 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026

Οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2026 είχαν καθαρά κέρδη 1,12 δισ. ευρώ

Τράπεζες 24.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ισχυρή κερδοφορία και στη χρήση του 2026 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις ελληνικές τράπεζες, σε συνέχεια των πολύ ισχυρών περυσινών επιδόσεων.

Το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η εξυγίανση των ισολογισμών τους, που έχει επαναφέρει τις πιστοληπτικές τους αξιολογήσεις μία ανάσα από την ανώτατη βαθμίδα και οι κινήσεις μεγέθυνσης μέσω εξαγορών που ολοκλήρωσαν ή έχουν δρομολογήσει, συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ των προοπτικών για τον κλάδο.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, το τραπεζικό σύστημα παραμένει εύρωστο

Τις σχετικές επισημάνσεις διατυπώνει η κεντρική τράπεζα στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2025 – 2026, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να καταγράφουν θετικές επιδόσεις κατά τους πρώτους μήνες του 2026, επιτυχγάνοντας ισχυρή κερδοφορία και διατηρώντας υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

Έτσι, σημειώνει η νομισματική αρχή, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, το τραπεζικό σύστημα παραμένει εύρωστο.

Οι επιδόσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η κεντρική τράπεζα, στο α΄ τρίμηνο του 2026 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,12 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 2,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόκειται κατά την Τράπεζα της Ελλάδος για ελαφρά μείωση, που είναι αποτέλεσμα των αυξημένων λειτουργικών δαπανών, αλλά και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό.

Κατά τις υπηρεσίες της νομισματικής αρχής, εάν δεν υπήρχε αυτή η έκτακτη επιβάρυνση, το καθαρό αποτέλεσμα την υπό εξέταση περίοδο θα ήταν βελτιωμένο σε ετήσια βάση.

Όπως αναφέρουν σχετικά, ο τομέας εξακολουθεί να ενισχύει την ανθεκτικότητα και την κερδοφορία του, παρά το περιβάλλον αυξημένων εξωτερικών κινδύνων.

Κι αυτό διότι όπως αναφέρουν, η ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών του τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω διεύρυνση των εργασιών του.

Ήδη κατά το 2026 συνεχίστηκαν οι συγχωνεύσεις, εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα.

Οι προκλήσεις

Από την άλλη ωστόσο η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι η δυναμική αυτή θα μπορούσε να αμβλυνθεί, εάν επικρατήσει το σενάριο μίας παρατεταμένης αβεβαιότητας.

Απέναντι σε αυτά τα ρίσκα, η νομισματική αρχή τονίζει ότι η στρατηγική των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

-Τήρηση υψηλών κεφαλαιακών αποθεμάτων

-Πιστωτική επέκταση σε συνάφεια με τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας

-Εφαρμογή συντηρητικών κριτηρίων πιστοδότησης

-Επίτευξη διατηρήσιμων δεικτών αποδοτικότητας

-Περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου

-Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των ελληνικών τραπεζών, τονίζει η ΤτΕ.

Το καλό σενάριο

Από την πλευρά τους, τραπεζικές πηγές υποστηρίζουν μιλώντας στον ΟΤ, πως εάν τελικά οδηγηθούμε σε οριστική λήξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η θετική επίδραση στον κλάδο, θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη ενός ακόμη ρεκόρ σε επίπεδο κερδοφορίας, μετά το καθαρό αποτέλεσμα των 4,7 δισ. ευρώ του 2025.

Όπως λένε, εφόσον επιβεβαιωθεί το ευνοϊκό σενάριο που περιγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της, η ώθηση από τα μάκρο στις εργασίες του κλάδου, θα είναι σημαντική.

Σημειώνεται ότι με βάση τις προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας, εάν επιτευχθεί βελτίωση της εμπιστοσύνης διεθνώς, οι ενεργειακές τιμές και ο πληθωρισμός θα υποχωρήσουν ταχύτερα.

Σε αυτήν την περίπτωση βλέπει το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 2% εφέτος και στο 2,1% το 2027 έναντι της τρέχουσας πρόβλεψης για μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 1,9% και στις δύο χρονιές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΑΒ Βασιλόπουλος: Η ιστορία του μεγαλύτερου franchisee και το σχέδιο για 700 καταστήματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο μπακάλης που έγινε ο μεγαλύτερος franchisee της ΑΒ με τζίρο 60 εκατ.
Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»
Μεταφορές

Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών στο ΧΑ
Business

Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ΧΑ
Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.
Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026
Τράπεζες

«Με το πόδι στο γκάζι» - Προς νέο ρεκόρ κερδοφορίας οι τράπεζες
Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα
Business

Τι ταμείο έκανε η Τερκενλής και το φλερτ με το εξωτερικό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα
Business

Τι ταμείο έκανε η Τερκενλής και το φλερτ με το εξωτερικό

Αυξημένο τζίρο, άνοδο σε κέρδη και σημαντική παρουσία σε αεροδρόμια κατέγραψε η Τερκενλής το 2025 - Τι μέρισμα προτείνει

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Τουρισμός

Νέα επένδυση 5 αστέρων στη Φολέγανδρο

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Τράπεζες
ΑΒ Βασιλόπουλος: Η ιστορία του μεγαλύτερου franchisee και το σχέδιο για 700 καταστήματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο μπακάλης που έγινε ο μεγαλύτερος franchisee της ΑΒ με τζίρο 60 εκατ.

