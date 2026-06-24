 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Housing Market"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(11) "Real Estate"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Η κρίση των κλειστών ακινήτων

Τελικά πόσα μπορούν να αξιοποιηθούν;

Opinion 24.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η κρίση των κλειστών ακινήτων
Άποψη Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Και πάμε πάλι από την αρχή χωρίς κανένα αποτέλεσμα…

Συζητήσεις και προτάσεις για το πώς θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί «αγκάθι», επιχειρεί να δώσει κίνητρα.

Μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προτείνει πέντε μέτρα ώστε να διατεθεί ξανά στην αγορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του αναξιοποίητου οικιστικού αποθέματος.

Καταρχάς, προτείνει ώθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμοτήτων. Η ολοκλήρωση και ο εξορθολογισμός του Κτηματολογίου και η μείωση του συμβολαιογραφικού κόστους για μεταβιβάσεις ακινήτων μικρής αξίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επαναχρησιμοποίηση αδρανών κατοικιών.

Ζητά να δοθούν φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές έναντι των βραχυχρόνιων με τη θέσπιση αλλαγών στο ισχύον φορολογικό πλαίσιο, όπως μειωμένου φορολογικού συντελεστή για το εισόδημα από μακροχρόνιες μισθώσεις.

Επίσης, κάνει λόγο για στοχευμένες επιδοτήσεις για ανακαινίσεις ή προγράμματα πράσινων δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια τα ακίνητα θα εντάσσονται στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης για τουλάχιστον ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα μπορούσαν να συντελέσουν στην αντιμετώπιση τόσο των ενεργειακών όσο και των στεγαστικών προκλήσεων.

Παράλληλα, προτείνει την καθιέρωση διαφορετικού φορολογικού καθεστώτος, αδειοδοτικών απαιτήσεων ή τελών σε περιοχές υψηλής ζήτησης θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επιστροφή ακινήτων από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια αγορά ακινήτων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξισορροπούν τα οφέλη για τη στέγαση με τις επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα.

Οι προτάσεις καλές αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Οι μελέτες που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση των κλειστών ακινήτων δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κατοικιών δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. .

Παράγοντες της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι η ενεργοποίηση εκατοντάδων κλειστών κατοικιών θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική ανάσα σε νοικοκυριά που αδυνατούν να βρουν προσιτή στέγη είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.

Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά περίπου 6,5 εκατομμύρια κατοικίες. Από αυτές, πάνω από 2,2 εκατομμύρια είναι κλειστές. Το ποσοστό αυτό – πάνω από 33% – είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σε πολλές χώρες ο αντίστοιχος δείκτης κυμαίνεται μόλις μεταξύ 10% και 15%.

Το πρόβλημα, τελικά, δεν είναι ότι δεν έχουμε σπίτια. Είναι ότι τα σπίτια που έχουμε μένουν αναξιοποίητα γιατί η πλειονότητα παραμένει εγκλωβισμένη σε νομικά, τεχνικά και γραφειοκρατικά προβλήματα που μπλοκάρουν την αξιοποίησή τους.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κρασί: Με καλές σοδειές οδεύουν προς τον τρύγο Ιταλία και Ισπανία
AGRO

Με καλές σοδειές οδεύουν προς τον τρύγο Ιταλία και Ισπανία
ΑΒ Βασιλόπουλος: Η ιστορία του μεγαλύτερου franchisee και το σχέδιο για 700 καταστήματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο μπακάλης που έγινε ο μεγαλύτερος franchisee της ΑΒ με τζίρο 60 εκατ.
Κατάρ: Ζήτημα εβδομάδων η επαναφορά παραγωγής LNG στο κανονικό
World

Κατάρ: Θα επανέλθει το LNG στα κανονικά επίπεδα
Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION
Κατασκευές

Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Ασία

Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα στα ασιατικά
Αλιεία: Σχέδιο αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου – Ευρεία σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ
AGRO

Σχέδιο αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου - Ευρεία σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα
Business

Τι ταμείο έκανε η Τερκενλής και το φλερτ με το εξωτερικό

Αυξημένο τζίρο, άνοδο σε κέρδη και σημαντική παρουσία σε αεροδρόμια κατέγραψε η Τερκενλής το 2025 - Τι μέρισμα προτείνει

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Τουρισμός

Νέα επένδυση 5 αστέρων στη Φολέγανδρο

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Opinion
Ποιοι φοβούνται την φορολογία του μεγάλου πλούτου;
Opinion

Ποιοι φοβούνται την φορολογία του μεγάλου πλούτου;

Η σπέκουλα και η συκοφαντία γύρω από τη φορολογία του μεγάλου πλούτου απλώς δείχνει ότι κάποιοι φοβούνται μήπως φορολογηθούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΗΠΑ: Μια υπερδύναμη που χάνει πολέμους
Opinion

ΗΠΑ: Μια υπερδύναμη που χάνει πολέμους

Μια χώρα που θεωρείται υπερδύναμη με ακαταμάχητο στρατό, πως γίνεται και χάνει συνεχώς πολέμους από αυταρχικά καθεστώτα;

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Η αποχή και η γάτα του Σρέντινγκερ
Opinion

Η αποχή και η γάτα του Σρέντινγκερ

Στην περίπτωσης της Ελλάδας η ψήφος είναι ταυτόχρονα υποχρεωτική και προαιρετική

Χρήστος Δόγας
Η Fed επιλέγει την επιμονή
Opinion

Η Fed επιλέγει την επιμονή

Τί ομολόγησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Πώς βλέπουν οι επενδυτές την επόμενη μέρα.

