώριση από εμένα και τους ηγέτες της ΕΕ ότι δεν πρέπει να αφιερώνουμε όλο τον χρόνο κοιτάζοντας προς τα πίσω στο Brexit και αναλύοντας ξανά και ξανά την ψηφοφορία για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ. Πρέπει να προσβλέπουμε στο πώς θα πρέπει να είναι μια σχέση της χώρας μας με την ΕΕ», εξήγησε στη συνέντευξη τύπου ο Κιρ Στάρμερ.

«Ένας δεύτερος λόγος», συνέχισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, «είναι ότι συμφωνήσαμε ότι δεν θα κάνουμε διπλωματία με τυμπανοκρουσίες και μπροστά σε ανοικτά μικρόφωνα… Το κάνουμε με επαγγελματικό, ήσυχο τρόπο και έχουμε σημειώσει πραγματική πρόοδο με τη μέθοδο αυτή».

Υπενθυμίζεται ότι η πλέον πρόσφατη έρευνα της YouGov έδειξε ότι το 53% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επανένταξης της χώρας τους στην ΕΕ και μόνο το 32% δηλώνει αντίθετο σε μια τέτοια προοπτική. Στις νεότερες ηλικίες μάλιστα – εκεί που οι Εργατικοί παραδοσιακά έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τους Συντηρητικούς αλλά όχι και από την Ακροδεξιά του Νάιτζελ Φάρατζ – οι ευρωπαϊστές ξεπερνούν κατά πολύ τους ευρωσκεπτικιστές. Συγκεκριμένα, το 80% των νέων ηλικίας 16-24 ετών τάσσονται υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ.

Άλλη δημοσκόπηση της δεξαμενής σκέψης More in Common έδειξε ότι το 66% των Βρετανών στο σύνολό τους επιθυμούν στενότερους δεσμούς με την ΕΕ, ενώ το 63% θα ήθελαν στενότερη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Μ’ αυτή τη μετριοπαθέστερη και σαφώς πλειοψηφική άποψη της «αργής και μελετημένης επαναπροσέγγισης» φένεται να συντάσσεται ο Κιρ Στάρμερ.

«Ο Στάρμερ στη συνέντευξη τύπου ανέφερε τα επιτεύγματά του στη σύνοδο κορυφής της G7, είπε ότι είχε μια ‘πολύ επιτυχημένη διμερή συνάντηση’ με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ότι συμμετείχε σε συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για το μέλλον της Ουκρανίας», σημειώνει στο ρεπορτάζ του ο «Guardian».