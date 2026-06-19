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Πετρέλαιο: Ξανά σε αρνητικό έδαφος μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολά για κατάπαυσης πυρός

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τους κινδύνους που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ

Πετρέλαιο 19.06.2026, 18:18
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Πετρέλαιο: Ξανά σε αρνητικό έδαφος μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολά για κατάπαυσης πυρός
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Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση, αφού το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός από τις 4 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, όπως δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNBC.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Bürgenstock την Παρασκευή, δεν θα διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί

Η είδηση αυτή έρχεται λίγο μετά την αιφνιδιαστική διακοπή των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες μετατροπής μιας προσωρινής συμφωνίας σε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent για τον Αύγουστο έκλεισαν τελικά 1% χαμηλότερα στα 79,02 δολάρια ανά βαρέλι, εξαλείφοντας τα προηγούμενα κέρδη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI για τον Ιούλιο διαπραγματεύονταν 0,8% χαμηλότερα στα 75,96 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια κατευθύνονταν προς εβδομαδιαία απώλεια περίπου 8%.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Bürgenstock την Παρασκευή, δεν θα διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε επίσης ότι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα ταξιδέψει πλέον στην Ελβετία, επικαλούμενος ανεπίλυτα ζητήματα υλικοτεχνικής φύσεως που αφορούν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Βανς δήλωσε την Πέμπτη ότι δεξαμενόπλοια με πάνω από 12 εκατομμύρια βαρέλια διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ιρανοί, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, δεν πυροβόλησαν κανένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους. «Μέχρι στιγμής, τηρούν τη δική τους πλευρά της δέσμευσης.»

Επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ, Haitham Al Ghais, δήλωσε στο CNBC ότι ο οργανισμός δεν αναμένει η ζήτηση πετρελαίου να κορυφωθεί στο άμεσο μέλλον. Απορρίπτει επίσης τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που υποδεικνύουν μελλοντική υπερπροσφορά.

«[Εστιάζουμε] στα βασικά στοιχεία και δεν περιλαμβάνουμε πολλά «αν» και «αλλά» στις προβλέψεις μας, αλλά εστιάζουμε μάλλον στους πραγματικούς αριθμούς», είπε.

Προς «οριστικό τέλος» στη διαταραχή με το πετρέλαιο

Ο Tamas Varga, αναλυτής της PVM Oil Associates, δήλωσε την Παρασκευή πως φαίνεται ότι η υπό όρους επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άρση των δηλώσεων ανωτέρας βίας από το Κουβέιτ και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, όλα αυτά έχουν πείσει τους επενδυτές ότι η διαταραχή που είχε ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 120 δολάρια «έχει τελειώσει οριστικά».

Πρόσθεσε: «Η εκεχειρία των 60 ημερών αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ακόμη και αν η συμφωνία διατηρηθεί, η πρόσφατη πτώση των τιμών ενδέχεται να αποδειχθεί μη βιώσιμη βραχυπρόθεσμα».

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 75 και 82 δολαρίων το βαρέλι στο εγγύς μέλλον, με το Brent να έχει υποχωρήσει κατά περίπου 36% από το υψηλό που είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Τιάγκο Λασέρδα, αναλυτής αγοράς στην Axi, σε email προς το CNBC.

«Η προσοχή στρέφεται γρήγορα στο αν θα ακολουθήσει πράγματι η φυσική επαναλειτουργία, καθώς οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες δεν έχουν ακόμη επαναλάβει τις μεταφορές και τα ασφάλιστρα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά είναι επιφυλακτική όσον αφορά τον ρυθμό της ομαλοποίησης», ανέφερε ο Lacerda.

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