 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο

Σε συνέντευξή του στο Axios ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η επιλογή κλιμάκωσης των επιθέσεων στο Ιράν δεν θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα αλλά προσπάθησε για ακόμα μία φορά να εμφανιστεί ως κυρίαρχος του παιχνιδιού

World 19.06.2026, 13:10
Σχολιάστε
Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αντιμέτωπος με την αμφισβήτηση, ακόμα και από το στρατόπεδο MAGA, για την αποτελεσματικότητα του μνημονίου συναντίληψης που υπέγραψε με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη στο Axios όπου επιχείρησε να εμφανιστεί πιο ισχυρός από ποτέ αλλά χωρίς να αποφύγει να παραδεχτεί το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η πολεμική του εκστρατεία.

Μεγάλη μερίδα του Τύπου, στις ΗΠΑ και διεθνώς, σχολιάζει δηκτικά τη θεαματική στροφή Τραμπ που μετά από 107 μέρες πολέμου και αφού είχε απαιτήσει από το Ιράν άνευ όρων παράδοση, αναγκάστηκε να υπογράψει μία συμφωνία 60 ημερών, στην οποία παραχωρεί στην Τεχεράνη πολλά περισσότερα από αυτά που είχε παραχωρήσει ο Μπαράκ Ομπάμα στη συνθήκη του 2015.

Αντίστοιχα, τμήματα των Ρεπουμπλικανών κάνουν λόγο για μια κακή συμφωνία αλλά αποφεύγουν να κοντραριστούν δημόσια με τον Τραμπ και ρίχνουν την ευθύνη στους συμβούλους του, φωτογραφίζοντας τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς που φέρεται να επέμενε για την υπογραφή του μνημονίου.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου εάν αισθάνεται ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία και εάν έχει αποκομίσει κάποια γνώση για τα όρια της εξουσίας του, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του».

«Δεν έχω πάρει ακόμα αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν (σ.σ. μάλλον γενικά), αλλά δεν υπάρχουν όρια (σ.σ. μάλλον για τον ίδιο)», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια παρουσίασε το αφήγημα περί νίκης των ΗΠΑ και ήττας του Ιράν.

«Δεν θα έχουμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πράγμα κλείνει αυτόματα»

«Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο» είπε και έφτασε να ισχυριστεί ότι το «μνημόνιο συνιστά πιθανώς μία άνευ όρων παράδοση του Ιράν».

Υποστήριξε ακόμα ότι ο πόλεμος απέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ όταν είναι γνωστό ότι ο στρατός είχε ξεμείνει από επαρκή αποθέματα πυραύλων.

«Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Εγώ έκανα έναν ναυτικό αποκλεισμό από τον οποίο ούτε ένα πλοίο δεν μπόρεσε να περάσει. Κάποιοι προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ», ανέφερε για τον αποκλεισμό στα ήδη αποκλεισμένα από το Ιράν, Στενά του Ορμούζ.

Παραδοχή Τραμπ για έλλειψη εναλλακτικών

Ωστόσο ο Τραμπ σε άλλο σημείο παραδέχτηκε ότι δεν είχε άλλη εναλλακτική από τη σύναψη συμφωνίας, από τη στιγμή που η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ απειλώντας με ασφυξία την παγκόσμια οικονομία.

Σε ερώτηση σχετικά με την κριτική που δέχεται από τα «γεράκια» ότι φάνηκε υποχωρητικός απέναντι στην Τεχεράνη, ο Τραμπ είπε:

«Ο μόνος τρόπος για να γίνω πιο σκληρός είναι να πάω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω. Σωστά; Αλλά τι μας προσφέρει αυτό; Το Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν».

«Δεν θα έχουμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το πράγμα κλείνει αυτόματα», είπε, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Αυτό είναι το είδος του πράγματος που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παγκόσμια ύφεση».

Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν την ανησυχία του ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχιζαν να στερεύουν και ότι ένα παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ θα μπορούσε να ξεσπάσει εάν τα Στενά παρέμεναν κλειστά.

