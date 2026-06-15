ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 16,5% στην παραγωγή κατασκευών το πρώτο τρίμηνο

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Σημαντική αύξηση 16,5% παρουσίασε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία έχουν διορθωθεί ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, όταν ο δείκτης είχε σημειώσει μείωση 3,8% σε ετήσια βάση.

Σε τριμηνιαία βάση, η κατασκευαστική δραστηριότητα εμφάνισε κάμψη, καθώς ο δείκτης του πρώτου τριμήνου υποχώρησε κατά 44,6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, η πτώση ήταν ηπιότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το τελευταίο τρίμηνο του 2024, όταν είχε φθάσει το 51%.

Παράλληλα, ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατέγραψε αύξηση 2,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, υποδηλώνοντας ότι η υποκείμενη τάση του κλάδου παραμένει ανοδική.