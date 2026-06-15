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Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Πρόκειται για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Economy 15.06.2026, 21:13
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Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους
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Σε διάψευση των σεναρίων περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού προς τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα προχώρησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφέροντας πως δεν προβλέπεται τέτοιο κυβερνητικό σχέδιο και προσθέτοντας ότι πρόκειται για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Μαρκόπουλος: Οφείλουμε να είμαστε δημοσιονικά σταθεροί

«Ξεκαθαρίζουμε με σαφήνεια», είπε, «πως οφείλουμε να είμαστε δημοσιονομικά σταθεροί και ισορροπημένοι», σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει δώσει στους συνταξιούχους περισσότερα «από οποιαδήποτε άλλη και θα είμαστε εδώ και στο μέλλον».

Υπενθύμισε τις παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά, «τα 300 ευρώ που δόθηκαν με κόστος 560 εκατ. ευρώ και τα οποία αφορούν το 85% των συνταξιούχων, τις αυξήσεις συνολικά κατά 16% των συντάξεων από το 2023 έως σήμερα. Επίσης θα δώσουμε κι άλλα 700 εκατ. ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους βάσει της πορείας του πληθωρισμού και του ΑΕΠ».

«Το τελευταίο πακέτο που δόθηκε στη ΔΕΘ θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γενναιόδωρα των τελευταίων ετών κι έφτασε στο 1,7 δισ. ευρώ.  Δεν προβλέπεται λοιπόν να δοθεί 13η σύνταξη ούτε και 13ος μισθός στο Δημόσιο καθώς θα προκύψουν επιβαρύνσεις 4 επιπλέον δισ. ευρώ. 2,5 δισ. ευρώ για τις συντάξεις και 1,5 δισ. ευρώ για τον επιπλέον μισθό», ανέφερε στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας

«Οφείλουμε», σημείωσε, «να είμαστε προσεκτικοί καθώς τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι συγκεκριμένα κι επειδή ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ξαναμπλέξει σε περιπέτειες. Ξεκάθαρα στην προμετωπίδα μας είναι ο αγώνας καλυτέρευσης της ζωής και των συνταξιούχων. Αν όμως πάμε σε μια μονοθεματική αποτύπωση μέτρων στη ΔΕΘ και σε παροχές προς μία ή δύο μόνο κοινωνικές κατηγορίες, αυτό θα σημάνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με κανέναν άλλο τομέα».

«Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δημογραφικά προβλήματα. Υπάρχει ανάγκη τόνωσης των ελεύθερων επαγγελματιών, των ιδιωτικών υπαλλήλων κ.ά. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα προκύψουν περαιτέρω μέριμνες και διευκολύνσεις για τους συνταξιούχους ή τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και κοστολογημένοι», συμπλήρωσε.

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