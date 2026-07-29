Δημήτρης Μαρκόπουλος: Επαφές με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα

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Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου κοινωνικού διαλόγου με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, επισκέφθηκε τον Βόλο και την Αργολίδα.

Οι συναντήσεις

Στον Βόλο, ο κ. Μαρκόπουλος συναντήθηκε αρχικά με τον Αριστοτέλη Μπασδάνη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, καθώς και με εκπροσώπους τοπικών παραγωγικών φορέων. Ο κ. Μπασδάνης παρέδωσε στον Υφυπουργό υπόμνημα με την πρόταση του Επιμελητηρίου για νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, Γιώργο Σακελάρη, και αντιπροσωπεία του Συλλόγου, παρουσία της βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττας Μακρή. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το αυξημένο κόστος λειτουργίας, η φορολογία, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στην Αργολίδα, ο κ. Μαρκόπουλος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων, Δημήτρη Ορφανό, και τον Δήμαρχο Άργους–Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζο. Στις δύο συναντήσεις συμμετείχε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ενώ στις συζητήσεις έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη στο Επιμελητήριο Αργολίδας με τον Πρόεδρό του, Φώτη Δαμούλο, και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της περιοχής, με αντικείμενο τις προκλήσεις της τοπικής αγοράς, αλλά και προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Κοινός άξονας όλων των συναντήσεων ήταν η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναγνώρισε τις επιβαρύνσεις που έχουν επωμιστεί μέσα από τις διαδοχικές κρίσεις, τονίζοντας ότι ο διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς συμβάλλει στη διαμόρφωση στοχευμένων παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.