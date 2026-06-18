Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

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Σε μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στη θαλάσσια κυκλοφορία από και προς τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα ανάρτηση της U.S. Central Command στο «x» , οι αμερικανικές δυνάμεις σταμάτησαν κάθε ενέργεια επιβολής αποκλεισμού και πλέον δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President’s direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

Σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με την εντολή του Προέδρου. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς ιρανικά λιμάνια στον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Όλες οι στρατιωτικές προσπάθειες επιβολής αποκλεισμού των ΗΠΑ έχουν σταματήσει. Τα σπουδαία πολεμικά μας πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται, τηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή”.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη σημαντικότερη θαλάσσια δίοδο μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Η επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση των ναύλων των δεξαμενόπλοιων, μείωση των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου και αποκατάσταση των εμπορικών ροών που είχαν διαταραχθεί τους τελευταίους μήνες.