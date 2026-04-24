Τραμπ: Απειλεί με δασμούς το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις τεχνολογικές εταιρείες

Με μια δήλωση που επαναφέρει στο προσκήνιο τις διατλαντικές εμπορικές εντάσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιβάλουν «βαρείς δασμούς» στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν δεν καταργηθεί ο ψηφιακός φόρος που εφαρμόζεται στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, αναφέρει το CNBC σε δημοσίευμά του.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί «πολύ εύκολα» να απαντήσει με εμπορικά μέτρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πίεση προς το Λονδίνο θα κλιμακωθεί αν δεν υπάρξει αναδίπλωση.

Τι είναι ο ψηφιακός φόρος που θέλει ο Τραμπ να καταργηθεί

Ο συγκεκριμένος φόρος, που εισήχθη το 2020, επιβάλλει επιβάρυνση 2% στα έσοδα εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση, κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακές αγορές, όταν αυτά τα έσοδα προέρχονται από χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο φόρος επηρεάζει τους μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους όπως είναι η Alphabet Inc., η Meta Platforms και η Apple Inc., και αποτελεί ένα θέμα που προκαλεί εδώ και χρόνια εντάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η απάντηση του Λονδίνου και τα έσοδα

Η βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών έχει υπερασπιστεί σταθερά το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων. Μόνο την περίοδο 2024–2025, ο φόρος απέφερε περίπου 800 εκατομμύρια λίρες.

Παρά τις πιέσεις, το μέτρο παρέμεινε αμετάβλητο ακόμη και μετά τη διμερή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου τον περασμένο Μάιο, γεγονός που δείχνει ότι το Λονδίνο δεν σκοπεύει εύκολα να υποχωρήσει.

Νέο επεισόδιο στις διατλαντικές σχέσεις

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ετοιμάζονται για επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, οι πρόσφατες επικρίσεις του Τραμπ προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ προσθέτουν επιπλέον ένταση σε ένα ήδη εύθραυστο κλίμα.

Καθώς η απειλή για νέους δασμούς παραμένει στο τραπέζι, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Λονδίνου, με το ψηφιακό εμπόριο να εξελίσσεται σε νέο πεδίο γεωοικονομικής αντιπαράθεσης.