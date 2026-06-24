Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026

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Ισχυρή κερδοφορία και στη χρήση του 2026 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις ελληνικές τράπεζες, σε συνέχεια των πολύ ισχυρών περυσινών επιδόσεων.

Το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η εξυγίανση των ισολογισμών τους, που έχει επαναφέρει τις πιστοληπτικές τους αξιολογήσεις μία ανάσα από την ανώτατη βαθμίδα και οι κινήσεις μεγέθυνσης μέσω εξαγορών που ολοκλήρωσαν ή έχουν δρομολογήσει, συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ των προοπτικών για τον κλάδο.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, το τραπεζικό σύστημα παραμένει εύρωστο

Τις σχετικές επισημάνσεις διατυπώνει η κεντρική τράπεζα στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2025 – 2026, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να καταγράφουν θετικές επιδόσεις κατά τους πρώτους μήνες του 2026, επιτυχγάνοντας ισχυρή κερδοφορία και διατηρώντας υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

Έτσι, σημειώνει η νομισματική αρχή, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, το τραπεζικό σύστημα παραμένει εύρωστο.

Οι επιδόσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η κεντρική τράπεζα, στο α΄ τρίμηνο του 2026 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,12 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 2,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόκειται κατά την Τράπεζα της Ελλάδος για ελαφρά μείωση, που είναι αποτέλεσμα των αυξημένων λειτουργικών δαπανών, αλλά και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό.

Κατά τις υπηρεσίες της νομισματικής αρχής, εάν δεν υπήρχε αυτή η έκτακτη επιβάρυνση, το καθαρό αποτέλεσμα την υπό εξέταση περίοδο θα ήταν βελτιωμένο σε ετήσια βάση.

Όπως αναφέρουν σχετικά, ο τομέας εξακολουθεί να ενισχύει την ανθεκτικότητα και την κερδοφορία του, παρά το περιβάλλον αυξημένων εξωτερικών κινδύνων.

Κι αυτό διότι όπως αναφέρουν, η ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών του τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω διεύρυνση των εργασιών του.

Ήδη κατά το 2026 συνεχίστηκαν οι συγχωνεύσεις, εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα.

Οι προκλήσεις

Από την άλλη ωστόσο η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι η δυναμική αυτή θα μπορούσε να αμβλυνθεί, εάν επικρατήσει το σενάριο μίας παρατεταμένης αβεβαιότητας.

Απέναντι σε αυτά τα ρίσκα, η νομισματική αρχή τονίζει ότι η στρατηγική των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

-Τήρηση υψηλών κεφαλαιακών αποθεμάτων

-Πιστωτική επέκταση σε συνάφεια με τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας

-Εφαρμογή συντηρητικών κριτηρίων πιστοδότησης

-Επίτευξη διατηρήσιμων δεικτών αποδοτικότητας

-Περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου

-Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των ελληνικών τραπεζών, τονίζει η ΤτΕ.

Το καλό σενάριο

Από την πλευρά τους, τραπεζικές πηγές υποστηρίζουν μιλώντας στον ΟΤ, πως εάν τελικά οδηγηθούμε σε οριστική λήξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η θετική επίδραση στον κλάδο, θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη ενός ακόμη ρεκόρ σε επίπεδο κερδοφορίας, μετά το καθαρό αποτέλεσμα των 4,7 δισ. ευρώ του 2025.

Όπως λένε, εφόσον επιβεβαιωθεί το ευνοϊκό σενάριο που περιγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της, η ώθηση από τα μάκρο στις εργασίες του κλάδου, θα είναι σημαντική.

Σημειώνεται ότι με βάση τις προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας, εάν επιτευχθεί βελτίωση της εμπιστοσύνης διεθνώς, οι ενεργειακές τιμές και ο πληθωρισμός θα υποχωρήσουν ταχύτερα.

Σε αυτήν την περίπτωση βλέπει το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 2% εφέτος και στο 2,1% το 2027 έναντι της τρέχουσας πρόβλεψης για μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 1,9% και στις δύο χρονιές.