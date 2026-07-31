BoJ: Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια – Προειδοποιεί για πληθωρισμό άνω του 2%

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Αμετάβλητο διατήρηση το βασικό επιτόκιό της η Τράπεζα της Ιαπωνίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο δομικός πληθωρισμός στη χώρα θα μπορούσε να υπερβεί τον στόχο του 2%.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 8-1, με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Χατζίμε Τακάτα να προτείνει αύξηση στο 1,25%.

Προειδοποίηση για τον πληθωρισμό

Στις προβλέψεις της, η BοJ ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι πιθανό να επιταχυνθεί σε επίπεδο «σαφώς πάνω» από το 2% από το δεύτερο μισό του οικονομικού της έτους 2026, το οποίο διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο.

Επικαλέστηκε τις αυξήσεις των μισθών που μετακυλίονται στις τιμές πώλησης, την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και την πρόσφατη υποτίμηση του γεν. Στη συνέχεια, ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει προς το 2% καθώς θα μειώνονται οι τιμές του αργού πετρελαίου, ανέφερε η BoJ.

Ο δομικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας για τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 1,6% και παραμένει κάτω από το 2% για το μεγαλύτερο μέρος του 2026, είναι ωστόσο η πρώτη αύξηση από τον Μάρτιο.

Η απόφαση για τα επιτόκια έρχεται εν μέσω αναφορών ότι το Τόκιο πραγματοποίησε παρέμβαση το βράδυ της Πέμπτης, σε συνεργασία με τις αρχές των ΗΠΑ που διεξήγαγαν «έλεγχο επιτοκίων», μια κίνηση που συνήθως θεωρείται προάγγελος παρέμβασης.

Το γεν σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη έως και 157,96 έναντι του δολαρίου από 163, με φόντο τις έντονες εικασίες σχετικά με το εάν η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει τα επιτόκια με ταχύτερο ρυθμό λόγω της εκτίναξης των αποδόσεων των ομολόγων και του ασθενούς γεν.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αναφοράς έχει υποχωρήσει ελαφρώς από τα υψηλά πολλών δεκαετιών, αλλά παραμένει περίπου στο 2,8%.

Αξιωματούχοι της BOJ είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να κινηθούν ταχύτερα από την τρέχουσα εκτίμηση της αγοράς για μία αύξηση κάθε έξι μήνες, ανέφερε το Bloomberg πριν από την απόφαση, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αναφοράς έχει υποχωρήσει ελαφρώς από τα υψηλά πολλών δεκαετιών, αλλά παραμένει περίπου στο 2,8%.

Οι αναλυτές έχουν εστιάσει την προσοχή τους στις δηλώσεις του διοικητή της BοJ, Καζούο Ουέντα, μετά την απόφαση νομισματικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι οι τοποθετήσεις του Ουέντα θα αποτελέσουν τον οδηγό για τις αγορές.

«Το σημαντικότερο ερώτημα είναι εάν ο διοικητής Ουέντα και η BοJ θα δώσουν σήμα για επιτάχυνση του ρυθμού των μελλοντικών αυξήσεων. Αυτό θα είναι το σημείο εστίασης της συνεδρίασης, και η συνέντευξη Τύπου του Ουέντα θα είναι το μέρος όπου οι αγορές θα αναζητήσουν απαντήσεις», σύμφωνα με σημείωμα του Ουατάρου Ασό, ειδικού προϊόντων στην RBC BlueBay Asset Management.

Ο δομικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας για τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 1,6% και παραμένει κάτω από το 2% για το μεγαλύτερο μέρος του 2026.