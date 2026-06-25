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Τη γλύτωσαν οι τραπεζικές μετοχές

Η ρύθμιση Πιερρακάκη απομακρύνει έναν σημαντικό κίνδυνο για τις τράπεζες και ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα του Χρηματιστηρίου

Experts 25.06.2026, 07:00
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Τη γλύτωσαν οι τραπεζικές μετοχές
Συμεών Μαυρουδής

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Η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων μηνών για τον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Πέρα από την κοινωνική και νομική της διάσταση, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την κεφαλαιαγορά, καθώς συμβάλλει στην απομάκρυνση μιας πηγής αβεβαιότητας που είχε αρχίσει να απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους επενδυτές.

Καταρχάς, η αγορά είχε υποδεχθεί με προβληματισμό την προτερόχρονη απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς υπήρχε περιορισμένη ορατότητα ως προς το τελικό οικονομικό κόστος που θα μπορούσε να προκύψει για το τραπεζικό σύστημα, τους servicers και τις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής».

Η αβεβαιότητα αυτή αποτελούσε έναν παράγοντα που δυσχέραινε την αποτίμηση του κινδύνου και δημιουργούσε ερωτήματα για πιθανές μελλοντικές επιβαρύνσεις στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται να δώσει σαφές πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης, προσδιορίζοντας τόσο το εύρος των δικαιούχων όσο και το ύψος των οικονομικών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν παρουσιαστεί, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το στοιχείο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές είναι ότι η άμεση επιβάρυνση των τραπεζών περιορίζεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ συνολικά.

Το μέγεθος αυτό θεωρείται ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με την κερδοφορία που εμφανίζουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες. Τούτο δεν είναι αληθές υπό το πρίσμα της παρατήρησης ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει πετύχει εντυπωσιακή βελτίωση της κεφαλαιακής του θέσης, σημαντική αύξηση της οργανικής κερδοφορίας και δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ως αποτέλεσμα, μια επιβάρυνση της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ δεν επηρεάζει ουσιαστικά ούτε τις προβλέψεις για τα κέρδη ούτε την ικανότητα διανομής μερισμάτων τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, η ρύθμιση ενισχύει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα του θεσμικού πλαισίου. Οι αγορές τείνουν να αποτιμούν θετικά κάθε εξέλιξη που μειώνει τη νομική αβεβαιότητα και επιτρέπει στις διοικήσεις να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κεφαλαιακές και λειτουργικές τους ανάγκες. Κι έτσι, η ρύθμιση λειτουργεί ως παράγοντας σταθεροποίησης του επενδυτικού κλίματος.

Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους συνδέεται με δάνεια που έχουν ήδη τιτλοποιηθεί και βρίσκονται εκτός των τραπεζικών ισολογισμών. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει σημαντικά τον άμεσο αντίκτυπο στις εισηγμένες τράπεζες και εξηγεί γιατί η χρηματιστηριακή αγορά αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση με σχετική ψυχραιμία.

Η θετική επίδραση δεν περιορίζεται μόνο στις τραπεζικές μετοχές. Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα του ελληνικού χρηματιστηρίου και επηρεάζει καθοριστικά τη συνολική επενδυτική ψυχολογία. Όταν μειώνεται ένας δυνητικός κίνδυνος για τις τράπεζες, βελτιώνεται ταυτόχρονα και η εικόνα της ελληνικής αγοράς στο σύνολό της. Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές παρακολουθούν ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς αυτός εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της κεφαλαιοποίησης και της συναλλακτικής δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ισχυρή δυναμική, αυξημένες διανομές προς τους μετόχους και συνεχή αναβάθμιση των επιχειρηματικών τους προοπτικών. Η απομάκρυνση ενός πιθανού νομικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα του κλάδου και συμβάλλει στη διατήρηση του θετικού κλίματος που επικρατεί γύρω από τις τραπεζικές μετοχές.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ρύθμιση Πιερρακάκη αποτελεί μια εξέλιξη που ενισχύει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, περιορίζει την αβεβαιότητα και επιβεβαιώνει ότι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντική εστία ανησυχίας για την αγορά επιλύεται με κόστος σαφώς χαμηλότερο από εκείνο που αρχικά φοβούνταν οι επενδυτές.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον τόσο για τις τραπεζικές μετοχές όσο και για το ελληνικό χρηματιστήριο συνολικά.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

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