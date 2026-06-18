Μαρκόπουλος: Συνάντηση με Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών για κλαδικά ζητήματα

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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, μεταξύ του νέου υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου και του προέδρου του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Μιχάλη Πόλυγγερ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την αγορά αλλά και τον λογιστικό και φοροτεχνικό κλάδο ενόψει και της κατάθεσης στην Βουλή του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΟ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και των επαγγελματικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των επαγγελματιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.