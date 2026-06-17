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ΕΑΔΑΔ: Στη Θεσσαλονίκη το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου της ΕΔΑΔ ήταν ο John Antonakis, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης

Academia 17.06.2026, 19:17
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ΕΑΔΑΔ: Στη Θεσσαλονίκη το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο
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Με τη συμμετοχή άνω των 260 συνέδρων πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις 13 και 14 Ιουνίου,  το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΑΔΑΔ).

Το συνέδριο αποτέλεσε ένα ανοιχτό επιστημονικό βήμα για ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ερευνήτριες, στελέχη επιχειρήσεων, υποψήφιους/ες διδάκτορες και φοιτητές και φοιτήτριες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και της Εργασιακής/Οργανωσιακής Ψυχολογίας.

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισαν η Καθ. Χριστίνα Μπουτσούκη, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο Καθ. Ιωάννης Νικολάου, Πρόεδρος της ΕΑΔΑΔ από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης Γκορέζης από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, Γενικός Γραμματέας της ΕΑΔΑΔ και Υπεύθυνος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Κεντρικός ομιλητής (keynote speaker) του συνεδρίου ήταν ο John Antonakis, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης (Ελβετία), με παγκόσμια αναγνώριση στην έρευνα για την ηγεσία και τη χαρισματική επικοινωνία.

Ο τίτλος της παρουσίασής του ήταν: “Studying charisma scientifically”. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, ενώ έχει αναφερθεί από New York Times, Financial Times, The Economist, BBC και πλήθος άλλων διεθνών μέσων.

Το συνέδριο περιέλαβε δύο panels με στελέχη επιχειρήσεων που ενσάρκωσαν τον βασικό στόχο της ΕΑΔΑΔ: τη σύνδεση έρευνας και πράξης.

Panel 1 — “Evidence-based HRM στην πράξη: από τα δεδομένα στις αποφάσεις για τους ανθρώπους” – Συντονίστρια: Καθ. Μαρία Βακόλα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

▸ Kariera.gr — Ελένη Πάτα, Head of Sales

▸ Titan — Αποστολία Χατζηβρέττα, Plant Human Resources Supervisor

▸ Lidl Ελλάς — Δημήτρης Δεμίρης, Head of Talent Acquisition & Employer Branding

Panel 2 — “Το μέλλον της εργασίας και ο μετασχηματισμός της ΔΑΔ” – Συντονίστρια: Καθ. Βικτώρια Μπέλλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

▸ Avocado Learning Experiences — Μαρίνα Κουναλάκη, Managing Partner

▸ Isomat — Δήμητρα Μπασλή, Group HR Director

▸ Ελληνικός Χρυσός — Μαρία Μεϊμάρογλου, HR Manager of Skouries

Το πρόγραμμα περιέλαβε πέντε επιστημονικά sessions με 37 προφορικές παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών που κάλυψαν κεντρικά θέματα του πεδίου: Ηγεσία, Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού, ΔΑΔ στην Ψηφιακή Εποχή, Ψυχολογικές Διεργασίες & Εργασιακή Ευημερία, καθώς και Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε session poster παρουσιάσεων με 7 αναρτημένες εργασίες.

Το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου  πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΔΑΔ, μια σημαντική στιγμή για την κοινότητα, κατά την οποία τα μέλη ενημερώθηκαν για την πορεία της Ακαδημίας και συζήτησαν τις προτεραιότητές της για το επόμενο διάστημα.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των εξής φορέων:

Χρυσοί χορηγοί: Kariera.gr, Ελληνικός Χρυσός, Lidl Ελλάς, Isomat, Titan, Avocado Learning Experiences

Αργυροί χορηγοί: Deloitte, Broken Hill Publishers, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Χάλκινοι χορηγοί: ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΠΑ, Qmetric, Netcompany

Χορηγός Επικοινωνίας: HR Professional, Workforce

Η Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΑΔΑΔ) ιδρύθηκε επίσημα το 2025 και αποτελεί την πρώτη επιστημονική ακαδημία στην Ελλάδα αφιερωμένη αποκλειστικά στο πεδίο της ΔΑΔ, της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και της Εργασιακής/Οργανωσιακής Ψυχολογίας και συναφών αντικειμένων. Αποστολή της είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και επαγγελματικής πράξης και η ανάδειξη της evidence-based προσέγγισης στη ΔΑΔ.

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