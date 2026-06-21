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Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο Block 2 – Ακολουθεί το Block 10

Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στη χώρα μετά από 40 χρόνια

Φυσικό αέριο 21.06.2026, 11:39
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Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο Block 2 – Ακολουθεί το Block 10
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Η προοπτική για εκτέλεση δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην περιοχή του Ιονίου διανοίγεται μετά την είσοδο της αμερικανικής Chevron στο “μπλοκ 10”, στον Κυπαρισσιακό κόλπο, τον οποίο ο Andrew Deighan, Διευθυντής Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της αμερικανικής πολυεθνικής χαρακτήρισε ως περιοχή “ενδιαφέρουσα και ανεξερεύνητη”. Την ίδια ώρα επίκεινται σημαντικές εξελίξεις στο “μπλοκ 2” δυτικά της Κέρκυρας όπου προγραμματίζεται για τον επόμενο Φεβρουάριο η πρώτη γεώτρηση.

Η συμμετοχή της Chevron στο “μπλοκ 10” με ποσοστό 70% εγκρίθηκε ήδη σε χρόνο – ρεκόρ, καθώς το αίτημα υποβλήθηκε στις 28 Μαΐου και οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Έτσι, το μερίδιο της HELLENiQ ENERGY που κατείχε το σύνολο της παραχώρησης διαμορφώνεται σε 30%.

Το Block 10 βρίσκεται στην 2η ερευνητική φάση καθώς έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά και δισδιάστατες (2D) και τρισδιάστατες (3D) σεισμικές καταγραφές. Συγκεκριμένα έγινε πρόσκτηση 1.210 χιλιομέτρων σεισμικών 2D το 2022, και ακολούθησε για πρώτη φορά η πρόσκτηση 2.416 τετραγωνικών χιλιομέτρων σεισμικών 3D που καλύπτουν το 88% της παραχώρησης. Το επόμενο βήμα είναι η διενέργεια τρισδιάστατων σεισμικών στο γειτονικό μπλοκ Α2, η αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και η λήψη απόφασης για την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης η οποία τοποθετείται μετά το 2027 – 2028.

Φεβρουάριο του 2027 το Block 2

Θα προηγηθεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση στο “μπλοκ 2” δυτικά της Κέρκυρας, μέτοχοι του οποίου είναι οι ExxonMobil με 60%, Energean (που έχει και το ρόλο του διαχειριστή) 30% και HelleniQ Energy με 10%.

Είναι, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια για την προετοιμασία της οποίας επίκεινται σημαντικές εξελίξεις. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί από την Κοινοπραξία η επιλογή του λιμανιού που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της γεώτρησης (μεταφορά υλικών κλπ.) Υποψήφια είναι τα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Αστακού. Θα ακολουθήσει έως τις αρχές Ιουλίου η κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση, στην οποία θα περιληφθούν και τα αποτελέσματα της βασικής περιβαλλοντικής έρευνας που αναμένονται τις επόμενες ημέρες (αφορά την καταγραφή του βυθού).

Η εκτίμηση για το δυναμικό φυσικού αερίου στην περιοχή “Ασωπός 1” του “μπλοκ 2” κινείται στα 270 δισ. κυβικά μέτρα (συγκριτικά η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας είναι 6-7 δισ. κυβικά μέτρα). Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φθάσει έως τα 4622 μέτρα και το κόστος της στα 60-70 εκατ. ευρώ. Αν η γεώτρηση αποδειχθεί επιτυχής, θα χρειαστεί ενδεχομένως δεύτερη ερευνητική γεώτρηση και αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος θα χρειαστούν πρόσθετες επενδύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξή του. Στην περίπτωση αυτή τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο σε βάθος 20 ετών εκτιμώνται σε 10 δισ. Ευρώ.

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