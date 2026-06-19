Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο

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Αντιμέτωπος με την αμφισβήτηση, ακόμα και από το στρατόπεδο MAGA, για την αποτελεσματικότητα του μνημονίου συναντίληψης που υπέγραψε με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη στο Axios όπου επιχείρησε να εμφανιστεί πιο ισχυρός από ποτέ αλλά χωρίς να αποφύγει να παραδεχτεί το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η πολεμική του εκστρατεία.

Μεγάλη μερίδα του Τύπου, στις ΗΠΑ και διεθνώς, σχολιάζει δηκτικά τη θεαματική στροφή Τραμπ που μετά από 107 μέρες πολέμου και αφού είχε απαιτήσει από το Ιράν άνευ όρων παράδοση, αναγκάστηκε να υπογράψει μία συμφωνία 60 ημερών, στην οποία παραχωρεί στην Τεχεράνη πολλά περισσότερα από αυτά που είχε παραχωρήσει ο Μπαράκ Ομπάμα στη συνθήκη του 2015.

Αντίστοιχα, τμήματα των Ρεπουμπλικανών κάνουν λόγο για μια κακή συμφωνία αλλά αποφεύγουν να κοντραριστούν δημόσια με τον Τραμπ και ρίχνουν την ευθύνη στους συμβούλους του, φωτογραφίζοντας τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς που φέρεται να επέμενε για την υπογραφή του μνημονίου.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου εάν αισθάνεται ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία και εάν έχει αποκομίσει κάποια γνώση για τα όρια της εξουσίας του, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του».

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«Δεν έχω πάρει ακόμα αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν (σ.σ. μάλλον γενικά), αλλά δεν υπάρχουν όρια (σ.σ. μάλλον για τον ίδιο)», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια παρουσίασε το αφήγημα περί νίκης των ΗΠΑ και ήττας του Ιράν.

«Δεν θα έχουμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πράγμα κλείνει αυτόματα»

«Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο» είπε και έφτασε να ισχυριστεί ότι το «μνημόνιο συνιστά πιθανώς μία άνευ όρων παράδοση του Ιράν».

Υποστήριξε ακόμα ότι ο πόλεμος απέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ όταν είναι γνωστό ότι ο στρατός είχε ξεμείνει από επαρκή αποθέματα πυραύλων.

«Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Εγώ έκανα έναν ναυτικό αποκλεισμό από τον οποίο ούτε ένα πλοίο δεν μπόρεσε να περάσει. Κάποιοι προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ», ανέφερε για τον αποκλεισμό στα ήδη αποκλεισμένα από το Ιράν, Στενά του Ορμούζ.

Παραδοχή Τραμπ για έλλειψη εναλλακτικών

Ωστόσο ο Τραμπ σε άλλο σημείο παραδέχτηκε ότι δεν είχε άλλη εναλλακτική από τη σύναψη συμφωνίας, από τη στιγμή που η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ απειλώντας με ασφυξία την παγκόσμια οικονομία.

Σε ερώτηση σχετικά με την κριτική που δέχεται από τα «γεράκια» ότι φάνηκε υποχωρητικός απέναντι στην Τεχεράνη, ο Τραμπ είπε:

«Ο μόνος τρόπος για να γίνω πιο σκληρός είναι να πάω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω. Σωστά; Αλλά τι μας προσφέρει αυτό; Το Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν».

«Δεν θα έχουμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πράγμα κλείνει αυτόματα», είπε, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Αυτό είναι το είδος του πράγματος που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παγκόσμια ύφεση».

Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν την ανησυχία του ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχιζαν να στερεύουν και ότι ένα παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ θα μπορούσε να ξεσπάσει εάν τα Στενά παρέμεναν κλειστά.

Ανοιχτό το μέτωπο του Λιβάνου

Μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου από τον Τραμπ και τον Πεζεσκιάν αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις 60 ημερών – με δυνατότητα παράτασης – όπου θα πρέπει να συμφωνηθούν τα ακανθώδη ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον τρόπο που θα προχωρήσει η άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Η τελετή υπογραφής του μνημονίου που ήταν να λάβει χώρα σήμερα σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ελβετία ακυρώθηκε ενώ σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς το επόμενο στάδιο των συνομιλιών δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Εν τω μεταξύ το Ισραήλ, που δεν ρωτήθηκε για τη συμφωνία, καλείται να τη σεβαστεί καθώς προβλέπεται εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 άτομα, ενώ ανακοίνωσε και τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών.