Bacardi: Το Havana Club μένει… κουβανικό στις ΗΠΑ

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Περισσότερο από έξι δεκαετίες μετά την Κουβανική Επανάσταση, η διαμάχη γύρω από το εμβληματικό ρούμι Havana Club εξακολουθεί να απασχολεί τα αμερικανικά δικαστήρια. Η τελευταία εξέλιξη αποτελεί σημαντική νίκη για την κουβανική πλευρά, καθώς ο πολυετής αγώνας για το εμπορικό σήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ανοιχτός, με τη Bacardi να βλέπει ακόμη μία προσφυγή της να απορρίπτεται.

Απορρίφθηκε η προσφυγή της Bacardi

Σύμφωνα με το Reuters, το Ομοσπονδιακό Εφετείο του 4ου Κύκλου, με έδρα το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, απέρριψε την ένσταση της Bacardi κατά της απόφασης του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (USPTO), το οποίο είχε ανανεώσει το 2016 την ομοσπονδιακή κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Havana Club» υπέρ της κρατικής κουβανικής εταιρείας Cubaexport.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο επικύρωσε ότι η ανανέωση του σήματος ήταν νόμιμη, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Bacardi ότι η κατοχύρωση έπρεπε να είχε λήξει ήδη από το 2006.

Η αντίδραση της εταιρείας

Η Bacardi δήλωσε απογοητευμένη από την ετυμηγορία, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο ουσιαστικά επέτρεψε στην κουβανική κυβέρνηση να διατηρήσει για μία δεκαετία ένα εμπορικό σήμα που, σύμφωνα με την ίδια, αποκτήθηκε μετά από παράνομη κατάσχεση.

Η εταιρεία υποστήριξε ακόμη ότι η ισχύς του συγκεκριμένου σήματος λήγει μέσα στον Ιούνιο και εκτίμησε πως δεν θα μπορεί να ανανεωθεί εκ νέου, επικαλούμενη νομοθεσία του 2024 που απαγορεύει σε αμερικανικά δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες να αναγνωρίζουν εμπορικά σήματα τα οποία προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από την κουβανική κυβέρνηση.

Από την πλευρά τους, τόσο η Cubaexport όσο και εκπρόσωπος του USPTO απέφυγαν να σχολιάσουν την απόφαση.

Η ιστορία πίσω από τη διαμάχη

Η αντιπαράθεση έχει τις ρίζες της στην Κουβανική Επανάσταση. Η Bacardi υποστηρίζει ότι μετά το 1960 η κυβέρνηση της Κούβας κατέσχεσε παράνομα την εταιρεία Jose Arechabala S.A., η οποία είχε δημιουργήσει το εμπορικό σήμα Havana Club.

Αργότερα η Bacardi απέκτησε τα δικαιώματα της οικογένειας Arechabala και από το 1995 διαθέτει στις Ηνωμένες Πολιτείες ρούμι με την ονομασία Havana Club.

Την ίδια στιγμή, η Cubaexport είχε κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα στις ΗΠΑ ήδη από το 1976, ενώ εκτός αμερικανικής αγοράς το Havana Club διατίθεται διεθνώς μέσω της συνεργασίας της με τη γαλλική Pernod Ricard.

Η δικαστική πορεία

Το 2005 η Cubaexport επιχείρησε να ανανεώσει το εμπορικό σήμα, όμως τότε δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η κατάσταση άλλαξε προς το τέλος της προεδρίας Ομπάμα, όταν η άδεια εγκρίθηκε και το USPTO προχώρησε στην ανανέωση του σήματος το 2016.

Η Bacardi προσέφυγε το 2021 στη Δικαιοσύνη, όμως η αγωγή της απορρίφθηκε δύο φορές. Το Εφετείο έκρινε τελικά ότι η μεταγενέστερη άδεια του OFAC κάλυψε το προηγούμενο νομικό κώλυμα, καθιστώντας την ανανέωση του εμπορικού σήματος έγκυρη και εμπρόθεσμη.

Παρά τη νέα δικαστική ήττα, η πολύχρονη αντιπαράθεση για το Havana Club δεν φαίνεται να έχει φτάσει ακόμη στο οριστικό της τέλος, καθώς η Bacardi αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών κινήσεων με βάση το ισχύον αμερικανικό νομοθετικό πλαίσιο.