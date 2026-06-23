Πέτυχε… στόχο το ΧΑ, ανοίγει τα χαρτιά του ο όμιλος Viohalco, η «χείρα» ΑΔΜΗΕ στη Cenergy, τι ετοιμάζει το Υπερταμείο, αναζητά ευκαιρίες ο Στάσσης

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«Ιανός» το ελληνικό χρηματιστήριο στην έναρξη της νέας εβδομάδας και του τελευταίου δεκαημέρου του Ιουνίου, δηλαδή του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, η αγορά κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης, με περιορισμένες συναλλαγές και ιδιαίτερα επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε αισθητά μετά το μεσημέρι.

Οι αγοραστές ενίσχυσαν την παρουσία τους κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, δίνοντας ώθηση στους βασικούς δείκτες.

Έτσι, η αγορά επιτάχυνε την ανοδική της κίνηση, με τον Γενικό Δείκτη να εξασφαλίζει τελικά κλείσιμο πάνω από τις 2.500 μονάδες.

Στα 184 δισ. πλέον η κεφαλαιοποίηση της αγοράς… από τα 146,2 δισ. που άρχισε τη χρονιά.

Σχεδόν 40 δισ. δηλαδή η αύξηση της αξίας των εισηγμένων, σε ένα εξάμηνο που τα είχε όλα.

Ο όμιλος Βιοχάλκο σε πρώτο πλάνο

Και μπορεί οι τραπεζικές μετοχές να έκαναν τη διαφορά, αλλά οι «δάφνες» των αποδόσεων πρέπει φυσικά να αποδοθούν στις μετοχές του ομίλου Viohalco, οι οποίες συνέχισαν να κινούνται σε νέα υψηλά.

Η Viohalco κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, με την αγορά να εκτιμά ότι δεν θα καλύψει εξ ολοκλήρου το ποσοστό που της αναλογεί στην επικείμενη αύξηση της Elvalhalcor, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διασπορά της μετοχής.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η πορεία της Elvalhalcor. Μετά το άλμα 14% της Παρασκευής, η μετοχή ενισχύθηκε κατά 7%, φθάνοντας σε υψηλά 19 ετών.

Σε μία συνεδρίαση μάλιστα που διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα των 0,11 ευρώ.

Cenergy: Άνοδος παρά την αποκοπή και το placement

Σχεδόν στο 3% και η άνοδος της Cenergy, η οποία επίσης διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα.

Αντί να πιεστεί, η μετοχή ενισχύθηκε, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που εξακολουθεί να τη συνοδεύει.

Ήρθε επίσης και το πολυαναμενόμενο placement των 6 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν περίπου στο 3% του μετοχικού κεφαλαίου, από το ποσοστό που κατέχει η Viohalco.

Το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών καλύφθηκε καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με την τιμή διάθεσης να εκτιμάται κοντά στα 25 ευρώ ανά μετοχή.

Με δεδομένο ότι η μετοχή έκλεισε στα 26,20 ευρώ, η διάθεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με discount περίπου 4,5% σε σχέση με την τιμή της αγοράς.

Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον βρίσκεται περισσότερο στο μήνυμα της συναλλαγής παρά στο μέγεθός της, καθώς η Viohalco επιδιώκει να αυξήσει το free float της Cenergy.

Η στρέβλωση

Θυμίζω εδώ ότι η Viohalco έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία στα περίπου 5,6 δισ. ευρώ.

Μέσω των συμμετοχών της ελέγχει το 69,71% της Cenergy Holdings (μετά το placement), η οποία αποτιμάται σε περίπου 3,8 δισ. ευρώ, το 84,78% της ElvalHalcor με κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ και το 69,3% της Noval Property, η αξία της οποίας ανέρχεται στα 230,4 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις, η αξία μόνο των τριών αυτών συμμετοχών προσεγγίζει τα 5,6 δισ. ευρώ, ουσιαστικά όσο και η κεφαλαιοποίηση της ίδιας της Viohalco.

Η ώθηση από τον ΑΔΜΗΕ

Στο μεταξύ, να σας πω ότι η στήλη εντόπισε και έναν ακόμη καταλύτη για τη Cenergy, στη οπτική της NBG Securities.

Δηλαδή πέρα από τη σταδιακή ωρίμανση του επενδυτικού της προγράμματος και τις ισχυρές διεθνείς προοπτικές στους κλάδους καλωδίων και χαλύβδινων σωλήνων.

Η χρηματιστηριακή επισήμανε ότι η έκρηξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργία νέων data centers και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αυξάνουν τη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τη Cenergy.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ.

Οι μεγάλες επενδύσεις σε διασυνδέσεις νησιών, στην ενίσχυση του ηπειρωτικού δικτύου και στις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση για καλώδια τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας το ανεκτέλεστο και τις προοπτικές της Cenergy σε μια αγορά όπου ήδη διαθέτει ισχυρή θέση.