Η πορεία του Τάσου Κάπου από τη Ζαχάρω μέχρι τα 42 καταστήματα – Έστησε το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος με 42 καταστήματα και παρουσία σε τρεις γεωγραφικές περιφέρειες

Δημήτρης Χαροντάκης
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών στο ΧΑ
Business

Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ΧΑ

Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σε ελληνική και διεθνή προσφορά

Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια, η Eldorado Gold μέσω της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύει την Ελλάδα σε ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή χρυσού και χαλκού

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026
Τράπεζες

«Με το πόδι στο γκάζι» - Προς νέο ρεκόρ κερδοφορίας οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2026 είχαν καθαρά κέρδη 1,12 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα
Business

Τι ταμείο έκανε η Τερκενλής και το φλερτ με το εξωτερικό

Αυξημένο τζίρο, άνοδο σε κέρδη και σημαντική παρουσία σε αεροδρόμια κατέγραψε η Τερκενλής το 2025 - Τι μέρισμα προτείνει

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Metlen: Στόχος να χτίσει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στο Βόλο
Βιομηχανία

Η Metlen θέλει την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στον Βόλο

O επόμενος στόχος για το αμυντικό hub της Metlen είναι η συμμετοχή στο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Latest News
Κρασί: Με καλές σοδειές οδεύουν προς τον τρύγο Ιταλία και Ισπανία
AGRO

Με καλές σοδειές οδεύουν προς τον τρύγο Ιταλία και Ισπανία

Ήδη επαγγελματικοί φορείς εξετάζουν μέτρα περιορισμού των όγκων παραγωγής για το κρασί

ΑΒ Βασιλόπουλος: Η ιστορία του μεγαλύτερου franchisee και το σχέδιο για 700 καταστήματα
Τρόφιμα – ποτά

Ο μπακάλης που έγινε ο μεγαλύτερος franchisee της ΑΒ με τζίρο 60 εκατ.

Η πορεία του Τάσου Κάπου από τη Ζαχάρω μέχρι τα 42 καταστήματα – Έστησε το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος με 42 καταστήματα και παρουσία σε τρεις γεωγραφικές περιφέρειες

Δημήτρης Χαροντάκης
Κατάρ: Ζήτημα εβδομάδων η επαναφορά παραγωγής LNG στο κανονικό
World

Κατάρ: Θα επανέλθει το LNG στα κανονικά επίπεδα

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ αλ-Θάνι τόνισε πως η επικοινωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι απαραίτητη για το άνοιγμα του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION
Κατασκευές

Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION

Πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο mega project του Ελληνικού - Τα στοιχήματα της Lamda Development

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Ασία

Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα στα ασιατικά

Οι αγορές της Ασίας προσπαθούν να «ισορροπήσουν» μετά το sell off της Τρίτης

Αλιεία: Σχέδιο αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου – Ευρεία σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ
AGRO

Σχέδιο αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου - Ευρεία σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ

Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου απειλεί την ελληνική αλιεία

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων

Τι προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ
Economy

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην ιστορία της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ

Pax Silica: Η Ελλάδα στη διεθνή αμερικανική πρωτοβουλία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα στην Pax Silica – Τι φιλοδοξεί

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ για ΤΝ, ημιαγωγούς και κρίσιμα ορυκτά

Πετρέλαιο: Στα 76 δολάρια μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν
Commodities

Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές του πετρελαίου - Στα 76 δολ.

Το πετρέλαιο παρατείνει την πτώση εν μέσω προσδοκιών για ομαλότερες ροές αργού μέσω του Ορμούζ

Ποιοι φοβούνται την φορολογία του μεγάλου πλούτου;
Opinion

Ποιοι φοβούνται την φορολογία του μεγάλου πλούτου;

Η σπέκουλα και η συκοφαντία γύρω από τη φορολογία του μεγάλου πλούτου απλώς δείχνει ότι κάποιοι φοβούνται μήπως φορολογηθούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή, τη μισθολογική διαφάνεια και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Πότε αποφασίζει για τις εκλογές ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Πότε αποφασίζει για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Γιατί τίθεται η 30η Αυγούστου ως απώτατο όριο για την απόφαση Μητσοτάκη σε σχέση με το χρόνο των εκλογών. Γιατί στο σενάριο του Φθινοπώρου κερδίζει έδαφος ο Σεπτέμβριος. Τι λέει η λογική της μπλόφας που κάποιοι επισημαίνουν. Πώς ο φόβος για το κόμμα Σαμαρά και η ανησυχία για το ρήγμα με Καραμανλή κατανέμει τις κυβερνητικές περιοδείες.

Γιάννης Μπασκάκης
Allianz: 1.150 εμπορικά πλοία εγκλωβισμένα στον Κόλπο παρά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
World

Allianz: 1.150 εμπορικά πλοία εγκλωβισμένα στον Κόλπο παρά τη συμφωνία

Ακόμη κι αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των περίπου 1.150 αποκλεισμένων πλοίων στον Κόλπο θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με την Allianz.

Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»
Μεταφορές

Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»

Η «αναγκαστική ιδιοκτησία αυτοκινήτου», τα στοιχεία των φορέων και τα «αγκάθια» των μεγάλων έργων

Κώστας Ντελέζος
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών στο ΧΑ
Business

Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ΧΑ

Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σε ελληνική και διεθνή προσφορά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies