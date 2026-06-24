Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκίνησε» στο τέλος λόγω των τραπεζών

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Στο κενό έπεσε η ούτως ή άλλως αδύναμη αντίδραση σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο τραπεζικός κλάδος εξελίχθηκε σταδιακά στο μεγάλο βαρίδι, παρά την προσπάθεια που έκαναν στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,07% στις 2.470,95 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.468,30 μονάδων (-0,18%) και 2.494,74 μονάδων (+0,89%). Ο τζίρος ανήλθε στα 278,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,3 εκατ. τεμάχια αξίας 33,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,13% στις 6.269,38 μονάδες, ενώ στο +0,23% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.186,60 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,84% στις 2.799,38 μονάδες.

Επιφυλακτικότητα

Μπορεί να προσπάθησε, αλλά το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη μέγγενη της επιφυλακτικότητας. Από τη μία το δύσκολο διεθνές κλίμα, λόγω των αναταράξεων στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street, και από την άλλη η αδυναμία στον τραπεζικό κλάδο, λόγω της νομοθετικής ρύθμισης για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον επιφυλακτικότητας στη Λ. Αθηνών.

Επίσης, η αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου προς τα 75 δολάρια το βαρέλι λειτούργησε υποστηρικτικά, καθώς εκτιμάται ότι συμβάλλει στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, εξέλιξη που θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο στις κεντρικές τράπεζες να αποφύγουν άμεσες νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Παρόλα αυτά, η εικόνα μέχρι τώρα της ελληνικής αγοράς μόνο ανησυχία δεν προκαλεί. Ακόμη δηλαδή και μια μεγαλύτερη διόρθωση της αγοράς κρίνεται φυσιολογική, εφόσον παραμείνει εντός φυσιολογικών ορίων, με την περιοχή των 2.445 μονάδων να θεωρείται σημαντικό επίπεδο στήριξης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε σήμερα η Optima Bank, η μετοχή της οποίας διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα στο καθαρό μέρισμα των 0,2185 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη χρηματιστηριακή της εικόνα.

Παράλληλα, άρχισε η διαπραγμάτευση των 130,86 εκατ. νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνολικός αριθμός των μετοχών Bank διαμορφώνεται πλέον σε 362,87 εκατομμύρια, με τον τίτλο σήμερα να κλείνει αμετάβλητος, μετά το ενδοσυνεδριακό +3,84%.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Optima, Credia, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς έχασαν πάνω από 1%, με τις Metlen, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Εθνική, Motor Oil, Helleniq Energy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθούν με ήπιες απώλειες.

Στον αντίποδα, η Coca Cola σημείωσε κέρδη 2,80%, με τις Κύπρου και ΟΤΕ να κλείνουν με κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aktor, Jumbo, Aegean, Allwyn, Τιτάν και ΔΑΑ, ενώ αμετάβλητες ολοκλήρωσαν οι Cenergy, ΔΕΗ και ΕΛΧΑ.