Τι είδε το Qube;

Βέβαια, η Qube Research & Techologies μάλλον θέλει να ωφεληθεί από την όποια διόρθωση μπορεί να κάνει ο ΑΔΜΗΕ μετά το μεγάλο ράλι που προηγήθηκε της αύξησης κεφαλαίου, αλλά…

Και αναφέρομαι στην εμφάνιση της short θέσης στον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από την Qube Research & Techologies με ποσοστό 0,53538%.

Μπορεί να διόρθωσε ελαφρώς χτες, εντούτοις η μετοχή δείχνει ιδιαίτερη δυναμική, ενόψει μάλιστα και της εισαγωγής των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ, αύριο 24 Ιουνίου.

Πάντως, το ίδιο fund αύξησε την ανοικτή θέση στην Bally’s Intralot στο 0,61894% από 0,59864%.

Επίσης το fund Marshall Wace LLP από 0,72087% που είχε στη Metlen μείωσε στο 0,69301%.

Το story των ελληνικών assets

Δεν χωρά αμφιβολία πλέον ότι και το timing που επέλεξε το Υπερταμείο (το οποίο πλέον μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο) να παρουσιάσει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα δέκα πλήρως ώριμα και χρηματοδοτήσιμα projects είναι εξαιρετικό.

Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Invest10 που υλοποιείται σε συνεργασία με τη McKinsey.

Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, στο ετήσιο Investor Summit, από την αξιολόγηση περίπου 100 κλάδων της οικονομίας προέκυψαν 30 ώριμες επενδυτικές ευκαιρίες, με το επόμενο βήμα να είναι η επιλογή των δέκα έργων που θα αποτελέσουν τη νέα «βιτρίνα» της χώρας προς τους διεθνείς επενδυτές.

Καταιγισμός επενδύσεων

Ο κ. Παπαχρήστου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον επενδύσεις ύψους περίπου 15 δισ. ευρώ ετησίως για να επιταχύνει τον οικονομικό της μετασχηματισμό, ενώ περιέγραψε τη στρατηγική μετατροπής του Υπερταμείου σε έναν πιο ενεργό επενδυτικό οργανισμό, με έμφαση στην αμυντική βιομηχανία, τις ψηφιακές υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή μετάβαση και τις τεχνολογίες της νέας οικονομίας.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η μετάβαση από τις επιτυχημένες αποεπενδύσεις στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παραγωγής νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Προς αναζήτηση ευκαιριών

Στο μεταξύ, αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Γιώργος Στάσσης στη γενική συνέλευση.

Δεν ήταν οι επιδόσεις του 2025, αλλά το τι έρχεται μετά. Η διοίκηση της ΔΕΗ εμφανίζεται αποφασισμένη να περάσει από τον μετασχηματισμό στην αναζήτηση νέων πεδίων ανάπτυξης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο επικεφαλής του ομίλου μίλησε για διαρκές «ξεκλείδωμα» ευκαιριών, φωτογραφίζοντας κυρίως τα data centers και τη γεωγραφική επέκταση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ως τους επόμενους μοχλούς αξίας.

Το πρώτο τεστ

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται πλέον στην εκτέλεση του σχεδίου. Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία θα είναι η είσοδος στα data centers, με την πρώτη φάση να προγραμματίζεται για το 2028, ενώ παράλληλα θα «τρέξουν» οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα σε Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και η επέκταση σε Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία.

Με άλλα λόγια, η αγορά δεν θα αξιολογεί πλέον τη ΔΕΗ μόνο με βάση τα μεγέθη της, αλλά κυρίως από το πόσο γρήγορα θα μετατρέψει τις νέες δραστηριότητες σε κερδοφορία και υπεραξία για τους μετόχους.

Εν αναμονή

Μέσα σε αυτό το κλίμα ευφορίας, φυσικά τα βλέμματα στρέφονται και στη γενική συνέλευση της HELLENiQ ENERGY στις 25 Ιουνίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο στο ξενοδοχείο «The Ilisian».

Στην ημερήσια διάταξη ξεχωρίζουν η έγκριση της διανομής του μερίσματος για τη χρήση του 2025, αλλά και το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Ωστόσο, η αγορά αναμένει κυρίως τα μηνύματα της διοίκησης για τις επόμενες κινήσεις του ομίλου.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις τοποθετήσεις για τη συμφωνία με τη Chevron στο Block 10 του Νοτίου Ιονίου, όπου ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός αποκτά το 70% και τον ρόλο του operator, με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί ποσοστό 30% στην παραχώρηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι η μετοχή έχει κινηθεί ανοδικά το τελευταίο διάστημα, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 9% μέσα σε έναν μήνα, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών για τα σχόλια της διοίκησης σχετικά με τις προοπτικές του χαρτοφυλακίου έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.