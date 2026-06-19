ΑΔΜΗΕ: Στα 4,05 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή ορίστηκε η τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ θα εκδοθούν συνολικά 130.864.197 νέες μετοχές

Η τιμή διάθεσης είναι η ίδια στην διεθνή προσφορά και στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από θεμελιώδη επενδυτή (cornerstone investor) ήτοι από την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group, η οποία εγγράφηκε για 70 εκατομμύρια ευρώ καθώς και από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), εταιρεία που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία αποτελεί τον υφιστάμενο μέτοχο πλειοψηφίας της εταιρείας, η οποία εγγράφηκε για 270,9 εκατομμύρια ευρώ και θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της ανερχόμενο σε 51,12%.

Επιπλέον, η συνδυασμένη προσφορά προσέλκυσε σημαντική ζήτηση από άλλους βασικούς (anchor) επενδυτές, από μια σειρά παγκοσμίου βεληνεκούς, υψηλής κεφαλαιοποίησης, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και από εξειδικευμένους επενδυτές του κλάδου.

Τελικώς, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (με εξαίρεση τις προσφορές από τον ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και την Capital World Investors) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλάσια, με τις περισσότερες Νέες Μετοχές να αναμένεται να διατεθούν σε θεμελιώδεις επενδυτές και υφιστάμενους μετόχους.

Με βάση τη ζήτηση αυτή, στις 19 Ιουνίου, 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε:

(i) να αποδεχτεί προσφορές για τις Νέες Μετοχές για το ποσό των 530 εκατομμυρίων ευρώ και

(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης για τις Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην Συνδυασμένη Προσφορά στα 4,05 ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Συνεπώς, ένας συνολικός αριθμός 130.864.197 Νέων Μετοχών αναμένεται να εκδοθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 Ιουνίου 2026.