Ανοιχτό το μέτωπο του Λιβάνου

Μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου από τον Τραμπ και τον Πεζεσκιάν αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις 60 ημερών – με δυνατότητα παράτασης – όπου θα πρέπει να συμφωνηθούν τα ακανθώδη ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον τρόπο που θα προχωρήσει η άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Η τελετή υπογραφής του μνημονίου που ήταν να λάβει χώρα σήμερα σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ελβετία ακυρώθηκε ενώ σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς το επόμενο στάδιο των συνομιλιών δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Εν τω μεταξύ το Ισραήλ, που δεν ρωτήθηκε για τη συμφωνία, καλείται να τη σεβαστεί καθώς προβλέπεται εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 άτομα, ενώ ανακοίνωσε και τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΕ: Η «μάχη» των ηγετών για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό – Οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις
World

Η «μάχη» στην ΕΕ για τον 7ετή προϋπολογισμό - Οι αντιθέσεις
Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο
World

Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα
ΕΕ: Καθυστερεί την εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα
World

Η ΕΕ επιλέγει διάλογο αντί για «όπλα» με την Κίνα
SpaceX: Σχεδιάζει συμφωνία ομολόγων 20 δισ. δολ. μετά την IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX σχεδιάζει έκδοση ομολόγων 20 δισ. δολ.
Πολυτελή ακίνητα: Άλλαξε χέρια η κατοικία της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μανχάταν για 16,5 εκατ. δολ.
World

Άλλαξε χέρια η κατοικία της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μανχάταν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το myPoint - Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το myPoint - Δημιουργούνται νέα κέντρα για εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
Aldi: Το γερμανικό «φαινόμενο» που πολιορκεί την Αμερική με όπλο τις χαμηλές τιμές
Business

Η γερμανική «μηχανή» χαμηλών τιμών που σαρώνει την Αμερική

Με επένδυση 9 δισ. δολαρίων και στόχο 4.000 καταστήματα, η Aldi επιχειρεί τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Commodities

Ανεβαίνει η τιμή στο Γάλλιο - Πως ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Τζούλη Καλημέρη
«Κόκκινα δάνεια»: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες
Τράπεζες

«Κόκκινα» δάνεια: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες

Οι ροές σε «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν στη ζώνη των 1,4 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα

Αγης Μάρκου
Ιράν: Αναμένει σημαντική οικονομική ανακούφιση από την προσωρινή συμφωνία με ΗΠΑ
World

Οικονομικές «ανάσες» για Ιράν από τη συμφωνία με ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα καταρτίσουν σχέδιο αποκατάστασης του Ιράν και προώθησης της οικονομικής του ανάπτυξης

Δημήτρης Σταμούλης
Επαγγελματική ασφάλιση για όλους με δικαίωμα «μεταφοράς» δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ελεύθερη μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο

Εντός του θέρους το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης

Κώστας Παπαδής
Τουρισμός: Κερδίζει έδαφος η Ελλάδα ως προορισμός από τις long haul αγορές
Τουρισμός

Κερδίζει «πόντους» η Ελλάδα από τις long haul αγορές [γράφημα]

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών από ταξιδιώτες που προέρχονται από ΗΠΑ και Βραζιλία έως Νότια Κορέα και Αυστραλία

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Το παρασκήνιο της αποεπένδυσης από τη Ρωσία
Business

Το δύσκολο «αντίο» της UniCredit στη Μόσχα

Η εμπλοκή του αδελφού του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit αποκαλύπτει το παρασκήνιο της προσπάθειας της ιταλικής τράπεζας να αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
ΕΕ: Η «μάχη» των ηγετών για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό – Οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις
World
Upd: 15:29

Η «μάχη» στην ΕΕ για τον 7ετή προϋπολογισμό - Οι αντιθέσεις

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το αμφιλεγόμενο ζήτημα του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, το οποίο χωρίζει τις κυβερνήσεις της ΕΕ σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα

Μελίνα Ζιάγκου
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα

Η «πράσινη» ιστορία της Allbirds που έντυσε τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά μαγεύτηκε από την AI και άλλαξε όνομα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΕ: Καθυστερεί την εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα
World

Η ΕΕ επιλέγει διάλογο αντί για «όπλα» με την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ επιλέγουν διάλογο με το Πεκίνο αντί για άμεση δράση λόγω φόβων για αντίποινα

SpaceX: Σχεδιάζει συμφωνία ομολόγων 20 δισ. δολ. μετά την IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX σχεδιάζει έκδοση ομολόγων 20 δισ. δολ.