Συμεών Μαυρουδής
Δημογραφικό: Μία ανοιχτή πληγή
Opinion

Δημογραφικό

Η συζήτηση για το δημογραφικό συχνά επικεντρώνεται στα οικονομικά κίνητρα που προσφέρει το κράτος

Ντίνος Σιωμόπουλος
Η κοινωνία δεν χρειαζόταν μια εφαρμογή που να της λέει ότι υπάρχει ακρίβεια
Opinion

Η κοινωνία δεν χρειαζόταν μια εφαρμογή που να της λέει ότι υπάρχει ακρίβεια

Η ακρίβεια δεν καταπολεμείται με ψηφιακές εφαρμογές αλλά με πολιτικές αποφάσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πώς κρίνεται η κυβέρνηση
Opinion

Πώς κρίνεται η κυβέρνηση

Ανάλυση των στοιχείων της Metron Analysis για την κυβερνητική πολιτική στην κοινωνία και την οικονομία

Γιάννης Μαρίνος
Latest News
Κρασί: Με καλές σοδειές οδεύουν προς τον τρύγο Ιταλία και Ισπανία
AGRO

Με καλές σοδειές οδεύουν προς τον τρύγο Ιταλία και Ισπανία

Ήδη επαγγελματικοί φορείς εξετάζουν μέτρα περιορισμού των όγκων παραγωγής για το κρασί

ΑΒ Βασιλόπουλος: Η ιστορία του μεγαλύτερου franchisee και το σχέδιο για 700 καταστήματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο μπακάλης που έγινε ο μεγαλύτερος franchisee της ΑΒ με τζίρο 60 εκατ.

Η πορεία του Τάσου Κάπου από τη Ζαχάρω μέχρι τα 42 καταστήματα – Έστησε το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος με 42 καταστήματα και παρουσία σε τρεις γεωγραφικές περιφέρειες

Δημήτρης Χαροντάκης
Κατάρ: Ζήτημα εβδομάδων η επαναφορά παραγωγής LNG στο κανονικό
World

Κατάρ: Θα επανέλθει το LNG στα κανονικά επίπεδα

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ αλ-Θάνι τόνισε πως η επικοινωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι απαραίτητη για το άνοιγμα του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION
Κατασκευές

Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION

Πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο mega project του Ελληνικού - Τα στοιχήματα της Lamda Development

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Ασία

Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα στα ασιατικά

Οι αγορές της Ασίας προσπαθούν να «ισορροπήσουν» μετά το sell off της Τρίτης

Αλιεία: Σχέδιο αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου – Ευρεία σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ
AGRO

Σχέδιο αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου - Ευρεία σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ

Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου απειλεί την ελληνική αλιεία

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων

Τι προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ
Economy

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην ιστορία της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ

Pax Silica: Η Ελλάδα στη διεθνή αμερικανική πρωτοβουλία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα στην Pax Silica – Τι φιλοδοξεί

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ για ΤΝ, ημιαγωγούς και κρίσιμα ορυκτά

Πετρέλαιο: Στα 76 δολάρια μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν
Commodities

Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές του πετρελαίου - Στα 76 δολ.

Το πετρέλαιο παρατείνει την πτώση εν μέσω προσδοκιών για ομαλότερες ροές αργού μέσω του Ορμούζ

Ποιοι φοβούνται την φορολογία του μεγάλου πλούτου;
Opinion

Ποιοι φοβούνται την φορολογία του μεγάλου πλούτου;

Η σπέκουλα και η συκοφαντία γύρω από τη φορολογία του μεγάλου πλούτου απλώς δείχνει ότι κάποιοι φοβούνται μήπως φορολογηθούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή, τη μισθολογική διαφάνεια και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Πότε αποφασίζει για τις εκλογές ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Πότε αποφασίζει για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Γιατί τίθεται η 30η Αυγούστου ως απώτατο όριο για την απόφαση Μητσοτάκη σε σχέση με το χρόνο των εκλογών. Γιατί στο σενάριο του Φθινοπώρου κερδίζει έδαφος ο Σεπτέμβριος. Τι λέει η λογική της μπλόφας που κάποιοι επισημαίνουν. Πώς ο φόβος για το κόμμα Σαμαρά και η ανησυχία για το ρήγμα με Καραμανλή κατανέμει τις κυβερνητικές περιοδείες.

Γιάννης Μπασκάκης
Allianz: 1.150 εμπορικά πλοία εγκλωβισμένα στον Κόλπο παρά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
World

Allianz: 1.150 εμπορικά πλοία εγκλωβισμένα στον Κόλπο παρά τη συμφωνία

Ακόμη κι αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των περίπου 1.150 αποκλεισμένων πλοίων στον Κόλπο θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με την Allianz.

Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»
Μεταφορές

Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»

Η «αναγκαστική ιδιοκτησία αυτοκινήτου», τα στοιχεία των φορέων και τα «αγκάθια» των μεγάλων έργων

Κώστας Ντελέζος
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών στο ΧΑ
Business

Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ΧΑ

Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σε ελληνική και διεθνή προσφορά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies