ElvalHalcor: Προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ.ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η ElvalHalcor για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του

επιχειρηματικού σχεδίου της έως το 2030, που είναι ύψους 455 εκατ. ευρώ και στόχο έχει την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Το business plan της ElvalHalcor

Τα κύρια έργα που εντάσσονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2030 περιλαμβάνουν:

• στον τομέα Αλουμινίου, ένα νέο ψυχρό έλαστρο και μια νέα μονάδα χύτευσης

• στον τομέα Χαλκού, επενδύσεις σε επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ένα νέο κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med και

επενδύσεις στην αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών.

Όπως αναφέρεται σχετικά, το επιχειρηματικό σχέδιο της ΕlvalHalcor αναμένεται να αυξήσει την δυναμικότητα παραγωγής Αλουμινίου σε 679Kt και, Χαλκού, σε 303Kt – υποστηρίζοντας έναν μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένου EBITDA(a-EBITDA) ύψους €425-475 εκατ. συνολικά.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω fully marketed offering νέων μετοχών.

Εκτακτη γενική συνέλευση στις 9 Ιουλίου

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 9 Ιουλίου 2026 προκειμένου να εγκρίνει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη διενέργεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών αγοράς.

Σημειώνεται, δε, ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά (Combined Offering).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

Στον τομέα Αλουμινίου, το σχέδιο της ΕlvalHalcor στηρίζεται σε δύο κύριες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Eιδικότερα, η ElvalHalcor σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300kt.

Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος. Το 2020, η εταιρεία εγκατέστησε ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800kt ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο.

Επίσης, σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε

περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα.

Στον τομέα Χαλκού, η εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:

• Επέκταση δυναμικότητας εντός του υφιστάμενου αποτυπώματος: στοχευμένες επενδύσεις για την κλιμάκωση της παραγωγής κατηγοριών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. προ-μονωμένοι σωλήνες χαλκού, εξελασμένα προϊόντα, σωλήνες CuNi), αξιοποιώντας τη διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται σε βασικές μεγατάσεις (megatrends) και εξειδικευμένες εφαρμογές τελικής χρήσης – χωρίς ανάγκη νέας δυναμικότητας greenfield.

• Κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med: κλιμάκωση της δυναμικότητας ανακύκλωσης του τομέα, μέσω αξιοποίησης υποχρησιμοποιούμενων ρευμάτων χαμηλής ποιότητας scrap και διαρθρωτικής μείωσης της εξάρτησης από πρωτογενή κάθοδο. Το έργο εξασφαλίζει διαρκές πλεονέκτημα κόστους και ανθρακικού αποτυπώματος, μειώνοντας την έκθεση στη μεταβλητότητα πρώτων υλών και συρρικνώνοντας ουσιαστικά τις έμμεσες εκπομπές CO₂.

• Αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση σε βασικές γραμμές παραγωγής, με στόχο τη διαρθρωτική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας κόστους μέσω μείωσης της εντάσεως εργασίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας και απελευθερώνεται δυναμικότητα για μελλοντική ανάπτυξη.