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Βανς: Προειδοποιεί το Τελ Αβίβ – «Ο Τραμπ είναι ο μοναδικός σας σύμμαχος»

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ περνούν νέα δοκιμασία, με τον Τζέι Ντι Βανς να απαντά σκληρά στις επικρίσεις για τη συμφωνία με το Ιράν

World 18.06.2026, 23:48
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Βανς: Προειδοποιεί το Τελ Αβίβ – «Ο Τραμπ είναι ο μοναδικός σας σύμμαχος»
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, καθώς η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν εξελίσσεται σε σημείο σοβαρής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά Ισραηλινών αξιωματούχων που αμφισβητούν τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί τον μοναδικό ισχυρό ηγέτη που εξακολουθεί να στηρίζει το Ισραήλ στη διεθνή σκηνή.

Σύμφωνα με το Reuters, oι δηλώσεις του έγιναν στον Λευκό Οίκο, μετά την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βανς: «Μην επιτίθεστε στον μοναδικό σας σύμμαχο»

Απαντώντας σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίζεται εξοργισμένος με τη συμφωνία, ο Βανς ανέφερε ότι δεν έχει ακούσει προσωπικά ανάλογες τοποθετήσεις από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ωστόσο, επέκρινε ανοιχτά μέλη της κυβέρνησής του, τα οποία, όπως είπε, επιτίθενται τόσο στη συμφωνία όσο και προσωπικά στον πρόεδρο Τραμπ.

«Αν ήμουν μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης, δεν θα επέκρινα τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είναι «ο μόνος αρχηγός κράτους στον κόσμο που αυτή τη στιγμή δείχνει πραγματική συμπάθεια προς το Ισραήλ».

«Αν ήμουν μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης, δεν θα επέκρινα τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει»

Η αμερικανική βοήθεια στο επίκεντρο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπενθύμισε επίσης την έκταση της στρατιωτικής στήριξης που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ, σημειώνοντας ότι περίπου τα δύο τρίτα των αμυντικών οπλικών συστημάτων που προστατεύουν τη χώρα έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ και χρηματοδοτηθεί από τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Η Ουάσιγκτον προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, ενώ οι δύο χώρες βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία χρηματοδότησης.

Η Ουάσιγκτον προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ

«Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όποιος πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του, πρέπει να δει την πραγματικότητα», ανέφερε ο Βανς.

Οι διαφωνίες για το Ιράν και τον Λίβανο

Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην ισραηλινή ηγεσία, καθώς, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους, δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ θεωρεί ότι οι όροι της περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων του ισραηλινού στρατού απέναντι στη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι, παρά τη σημασία της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ, η χώρα του θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στον νότιο Λίβανο όσο το απαιτούν οι ανάγκες ασφαλείας.

Μάλιστα, το Ισραήλ δημοσιοποίησε νέο χάρτη με διευρυμένη ζώνη στρατιωτικού ελέγχου στη νότια περιοχή του Λιβάνου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων ακόμη και πέραν αυτής.

Στο στόχαστρο οι ακροδεξιοί υπουργοί

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Βανς απέναντι στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, οι οποίοι έχουν απορρίψει δημόσια τη συμφωνία με το Ιράν και επιμένουν στη συνέχιση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στον Λίβανο.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος διερωτήθηκε ποια είναι η εναλλακτική στρατηγική που προτείνουν, τονίζοντας ότι «μια χώρα εννέα εκατομμυρίων κατοίκων δεν μπορεί να λύνει κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας αποκλειστικά με στρατιωτική ισχύ».

Ο Μπεν Γκβιρ απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ, υποστηρίζοντας ότι η λύση είναι να αντιμετωπιστούν «οι ναζί του 21ου αιώνα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τους ναζί του 20ού αιώνα».

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε όλες τις πλευρές στη Μέση Ανατολή να σεβαστούν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την προσδοκία για πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

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