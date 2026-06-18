Kroger: Προειδοποίηση για πληθωρισμό και αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτών στις ΗΠΑ

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Η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ αποτυπώνει με σαφήνεια μια νέα πραγματικότητα: οι καταναλωτές ψωνίζουν πιο προσεκτικά, περιορίζοντας τα μεγάλα καλάθια και επιλέγοντας πιο στοχευμένες αγορές. Σε αυτό το περιβάλλον, η Kroger, ο αμερικανικός κολοσσός λιανεμπορίου προειδοποιεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να ενταθούν προς το τέλος του έτους.

Η εταιρεία διατηρεί τις ετήσιες προβλέψεις της, ωστόσο το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η κατανάλωση αλλάζει και η αβεβαιότητα παραμένει.

Η Kroger διαπιστώνει αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας υποστηρίζει ότι οι πελάτες εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί, πραγματοποιώντας περισσότερες «προωθητικές» αγορές και λιγότερα εβδομαδιαία ψώνια.

Η τάση αυτή επηρεάζει άμεσα τον τζίρο και τη σύνθεση των αγορών, καθώς τα βασικά προϊόντα τροφίμων παρουσιάζουν πιο αργή ανάπτυξη.

Πίεση από τον ανταγωνισμό και τον πληθωρισμό

Οι μεγάλες αλυσίδες όπως η Walmart και η Costco εντείνουν τον ανταγωνισμό στις τιμές, οδηγώντας σε μια «μάχη αξίας» στο λιανεμπόριο.

Η Kroger απαντά με μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα, επενδύσεις σε ιδιωτικές ετικέτες και ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών της.

Τα οικονομικά αποτελέσματα και τα περιθώρια κέρδους

Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δείχνουν μικρή πίεση στα περιθώρια κέρδους. Το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 22,7% από 23% έναν χρόνο πριν, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Παράλληλα, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προβλέψεις, φτάνοντας τα 46,12 δισ. δολάρια.

Η εκτίμηση της αγοράς

Οι αναλυτές της CFRA Research επισημαίνουν ότι η «μάχη τιμών» εντείνεται, καθώς οι λιανέμποροι προσπαθούν να διατηρήσουν μερίδιο αγοράς σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και πιεσμένης ζήτησης.

Οι επενδύσεις σε τεχνολογία και logistics θεωρούνται κρίσιμες για την επόμενη ημέρα.

Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία επιμένει στον στόχο για αύξηση πωλήσεων και σταθερή κερδοφορία, ποντάροντας σε προσφορές, νέα καταστήματα και ενίσχυση των ιδιωτικών brands.

Το στοίχημα πλέον είναι αν η στρατηγική τιμής θα καταφέρει να αντισταθμίσει την επίδραση του πληθωρισμού και της μειωμένης κατανάλωσης.