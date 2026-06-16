ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα

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Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας έχει φτάσει το ρεκόρ του 1 δισ. ευρώ (0,8 δισ. λίρες) την ημέρα, σύμφωνα με επίσημα εμπορικά στοιχεία, πυροδοτώντας ανησυχίες για το μέλλον της «βιομηχανικής ραχοκοκαλιάς» της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Το χάσμα μεταξύ των εισαγωγών της ΕΕ από την Κίνα και των εξαγωγών της προς την Κίνα ανήλθε σε 31,9 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της Eurostat.

Τα ανησυχητικά στοιχεία για την ΕΕ

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζονται να συναντηθούν την Πέμπτη για να συζητήσουν μέτρα αντιμετώπισης της αυξανόμενης εμπορικής ανισορροπίας, η οποία περιλαμβάνει την αυξημένη παρουσία κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων – τα οποία εξάγονται από μια βιομηχανία που λαμβάνει σημαντικές επιδοτήσεις – στην Ευρώπη, καθώς και τη χρήση καθημερινών εξαρτημάτων σε εργοστάσια σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο εμπειρογνώμονας σε θέματα εμπορίου Ραφαέλ Χιμένεζ Μπουέντια, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών για την Κίνα «Mercator», δήλωσε ότι τα εμπορικά στοιχεία για τον Μάιο και τον Ιούνιο πιθανότατα θα δείξουν περαιτέρω αύξηση του ελλείμματος.

«Οι αποστολές που έχουν ήδη καταγραφεί από τα τελωνεία της Κίνας, αλλά βρίσκονται ακόμη εν πλω και δεν έχουν ακόμη καταγραφεί στα τελωνειακά στοιχεία της ΕΕ, υποδηλώνουν ότι το εμπορικό έλλειμμα περίπου 1 δισ. ευρώ την ημέρα είναι πιθανό να παραμείνει στα στοιχεία της ΕΕ για τον Μάιο και τον Ιούνιο, τα οποία θα δημοσιευτούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», ανέφερε.

Ο Αλεξάντερ Τζούλιους, πρόεδρος της Eurometal, της εμπορικής οργάνωσης που εκπροσωπεί τους αγοραστές προϊόντων χάλυβα, προέτρεψε τους ηγέτες της ΕΕ να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που, κατά την άποψη των μελών του, ενέχει η Κίνα για τα εργοστάσια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Πραγματικά υποφέρουμε πάρα πολύ, και οι πολιτικοί κινούνται προς εντελώς λάθος κατεύθυνση, χωρίς να συνειδητοποιούν πόσο πολύ οι Κινέζοι καταστρέφουν τη βιομηχανική ραχοκοκαλιά της Ευρώπης», είπε.

«Αν καταλήξουμε να εξαρτιόμαστε από την Κίνα, η Κίνα θα μπορεί να μας υπαγορεύει ποια εξαρτήματα θα μας διατίθενται —αυτά που δεν παράγουμε πλέον— και θα καθορίζει την ποσότητα και την τιμή», είπε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για τις αμυντικές βιομηχανίες.

«Καμπανάκια» κινδύνου

Το αυξανόμενο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ έχει οδηγήσει σε προειδοποιήσεις ότι η Ένωση ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα «Κίνα σοκ 2.0», επαναλαμβάνοντας την εμπειρία των ΗΠΑ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας βιομηχανιών σε μια περιοχή που έγινε γνωστή ως «rust belt» (ζώνη της σκουριάς), μετά την ένταξη του Πεκίνου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε σε συνέδριο στις Βρυξέλλες νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το έλλειμμα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Οι επιλογές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να έχει συζητήσει διάφορες επιλογές, με τους δασμούς να αποτελούν την λιγότερο πιθανή επιλογή, δεδομένης της «πολιτικής δυσκολίας» που συνεπάγεται η εξασφάλιση συναίνεσης.

Μια άλλη επιλογή που οι αναλυτές θεωρούν πιο εφικτή είναι η επιβολή ποσοστώσεων στις εισαγωγές κινεζικών χημικών προϊόντων και υβριδικών αυτοκινήτων.

Οι εισαγωγές των τελευταίων έχουν εκτοξευθεί από το 2024, όταν η ΕΕ επέβαλε δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά όχι στα υβριδικά.

Το Πεκίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς ότι οι Κινέζοι εξαγωγείς επωφελούνται αθέμιτα από κρατικές επιδοτήσεις, ενώ την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι «ποτέ δεν επιδίωξε σκόπιμα εμπορικό πλεόνασμα».

Επίσης, έχει υποστηρίξει ότι ένα «σημαντικό μερίδιο» του πλεονάσματος προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ που παράγουν στην Κίνα και επανεξάγουν προς την Ένωση.

Στην πορεία προς τη σύνοδο των G7 στο Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για μια συνεργατική προσέγγιση, πριν η ΕΕ αποφασίσει αν θα σκληρύνει την εμπορική της πολιτική έναντι της Κίνας.

Με την απουσία της Κίνας από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Η Γαλλία έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση της ύπαρξης ενός προβλήματος αποτελεί από μόνη της μια επιτυχία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Xinhua» ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου το ήμισυ των εξαγωγών της Κίνας αποτελείται από εξαρτήματα που «μειώνουν σημαντικά» το κόστος για τα εργοστάσια της ΕΕ.