 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "National News"
    [1]=>
    string(17) "Aviation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

Τραμπ: Παρουσιάζει το νέο Air Force One – «Ένα ιπτάμενος Λευκός Οίκος»

Το νέο Air Force One μετατράπηκε σε έναν ιπτάμενο Λευκό Οίκο με ένα επίπεδο πολυτέλειας που κανείς δεν έχει ξαναδεί, σύμφωνα με τον Τραμπ

Κόσμος 21.06.2026, 21:10
Σχολιάστε
Τραμπ: Παρουσιάζει το νέο Air Force One – «Ένα ιπτάμενος Λευκός Οίκος»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το νέο Air Force One αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα μετασκευασμένο Boeing 747 που προηγουμένως ανήκε στο Κατάρ και το οποίο πλέον θα χρησιμεύει ως το επίσημο αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ.

Το ανασχεδιασμένο αεροσκάφος αντικαθιστά το εμβληματικό ανοιχτό μπλε χρώμα της εποχής Κένεντι με ένα πιο εντυπωσιακό χρωματικό συνδυασμό, που περιλαμβάνει blue navy στο κάτω μέρος, μια κόκκινη λωρίδα που διατρέχει την άτρακτο και μια μεγάλη αμερικανική σημαία στην ουρά. Η προεδρική σφραγίδα εμφανίζεται δίπλα στην μπροστινή πόρτα επιβίβασης που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος.

Το δώρο από το Κατάρ χρησιμεύει ως αεροσκάφος «γέφυρα» για τη μεταφορά του προέδρου έως ότου φτάσουν τα νέα αεροσκάφη που έχουν παραγγελθεί απευθείας από την Boeing.

«Αυτό το αεροσκάφος μετατράπηκε σε έναν ιπτάμενο Λευκό Οίκο με ένα επίπεδο πολυτέλειας που κανείς δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε ο Τραμπ από το εσωτερικό του τεράστιου υπόστεγου της Κοινής Βάσης Άντριους, ενώ τον παρακολουθούσαν μερικές εκατοντάδες συγκεντρωμένοι στρατιωτικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μίλησε αφού αποβιβάστηκε από το νέο αεροσκάφος με θεαματικό τρόπο, ενώ ακουγόταν το χαρακτηριστικό του τραγούδι «God Bless the USA».

Επιβεβαίωσε ότι θα πάει με το νέο αεροσκάφος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας τον επόμενο μήνα και πρόσθεσε  ότι θα επιστρέψει στην Κίνα «κάποια στιγμή», πιθανώς αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού που διοργανώνει η Κίνα τον Νοέμβριο. Η επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα ήταν το τελευταίο προγραμματισμένο ταξίδι με το παλιό Air Force One, είπε.

«Τώρα, όταν προσγειωνόμαστε σε αεροδρόμια στο Λονδίνο και στη Γερμανία και σε διαφορετικά μέρη, κανείς δεντο ξεπερνά αυτό, και έτσι πρέπει να το έχουμε για τη χώρα μας», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι τα χρώματα και το σχέδιο ήταν «του γούστου μου, θα έλεγα».

Πρόσθεσε ότι το νέο Air Force One θα πραγματοποιήσει μια πτήση κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 4ης Ιουλίου τον επόμενο μήνα.

Το ακριβό δώρο του Κατάρ στον πρόεδρο Τραμπ

Το δώρο από το Κατάρ χρησιμεύει ως αεροσκάφος «γέφυρα» για τη μεταφορά του προέδρου έως ότου φτάσουν τα νέα αεροσκάφη που έχουν παραγγελθεί απευθείας από την Boeing. Η παράδοσή τους έχει προγραμματιστεί προς το παρόν για το 2028.

Η κυβέρνηση δέχτηκε επίσημα πέρυσι ένα πολυτελές αεροσκάφος Boeing 747 από το Κατάρ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προεδρικό αεροσκάφος, παρά τις αμφιβολίες σχετικά με την ηθική και τη νομιμότητα της αποδοχής ενός τόσο ακριβού δώρου από ξένη κυβέρνηση.

Ο Τραμπ είχε επιμείνει στο παρελθόν ότι δεν θα ταξίδευε με το αεροσκάφος του Κατάρ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα και είχε δηλώσει ότι θα δωριζόταν σε μια μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «μικρό αδιέξοδο», καθώς περιμένουν την παράδοση των νέων αεροσκαφών απευθείας από την Boeing, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2024, αλλά έχει καθυστερήσει. Υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει από τον εμίρη του Κατάρ να χρησιμοποιήσει ένα από τα αεροσκάφη τους.