Η SpaceX αξιοποιεί τις αγορές ομολόγων μετά την άντληση 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο

Πολυτελή ακίνητα: Άλλαξε χέρια η κατοικία της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μανχάταν για 16,5 εκατ. δολ.
World

Άλλαξε χέρια η κατοικία της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μανχάταν

Χτισμένη το 1910, η πενταόροφη μεζονέτα βρισκόταν στην αγορά από τον Μάιο του 2025 με τιμή 17,75 εκατομμύρια δολάρια

Aldi: Το γερμανικό «φαινόμενο» που πολιορκεί την Αμερική με όπλο τις χαμηλές τιμές
Business

Η γερμανική «μηχανή» χαμηλών τιμών που σαρώνει την Αμερική

Με επένδυση 9 δισ. δολαρίων και στόχο 4.000 καταστήματα, η Aldi επιχειρεί τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
Ιράν: Αναμένει σημαντική οικονομική ανακούφιση από την προσωρινή συμφωνία με ΗΠΑ
World

Οικονομικές «ανάσες» για Ιράν από τη συμφωνία με ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα καταρτίσουν σχέδιο αποκατάστασης του Ιράν και προώθησης της οικονομικής του ανάπτυξης

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ
Economy

Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ

Εντατικοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για απομιμητικά προϊόντα

ΕΕ: Η «μάχη» των ηγετών για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό – Οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις
World
Upd: 15:29

Η «μάχη» στην ΕΕ για τον 7ετή προϋπολογισμό - Οι αντιθέσεις

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το αμφιλεγόμενο ζήτημα του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, το οποίο χωρίζει τις κυβερνήσεις της ΕΕ σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα

Μελίνα Ζιάγκου
ΑΑΔΕ: Στις Περιφέρειες οι έλεγχοι πληρωμών για παρεμβάσεις της ΚΑΠ
AGRO

Στις Περιφέρειες οι έλεγχοι πληρωμών αγροτικών προγραμμάτων

Τι προβλέπει η Κοινή Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και της ΑΑΔΕ

Ασανσέρ: Σκέψεις για παράταση στην απογραφή – Ποια είναι τα προβλήματα
Economy

Σκέψεις για παράταση στην απογραφή ασανσέρ - Ποια είναι τα προβλήματα

Ακόμη και όταν ολοκληρωθεί το νέο ηλεκτρονικό μητρώο ασανσέρ, θα προκύψει η ανάγκη για απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και πιστοποιήσεις και κοστοβόρες αναβαθμίσεις

Ελληνόκτητη ναυτιλία: Πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των πλοίων
Ναυτιλία

Μεγαλώνει ο ελληνόκτητος στόλος - Πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των πλοίων

Ανοδικά κινείται η ελληνόκτητη ναυτιλία - Τον Απρίλιο του 2026 ο εμπορικός στόλος πραγματοποίησε άλμα με 1.867 πλοία

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Γύρισε» στην άμυνα απέναντι στους πωλητές η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Γύρισε» στην άμυνα απέναντι στους πωλητές το ΧΑ

Η τεχνική εικόνα παραμένει θετική, καθώς διαφαίνεται προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να δημιουργήσει μια σταθερή βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 23% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον Απρίλιο 2026
Economy

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 23% αυξήθηκε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 4,5%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Παπασταύρου: Το Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο στον ΑΔΜΗΕ
Economy

Παπασταύρου: Το Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο στον ΑΔΜΗΕ

«Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

ΕΕ: Το «δικαίωμα παραμονής» στις αγροτικές περιοχές
AGRO

Το «δικαίωμα παραμονής» στις αγροτικές περιοχές

Στο επίκεντρο και η στρατηγική της ΕΕ για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία

Neptune Lines: Στη Γαλλία το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο «Neptune Pireas»
Ναυτιλία

Στη Γαλλία το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο «Neptune Pireas» του Ομίλου Neptune

Το «Neptune Pireas» της Neptune Lines εκφόρτωσε 4.000 καινούργια οχήματα, έναν από τους μεγαλύτερους όγκους που έχει διαχειριστεί έως σήμερα το terminal

Λάμπρος Καραγεώργος
Ανεργία: Ιστορικό χαμηλό εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Μάιο του 2026
Economy

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 10,8% στην ανεργία τον Μάιο

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων σε ανεργία μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών

Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο
World

Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο

Σε συνέντευξή του στο Axios ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η επιλογή κλιμάκωσης των επιθέσεων στο Ιράν δεν θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα αλλά προσπάθησε για ακόμα μία φορά να εμφανιστεί ως κυρίαρχος του παιχνιδιού

VIVARTIA: Ένας ισχυρός όμιλος με διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων
Τα νέα της αγοράς

VIVARTIA: Ένας ισχυρός όμιλος με διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, ο Όμιλος Vivartia διατηρεί σταθερά τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους ομίλους τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 24/6
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 24/6

Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους

Συνταγματική Αναθεώρηση: Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Κόσμος

Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Σε ηλεκτρονικό δημοψήφισμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με φόντο τη Συνταγματική Αναθεώρηση, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης του άρθρου περί ευθύνης υπουργών

Μίνα Μουστάκα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies