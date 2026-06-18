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ΑΑΔΕ: Αναβαθμίζει τη φυσική εξυπηρέτηση με το νέο δίκτυο «myPoint»

Τα 6 πρώτα «myPoint» λειτουργούν ως σταθμοί διασύνδεσης του φυσικού με το ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ

Economy 18.06.2026, 13:41
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ΑΑΔΕ: Αναβαθμίζει τη φυσική εξυπηρέτηση με το νέο δίκτυο «myPoint»
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Με την ενιαία και αναγνωρίσιμη ταυτότητα του «myPoint», η ΑΑΔΕ εγκαινίασε ένα ενιαίο δίκτυο φυσικής παρουσίας και εξυπηρέτησης του πολίτη, πραγματοποιώντας τη μετάβαση από το παραδοσιακό, γραφειοκρατικό
μοντέλο συναλλαγής σε μια σύγχρονη εμπειρία για τον πολίτη.

Η εμπειρία είναι ίδια για κάθε πολίτη, σε κάθε περιοχή, με την έναρξη να γίνεται σε έξι επιλεγμένα σημεία στην Αττική. Τα 6 πρώτα my point λειτουργούν ως σταθμοί διασύνδεσης του φυσικού με το ψηφιακό περιβάλλον της Αρχής.

Η εξέλιξη των ΥΦΕ από την ΑΑΔΕ

Οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης αναβαθμίζονται και εξελίσσονται. Μετατρέπονται από παραδοσιακά σημεία φυσικής διεκπεραίωσης σε τεχνολογικά υποστηριζόμενους κόμβους. Αποτελούν πλέον την έμπρακτη έκφραση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ στον φυσικό χώρο.

ΑΑΔΕ

Οι 3 Ζώνες Εξυπηρέτησης στα «myPoint»

Η εμπειρία του πολίτη στα «myPoint» ξεκινά από την στιγμή της εισόδου μέχρι την ολοκλήρωση του αιτήματος του πολίτη. Στα σημεία του «myPoint»έχει ενσωματωθεί σύγχρονος εξοπλισμός και ψηφιακά εργαλεία για ευκολότερη πλοήγηση.

Στην Α’ Ζώνη υπάρχει το Self Service Point: Υποδοχή, κοινόχρηστος εξοπλισμός (PCs , εκτυπωτές) και εκπαίδευση των πολιτών στις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Στη Β’ Ζώνη το Service Point: Σταθμοί υψηλής αλληλεπίδρασης για σύνθετα θέματα, εξειδικευμένη πληροφόρηση και έκδοση συγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Στη Γ’ Ζώνη το Back Office: Χώρος επεξεργασίας και διεκπεραίωσης αιτημάτων με αυξημένη ασφάλεια, χωρίς
απευθείας επαφή με το κοινό.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει την καθημερινότητα για τον φορολογούμενο. Μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι αναμονής και καθυστερήσεων, υπάρχει πολυκαναλική επικοινωνία και σύγχρονες, προσβάσιμες υποδομές για όλους και σύγχρονοι χώροι που εκπέμπουν διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και σεβασμό.

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