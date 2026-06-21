Χεζμπολάχ: Αδύνατον να παραμείνουν στον νότιο Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις

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Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την ισραηλινή πλευρά.

Η Χεζμπολάχ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα υπερασπιστεί τον Λίβανο απέναντι στο Ισραήλ

Η διατήρηση των ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου είναι «αδύνατη» και «δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για το Ισραήλ», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

«Έχουμε έναν λιβανέζικο στρατό που είναι ο μόνος ικανός να αναπτυχθεί και είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας» του Λιβάνου, «και με αυτόν συνεργαζόμαστε», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις δηλώσεις του ηγέτη της Χεζμπολάχ:

Hezbollah leader Naim Qassem rejected any Israeli security zone in Lebanon after Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed troops would remain in the south for as long as necessary. “Israeli troops remaining on Lebanese land is impossible,” Qassem said, adding that “Israel is an… pic.twitter.com/crkmG8zkBr — ILRedAlert (@ILRedAlert) June 21, 2026

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είναι ελεύθερες να δράσουν χωρίς περιορισμούς για να εξαλείψουν απειλές στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

ΟΗΕ για Λίβανο: Για πρώτη φορά από τις 2 Μαρτίου δεν καταγράφηκαν επιθέσεις των IDF την Κυριακή

Για πρώτη φορά από την έναρξη των συγκρούσεων στις 2 Μαρτίου, η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) δήλωσε στην εφημερίδα Haaretz ότι δεν καταγράφηκαν επιθέσεις του IDF στα νότια της χώρας.

Η UNIFIL πρόσθεσε ότι σημειώθηκαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), διευκρίνισε όμως ότι δεν υπήρξαν επιθέσεις ή εκτοξεύσεις βλημάτων, όπως τις προηγούμενες ημέρες.

Πηγή In.gr