«Βλέπετε, ένας κανονικός πρόεδρος δεν θα το έκανε αυτό», είπε ο Τραμπ. «Ένας κανονικός πρόεδρος θέλει να μένει μακριά από τα αεροσκάφη. Αλλά η χώρα μας πρέπει να εκπροσωπείται όπως πρέπει.»

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι κάθε αεροσκάφος που θεωρείται «Air Force One» «πρέπει να πληροί αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας» και ότι το αεροσκάφος του Κατάρ «τροποποιήθηκε σύμφωνα με μια συστηματική τεχνική προσέγγιση που έδινε προτεραιότητα ακριβώς σε αυτές τις βασικές δυνατότητες πάνω από οτιδήποτε άλλο». Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε επίσης ότι «μεγάλο μέρος της προηγούμενης εσωτερικής διαρρύθμισης για τον αρχηγό κράτους» του αεροσκάφους διατηρήθηκε ανέπαφο.

Η Πολεμική Αεροπορία είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι τροποποιήσεις ασφαλείας στο αεροσκάφος θα κόστιζαν λιγότερο από 400 εκατομμύρια δολάρια.

Οι προσπάθειες του Τραμπ να επανασχεδιάσει το προεδρικό αεροσκάφος χρονολογούνται από την πρώτη θητεία του, όταν έδωσε εντολή ώστε ο νέος στόλος αεροσκαφών που επρόκειτο να παραληφθεί να υιοθετήσει ένα χρωματικό σχήμα σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό του προσωπικού του αεροσκάφους. Ο τότε Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέτρεψε την απόφαση τον Μάρτιο του 2023, καθώς μια μελέτη της Πολεμικής Αεροπορίας έδειξε ότι τα πιο σκούρα χρώματα θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος και να καθυστερήσουν την παράδοση των νέων αεροσκαφών, αλλά μόλις ο Τραμπ επανήλθε στην εξουσία, επανέφερε τα χρώματα που επιθυμούσε για το αεροσκάφος.

Άλλα κυβερνητικά αεροσκάφη που μεταφέρουν άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της διοίκησης θα χρησιμοποιούν επίσης παρόμοιο συνδυασμό χρωμάτων — κόκκινο, λευκό και ναυτικό μπλε —, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία νωρίτερα φέτος.

Ένας εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητα σχέδια, δήλωσε στο Associated Press ότι τα δύο υπάρχοντα αεροσκάφη, γνωστά ως VC-25A, δεν θα αποσυρθούν. Αντίθετα, θα παραμείνουν στον στόλο έως ότου τεθούν σε υπηρεσία τα νέα αεροσκάφη της Boeing, τα οποία αναφέρονται ως VC-25B, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Δεν είναι σαφές πώς θα χρησιμοποιηθούν τα παλαιότερα αεροσκάφη, αλλά ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι τόσο το αεροσκάφος του Κατάρ όσο και τα VC-25A θα είναι διαθέσιμα για χρήση και ότι «η Προεδρική Ομάδα Αερομεταφορών θα επιλέγει το κατάλληλο αεροσκάφος για κάθε αποστολή με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για το έτος 2025 – Πότε θα καταβληθούν
AGRO

Ποια είναι τα νέα ποσά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις - Πότε θα καταβληθούν
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα
OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34%
Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Τα νέα της αγοράς

Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei
NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγησή τους «μέσα σε έναν μήνα»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χορήγηση συντάξεων «μέσα σε έναν μήνα»

Για τις συντάξεις προχωρά η ψηφιοποίηση ολόκληρου του αρχείου της ασφαλιστικής ισχορίς των παλαιών ασφαλισμένων

Κώστας Παπαδής
Danone κατά Chobani και πόλεμος στο γιαούρτι για τις πρωτεΐνες
World

Ο πόλεμος του γιαουρτιού - Danone vs Chobani για μια... χούφτα πρωτεΐνες

Η Danone άσκησε αγωγή κατά της Chobani αυτή την εβδομάδα σχετικά με ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
PosoKanei: Πώς αντιδρά η αγορά στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών
Economy

Πώς αντιδρά η αγορά στο PosoKanei

Πολυεθνικές, ελληνικές βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τσεκάρουν… τις τιμές των προϊόντων τους με το PosoKanei

Δημήτρης Χαροντάκης
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Κόσμος
Πανελλαδικές 2026: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Κοινωνία

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Πώς ορίζεται η επιτυχία; Τι λέει ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ, λίγο πριν βγουν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

ΗΠΑ – Ιράν: Κατέληξαν σε «οδικό χάρτη» για οριστική συμφωνία κατά τις συζητήσεις στην Ελβετία
Κόσμος

Σε «οδικό χάρτη» για οριστική συμφωνία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν

Ολονύκτιες διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία - Τι έγινε γνωστό

Μελίνα Ζιάγκου
Κολομβία: Ο Ρούμπιο σπεύδει να συγχαρεί τον νέο ακροδεξιό πρόεδρο της χώρας
Κόσμος

Κολομβία: Ο Ρούμπιο σπεύδει να συγχαρεί τον νέο ακροδεξιό πρόεδρο της χώρας

Ο Μάρκο Ρούμπιο τηλεφώνησε για να συχγαρεί τον εκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Κολομβίας, στον οποίο είχε εκφράσει νωρίτερα την «υποστήριξή» του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ρωσία: Γιατί η πολεμική μηχανή του Πούτιν δυσκολεύεται στην εποχή των drones
Κόσμος

Γιατί η πολεμική μηχανή του Πούτιν δυσκολεύεται στην εποχή των drones

Η Ρωσία έχει χάσει περισσότερους άνδρες στο πεδίο της μάχης από όσους μπορεί να στρατολογήσει

Χεζμπολάχ: Αδύνατον να παραμείνουν στον νότιο Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις
Κόσμος

Χεζμπολάχ: Αδύνατον να παραμείνουν στον νότιο Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις

Επιμένει η Χεζμπολάχ – ΟΗΕ για Λίβανο: Για πρώτη φορά από τις 2 Μαρτίου δεν καταγράφηκαν επιθέσεις των IDF την Κυριακή

Τραμπ: Παρουσιάζει το νέο Air Force One – «Ένα ιπτάμενος Λευκός Οίκος»
Κόσμος

Καμάρι Τραμπ για τον νέο «ιπτάμενο Λευκό Οίκο» - Το δώρο του Κατάρ

Το νέο Air Force One μετατράπηκε σε έναν ιπτάμενο Λευκό Οίκο με ένα επίπεδο πολυτέλειας που κανείς δεν έχει ξαναδεί, σύμφωνα με τον Τραμπ

Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί
Κόσμος

Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση για την πιθανή παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ

Latest News
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για το έτος 2025 – Πότε θα καταβληθούν
AGRO

Ποια είναι τα νέα ποσά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις - Πότε θα καταβληθούν

Οι νέες τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025 καθορίστηκαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων

ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

Σε μάστιγμα έχει εξελιχθεί η έλλειψη προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τα ενοίκια για όσα διατίθενται να μην πέφτουν από τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αποσκοπεί στο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες, ωστόσο η ζήτηση είναι […]

OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34%

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Τα νέα της αγοράς

Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης

Τι φέρνει το Lidl House Athens, ο πρωτοποριακός χώρος 670 τ.μ. στην εμβληματική Στοά Αρσακείου

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei

Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φρούτα και Λαχανικά: Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης
AGRO

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών

Στόχος του Συνδέσμου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Πολεοδομίες: 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στον Συνήγορο του Πολίτη το 2024 [πίνακες]
Ακίνητα

Κύμα καταγγελιών για πολεοδομίες - Τα κενά [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της BluPeak Estate Analytics για τις πολεοδομίες - Οι καθυστερήσεις και οι υποχρεώσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας

Η επικαιροποίηση των οδηγιών στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της διοίκησης με τις ανάγκες των πολιτών που επαναπατρίζονται

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές
Economy

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα

Κίνα: Αντίποινα με νέους περιορισμούς σε αμερικανικές εταιρείες για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου
World

Αντίποινα από την Κίνα για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ενέταξε 10 αμερικανικές βιομηχανίες στη λίστα ελέγχου εξαγωγών του

Αγορές: Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο
Markets

Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο

Ο χρυσός τη Δευτέρα ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο άνω της μίας εβδομάδας που είχε καταγράψει στην τελευταία συνεδρίαση., με του traders να παραμένουν νευρικοί μετά της δηλώσεις Τραμπ και Τεχεράνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πανελλαδικές 2026: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Κοινωνία

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Πώς ορίζεται η επιτυχία; Τι λέει ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ, λίγο πριν βγουν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

Αλλαγή ώρας: Ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ
Κόσμος

Συζητούν πάλι για κατάργηση της αλλαγής ώρας στην ΕΕ

Η πρωτοβουλία έρχεται να αναζωπυρώσει μια ιστορία που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά «πάγωσε» σε μεμονωμένα εθνικά «αγκάθια» και στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Τζίνα Μοσχολιού
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία
Commodities

Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία

Πτώση σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όταν η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές. Το Brent υποχώρησε κατά 1,53 δολάρια, ή 1,90%, στα 79,04 δολάρια […]

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies